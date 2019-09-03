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Все про:безпілотник (411) Нацполіція (8136) навчання (131)

 Нацполіція починає підготовку операторів безпілотників. ФОТОрепортаж

Відомство отримало всі необхідні документи і почало навчання перших операторів БПЛА. Оператори-поліцейські вдосконалять навички виконання завдань із використанням безпілотних авіаційних комплексів.

У Нацполіції вперше почали навчати зовнішніх операторів БПЛА, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

Розробив і затвердив навчальну програму безпілотних авіаційних комплексів I класу за базовим кваліфікаційним рівнем I орган управління безпілотної авіації НПУ - Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді і повітряної підтримки.

Також складено відповідний навчально-тематичний план. Навчання поліцейських відбувається на базі Державної установи "Львівський спеціалізований центр підготовки поліцейських".

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Поліцейські, які успішно завершать навчання, отримають сертифікати і льотні книжки.

Нацполіція починає підготовку операторів безпілотників 01
Нацполіція починає підготовку операторів безпілотників 02
Нацполіція починає підготовку операторів безпілотників 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146272
 
 
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Во, *ля!
Не успели назначить, а он уже развернул деятельность!
А через сто дней преступный элемент полностью покинет Украину!
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жалко леталки ,это не приусы разбивать ,управлять коптером на тормоз не нажмешь,тут моделистов надо набирать ,а не из патрульных за пару дней Чкалова делать
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Не переживай, под разбитые - рюкзаки закупят?!)))
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