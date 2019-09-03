 Нова гра Президентів, кнопка Зе!путата, вибивання мізків по-російськи. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Не погубіть!!!
Нова гра
Тема залишилась нерозкритою...
Кнопка Зе!путата
Юзику, біля колони будь обережний!
Вибивання мізків
Смачно і корисно
01.09.1939. Початок…
Більше фотошопів дивіться тут
Не погубіть!!!
Нова гра
Тема залишилась нерозкритою...
Кнопка Зе!путата
Юзику, біля колони будь обережний!
Вибивання мізків
Смачно і корисно
01.09.1939. Початок…
Більше фотошопів дивіться тут
Особенно «тема осталось не раскрытой»..........
Началось. Представляете что они на принимают?
❗️
Вроде не в 19 веке живём пока...
Видимо кому-то просто завидно)))
Порошенко не зупиняє війну, бо на ній заробляє - проклятий барига й злодій.
Зе не зупиняє війну бо не може - такий гарнюня, бідолашний що ви на нього напосіли.
Порошенко не знизує тарифи - бо він покидьок, який свій народ ненавидить.
Зе не знижує тарифи - бо це не в його компетенції, та й в загалі складно. Не чипайте хлопчика він працює.
Порошенко не звільнив Авакова, бо разом з ним розкрадав державу на рюкзаках, та всьому іншому.
Зе особисто поручився за Авакова й залишив на посаді - так він же краще знає, він такий лапочка.
Порошенко зробив плохий Ротердам + бо сволота й заробляє на різниці.
У Зе Ротердам + хороший, бо ціна найвигідніша, от молодець розібрався, такий вумний.
Порошенко їздить на роботу кортежем - от сволота.
У Зе кортеж в два раза більше й перекриває пів Київа. Не чипайте хлопчика він ж повинен чимось до роботи добиратися, йому ніколи по метрах їздити, він такий зайнятий.
Порошенко літав літаками бо зажрався вщент.
Зе не може продати літаки бо в нього стільки важливих справ, а на фронт в загалі рейсові літаки не літають. От бідолашний, так важко працює.
Порошенко за п'ять років один раз полетів на відпочинок - от сволота як він міг в країні війна, а він відпочиває.
Зе за 100 днів відпочив 5 разів - ну так він же працює, і взагалі хай відпочиває по довше наш любчику коханий.
При Порошенко його куми займали посади - не чуване нахабство.
При Зе вже не тільки однокласники, кварталівці, родичі, а й ті хто в садку на сусідньому горщику сидів - при посадах. Так що ви хотіли щоб він чужих людей набирав - він же повинен знати кому довіряти.
В оточенні Порошенко всі злочинці.
А Богдан люстрований не законно і в загалі наш бубочка краще знає кого до себе підпускати.
Я напевне щось ще не згадала, але у мене є питання: перед Порошенко хоча б хтось вибачитися збирається?
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Зебобіки, фас!
Юрій Гудименко
Ні разь жігівайті мєжьду нац анналльну ю розьнью ка.
тыць))))
https://youtu.be/0x-BNcEgno4
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СТАРЫЙ ИЗВРАЩЕНЕЦ ОПЯТЬ ЗА СВОЕ...к ребенку присосался..энергетикой подпитуется...
Зато Ленка перволедьная криворожская, аки звезда голливудская в чёрных очках на камеру кинулась. Скоро бить будет.