 Як депутати із себе недоторканність знімали. ФОТОрепортаж

Як реагували на всі ці події народні депутати і президент Володимир Зеленський, бачив парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Вранці відкрилася друга сесія Верховної Ради 9-го скликання. На засіданні парламенту присутні президент України Володимир Зеленський і члени уряду.
Кабінет міністрів України і частина фракції партії "Слуга народу".
В очікуванні голосування радісні члени команди Зеленського: перший помічник президента Сергій Шефір, керівник офісу президента Андрій Богдан, Секретар РНБО України Олександр Данилюк, голова СБУ Іван Баканов, глава Національного банку України Яків Смолій.
Народний депутат Петро Порошенко (партія "Європейська Солідарність").
Президент Володимир Зеленський повідомив депутатам, що зняття недоторканності не має на увазі відповідальність за будь-які політичні рішення і публічні виступи. Йдеться про дозвіл притягувати за кримінальні правопорушення: від скоєння ДТП до кришування незаконного видобутку бурштину.
"Парламент не "малина", де можна 5 років ховатися під куполом", - зазначив Зеленський, додавши, що в Австралії, Британії, США, Канаді та інших країнах парламентарії не мають захисту від кримінальних правопорушень.
Депутати фракції "Голос" Сергій Рахманін і Святослав Вакарчук.
Нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко просить про щось колегу Рахманіна.
Святослав Вакарчук заявив, що ще до того, як стали відомі результати парламентських і президентських виборів, в партії "Голос" однозначно висловлювалися на підтримку цього законопроєкту.
Петро Порошенко нагадав нардепам, що законопроєкт за скасування недоторканності був внесений саме ним - п'ятим президентом України.
Більшість нардепів захотіли увічнити історичне голосування на свої смартфони.
Рішення про зняття депутатської недоторканності прийнято - "за" 373 нардепи.
Радість і овації залу, президії парламенту і президента.
Володимир Зеленський задоволений голосуванням і заявив, що сьогодні в парламенті сталося, те, що вважалося неможливим - зняття недоторканності народних депутатів.
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Це все може працювати при умові дійсно незалежної судової влади, бо інакше можна почати політичні переслідування і видавати їх за кримінальні. До того ж зебіли поки не зрозуміли, що цей закон буде застосовуватися і до них.
В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса.
Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем""
Хороший стимул.
ВР изменилась. Много молодых. Так приятно... не видеть вечно замшелую, на 4/5 пустую, зевающую, спящую, дерущуюся, орущую, разнаряженную... в вышиванках и кривляющуюся.
Посмотрите, как одеты - как в Европарламенте: официально и просто.
люцька, не приставай, читай гугл. Ты мне неприятен.
Если даже предложили внести поправку в Конституцию, значит, знали, о чём поправка.
Сегодня это было: 3 сентября Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 годаИсточник: https://censor.net.ua/p3146182
Чего ещё кому-то не хватало?
Сам пэдрот проголосовал, ты его и упрекай.
Придётся вам смириться с реальностью.
Десь так рвонуло після зняття недоторканості.....
А баригоборцуни накшталт Юльок, Садових, Ляшків і інших ригів не голосували за позбавлення себе любимих недоторканності.
А ще й всередині БПП і НФ були такі "куми і армійські друзі президента" по типу Авакова, Найема і подібних.
И. Репин. Депутаты снимают с себя неприкосновенность
Не забувайте, що в депутатів були і є "ну дуже талановиті бізнесмени" серед родичів до третього коліна. Була б воля влади, дістати і притиснути можна будь кого через кримінальну справу на рідню. Але їхні "раптові" статки ніколи нікого не цікавили за нашим законодавством (як в розбірках сицилійської мафії - "сім'я поза війною").