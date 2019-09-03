 Нацполіція починає підготовку операторів безпілотників. ФОТОрепортаж

У Нацполіції вперше почали навчати зовнішніх операторів БПЛА, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
Розробив і затвердив навчальну програму безпілотних авіаційних комплексів I класу за базовим кваліфікаційним рівнем I орган управління безпілотної авіації НПУ - Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді і повітряної підтримки.
Також складено відповідний навчально-тематичний план. Навчання поліцейських відбувається на базі Державної установи "Львівський спеціалізований центр підготовки поліцейських".
Поліцейські, які успішно завершать навчання, отримають сертифікати і льотні книжки.
Не успели назначить, а он уже развернул деятельность!
А через сто дней преступный элемент полностью покинет Украину!