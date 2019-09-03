 Українського воїна Олександра Грицаюка, який загинув на Донбасі, поховали в Черкаській області. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці Христинівської райдержадміністрації, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сержант, старший механік-водій відділення управління 24-ї окремої механізованої бригади, який 25 серпня в районі міста Мар'їнка Донецької області під час обстрілу наших позицій зазнав важких мінно-вибухових поранень був евакуйований в обласну клінічну лікарню в місті Дніпро, де помер 1 вересня.

"Понад 1000 осіб взяли участь у церемонії прощання із військовослужбовцем. Участь в церемонії прощання взяли керівники району та міста, представники місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, делегації трудових колективів, військовослужбовці, громадські організації та пересічні громадяни.

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Колоною христинівчани рушили центром міста аби провести захисника в останній шлях. Біля стели учасникам АТО христинівчани віддали останню шану Олександрові стоячи на колінах.

Олександра Грицаюка поховали на сільському кладовищі в с.Сарни Монастирищенського району. Там він народився та в якому проживає його мати.

На шляху траурної процесії у с.Сарни, монастирищани проводжали бійця в останній шлях стоячи на колінах", - зазначається, зокрема, в повідомленні адміністрації.

Олександр Грицаюк народився 07.11.1971 року в Сарнах. Останні роки жив у Христинівці.

У 1989 році отримав спеціальність електромеханіка. Після строкової служби з 1991 по 2003 працював у колгоспі "Перемога" в Сарнах, з 2004 по 2017 - у виробничому підрозділі "Локомотивне депо Христинівка".

У нього залишилися мати, дружина і четверо дітей".















