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 Фоторепортаж
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 Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Не погубіть!!!

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Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Нова гра

Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Тема залишилась нерозкритою...

Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Кнопка Зе!путата

Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Юзику, біля колони будь обережний!

Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Вибивання мізків

Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Смачно і корисно

Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

01.09.1939. Початок…

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146228
 
   
 Топ коментарі
 
банер стоит на въезде в Славянск.. в наш украинский Славянск!
Новая игра Президентов, кнопка Зе!путата, вышибание мозгов по-российски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5325
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Новая игра Президентов, кнопка Зе!путата, вышибание мозгов по-российски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1438

Началось. Представляете что они на принимают?
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Леночка Криворучкина теперь видите ли глыба законодательства, управлять государством будет, писать законы для нас несмышленышей, вот так вот... доголосовались приматы...
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банер стоит на въезде в Славянск.. в наш украинский Славянск!
Новая игра Президентов, кнопка Зе!путата, вышибание мозгов по-российски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5325
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Актуально.......
Особенно «тема осталось не раскрытой»..........
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Новая игра Президентов, кнопка Зе!путата, вышибание мозгов по-российски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1438

Началось. Представляете что они на принимают?
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п.с. кстати. типичное кумовство: Юрий Корявченков (Юзик), кума его жены Елена Криворучкина и брат матери Владимир Захарченко.
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п.с. даже хахаль криворучки, не стесняясь и прямым текстом говорит что мозгов у нее нет, называя её "кнопко(давкой)"😂
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Если ее засняли, то где ж фотки? Что это за вольный пересказ? 😂😂😂
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«переписывалась я во время официального перерыва, об этом почему-то забыли написать. Во-третьих, не завидуйте, - резюмировала депутат.»

❗️
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Будь она частным лицом на здоровье. Но она депутат. Значит публичное лицо. Надо аккуратней иначе всё грязное бельё вытащат на свет. И бить будут сильно.
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А чтобы ты, жив, написал если бы это был кто то из партии порошенко, например? Новая игра Президентов, кнопка Зе!путата, вышибание мозгов по-российски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 833
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и снова фаны зеленского признают, что "слуги народа" - НЕ лучше прошлых депутатов.. Новая игра Президентов, кнопка Зе!путата, вышибание мозгов по-российски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9464
Новая игра Президентов, кнопка Зе!путата, вышибание мозгов по-российски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9502
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Не могу разобрать весь текст, но судя по прочитанному, то «кнопочка» ещё та ватница-развратница.
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Аааа! Нашла эту любовную переписку и посмотрела фотки «кнопочки», так она сексбимба же. 🤣
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Ужас! Люди ещё и сексом занимаются!!
Вроде не в 19 веке живём пока...

Видимо кому-то просто завидно)))
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Чомусь про собаче весілля ПЕСа, безГОЛОСА і ЗаЖОПа не жартують.
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Ви вже віджартувались. Зебоб-тупість, жлоб, і не долугість!
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З нету:
Порошенко не зупиняє війну, бо на ній заробляє - проклятий барига й злодій.
Зе не зупиняє війну бо не може - такий гарнюня, бідолашний що ви на нього напосіли.
Порошенко не знизує тарифи - бо він покидьок, який свій народ ненавидить.
Зе не знижує тарифи - бо це не в його компетенції, та й в загалі складно. Не чипайте хлопчика він працює.
Порошенко не звільнив Авакова, бо разом з ним розкрадав державу на рюкзаках, та всьому іншому.
Зе особисто поручився за Авакова й залишив на посаді - так він же краще знає, він такий лапочка.
Порошенко зробив плохий Ротердам + бо сволота й заробляє на різниці.
У Зе Ротердам + хороший, бо ціна найвигідніша, от молодець розібрався, такий вумний.
Порошенко їздить на роботу кортежем - от сволота.
У Зе кортеж в два раза більше й перекриває пів Київа. Не чипайте хлопчика він ж повинен чимось до роботи добиратися, йому ніколи по метрах їздити, він такий зайнятий.
Порошенко літав літаками бо зажрався вщент.
Зе не може продати літаки бо в нього стільки важливих справ, а на фронт в загалі рейсові літаки не літають. От бідолашний, так важко працює.
Порошенко за п'ять років один раз полетів на відпочинок - от сволота як він міг в країні війна, а він відпочиває.
Зе за 100 днів відпочив 5 разів - ну так він же працює, і взагалі хай відпочиває по довше наш любчику коханий.
При Порошенко його куми займали посади - не чуване нахабство.
При Зе вже не тільки однокласники, кварталівці, родичі, а й ті хто в садку на сусідньому горщику сидів - при посадах. Так що ви хотіли щоб він чужих людей набирав - він же повинен знати кому довіряти.
В оточенні Порошенко всі злочинці.
А Богдан люстрований не законно і в загалі наш бубочка краще знає кого до себе підпускати.
Я напевне щось ще не згадала, але у мене є питання: перед Порошенко хоча б хтось вибачитися збирається?

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Зебобіки, фас!
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Тепер по Зеленському.Зараз відбувається чергова російсько-українська війна. У нас на очах. Шостий рік поспіль. Якщо хтось думає, що через Крим чи там Луганськ з Донецьком - помиляється. Це війна за всю Україну. За всіх нас.Війни виграються військом. Повстанським, кадровим, найманим - але військом. Солдатами. Старшинами. Зброєю. Технікою.І от зараз, у 2019 році, я як ніколи чітко розумію, що на чолі армії і країни стоїть людина, яка зовсім не розуміє війну. Яка не розуміє військо і боїться його. Для нього ветерани - це не резерв, не мобілізаційний резерв номер один, і навіть не просто герої, а небезпечний бюджетний баласт, з якимись дивними вимогами. Цей молодик, очевидно, щиро вірить, що варто просто перестати стріляти, скласти зброю, просто відвести війська - і все, конфлікт вичерпано. Все закінчиться.А все тільки почнеться.Саме тому я не в змозі терпіти Зеленського. Не як людину - не маю честі знати. Не як коміка - бог з ним, усякий фахівець потрібен. Але як лідера країни і армії. Як Верховного Головнокомандувача. Як людину, що керує воюючим народом, що захищає себе від агресії з боку найбільшої на планеті країни.Так склалося. Армією і країною керує людина, яка вважає, що ця війна має закінчитися. А я вважаю, що ця війна має закінчитися перемогою.Різниця в одне слово. І різниця в одну країну на карті.Мені потрібно, щоб на карті залишилась наша країна.
Юрій Гудименко
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Леночка Криворучкина теперь видите ли глыба законодательства, управлять государством будет, писать законы для нас несмышленышей, вот так вот... доголосовались приматы...
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Ч"їво хатітє ат русккай? І ваа пьшьчьє:
Ні разь жігівайті мєжьду нац анналльну ю розьнью ка.

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Так у московитів звичайні новини виглядають як фотожаби.
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В Украине официально новый враг - марадер. Так шо не до раши теперь
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в центре Днепра...поросенок не захотел стать шашлыком ))))
тыць))))
https://youtu.be/0x-BNcEgno4
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у шуфутинского есть песня -" и снова 3-е сентября... (я календарь переверну и снова 3-е сентября)... а тут с логотипам совпало )))
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А где быдлующий Зеленский с быкующей "первой леди" на линейке?
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Новая игра Президентов, кнопка Зе!путата, вышибание мозгов по-российски. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7431

СТАРЫЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ ОПЯТЬ ЗА СВОЕ...к ребенку присосался..энергетикой подпитуется...
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Это король, голубая кровь! Ему воспитание и манеры не позволяют.
Зато Ленка перволедьная криворожская, аки звезда голливудская в чёрных очках на камеру кинулась. Скоро бить будет.
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