 Нацполіція починає підготовку операторів безпілотників. ФОТОрепортаж

У Нацполіції вперше почали навчати зовнішніх операторів БПЛА, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Розробив і затвердив навчальну програму безпілотних авіаційних комплексів I класу за базовим кваліфікаційним рівнем I орган управління безпілотної авіації НПУ - Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді і повітряної підтримки.

Також складено відповідний навчально-тематичний план. Навчання поліцейських відбувається на базі Державної установи "Львівський спеціалізований центр підготовки поліцейських".

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Поліцейські, які успішно завершать навчання, отримають сертифікати і льотні книжки.





