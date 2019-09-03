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Все про:Полтава (154) меморіальна дошка (81) Ян Осока (770)

 Меморіальну дошку українському воїну Денису Синюку встановили в Полтавському політехнічному коледжі. ФОТОрепортаж

У неділю, 1 вересня, на Свято першокурсника в Полтавському політехнічному коледжі відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки українському воїну Денису Сергійовичу Синюку (позивні Чіп і Сеня), 31.05.1993 року народження, солдату, розвіднику 95-ї окремої аеромобільної (у той час) бригади, який загинув 26 січня 2015 року в районі селища Спартак Ясинуватського району Донецької області, виконуючи завдання з евакуації поранених бійців з поля бою поблизу Донецького аеропорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі місцевого видання KOLO.NEWS.

"Як розповіла Олена Бабич, заступник директора з навчальної роботи, ініціатива вшанувати загиблого бійця, колишнього студента навчального закладу, належала коледжу. А от здійснити її самостійно в закладі не могли, тому зверталися до різних організацій.

"Велику роль у здійсненні цієї важливої ​​справи зіграла Всеукраїнська громадська організація "Побратими України", за рахунок якої була розроблена і виготовлена ​​ця меморіальна дошка", - зазначила Олена Володимирівна.

Керівник окремого підрозділу Всеукраїнської громадської організації "Побратими України" в Полтавській області Олександр Пехов розповів, чому необхідно пам'ятати про тих, хто поліг у війні з Росією.

Про свого студента згадувала і керівник групи, в якій навчався Денис Синюк, Олена Москаленко.

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Також на захід була запрошена мама загиблого бійця, яка зазначила, що важливо пам'ятати всіх, дякувала, що її сина не забувають.

Героїчний подвиг Дениса Синюка знайшов своє відображення і в сучасній українській літературі: поетеса Тетяна Домашенко присвятила вірші", - наголошується в матеріалі видання.

Разом з Денисом Синюком загинули:

- прапорщик, головний сержант роти Михайло Петрович Рачок (Вінницька область)

- солдат, водій-радіотелефоніст В'ячеслав Олегович Гага (Черкаська область)

- сержант, командир відділення Олесандр Сергійович Білокуров (Чернігівська область)

- солдат, снайпер Анатолій Гримович Стратович (Житомир).

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Дениса Синюка поховано на Алеї Героїв центрального кладовища Полтави. У нього залишилися батьки і дружина.

Указом Президента України № 282/2015 від 23 травня 2015 року, "за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

Указом №13 від 10 лютого 2016 нагороджений знаком "Народний Герой України" (посмертно).

Нагороджений нагрудним знаком "За оборону Донецького аеропорту" (посмертно)".

Меморіальну дошку українському воїну Денису Синюку встановили в Полтавському політехнічному коледжі 01

Меморіальну дошку українському воїну Денису Синюку встановили в Полтавському політехнічному коледжі 02
Меморіальну дошку українському воїну Денису Синюку встановили в Полтавському політехнічному коледжі 03
Меморіальну дошку українському воїну Денису Синюку встановили в Полтавському політехнічному коледжі 04
Меморіальну дошку українському воїну Денису Синюку встановили в Полтавському політехнічному коледжі 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146254
 
   
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Героям СЛАВА!
Герої не вмирають! допоки пам"ятаємо їх...
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Слов нет. Печаль и скорбь. Все больше таких табличек появляется на школах, многоэтажках, и все больше улиц называют именами Героев. С пеленок нужно детям рассказывать кто они, за что отдали свои жизни, и что такое запоребрик. Надеюсь скоро накроется.........
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А у нас скандал із пам'ятником вийшов. Спочатку казали що не на часі, потім вимагали дописати туди афганців, з вимогою не писати про агресію РФ.
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