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 Політика України
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Все про:ВР (5549) депутат (952) Зеленський (2600) недоторканність (437)

 Як депутати із себе недоторканність знімали. ФОТОрепортаж

3 вересня Верховна Рада проголосувала за остаточне схвалення (в цілому) законопроєкту (№7203) про внесення змін до ст.80 Конституції України, якою передбачено позбавлення народних депутатів недоторканності з 2020 року.

Як реагували на всі ці події народні депутати і президент Володимир Зеленський, бачив парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Як депутати із себе недоторканність знімали 01

Вранці відкрилася друга сесія Верховної Ради 9-го скликання. На засіданні парламенту присутні президент України Володимир Зеленський і члени уряду.

Як депутати із себе недоторканність знімали 02

Кабінет міністрів України і частина фракції партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо звертатися до Конституційного суду, - нардеп від ОПЗЖ Німченко про зняття недоторканності

Як депутати із себе недоторканність знімали 03

В очікуванні голосування радісні члени команди Зеленського: перший помічник президента Сергій Шефір, керівник офісу президента Андрій Богдан, Секретар РНБО України Олександр Данилюк, голова СБУ Іван Баканов, глава Національного банку України Яків Смолій.

Як депутати із себе недоторканність знімали 04

Народний депутат Петро Порошенко (партія "Європейська Солідарність").

Як депутати із себе недоторканність знімали 05

Президент Володимир Зеленський повідомив депутатам, що зняття недоторканності не має на увазі відповідальність за будь-які політичні рішення і публічні виступи. Йдеться про дозвіл притягувати за кримінальні правопорушення: від скоєння ДТП до кришування незаконного видобутку бурштину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нехтування регламентом - шлях у нікуди, - Айвазовська про скасування депутатської недоторканності

Як депутати із себе недоторканність знімали 06

"Парламент не "малина", де можна 5 років ховатися під куполом", - зазначив Зеленський, додавши, що в Австралії, Британії, США, Канаді та інших країнах парламентарії не мають захисту від кримінальних правопорушень.

Як депутати із себе недоторканність знімали 07

Депутати фракції "Голос" Сергій Рахманін і Святослав Вакарчук.

Як депутати із себе недоторканність знімали 08

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко просить про щось колегу Рахманіна.

Як депутати із себе недоторканність знімали 09

Святослав Вакарчук заявив, що ще до того, як стали відомі результати парламентських і президентських виборів, в партії "Голос" однозначно висловлювалися на підтримку цього законопроєкту.

Як депутати із себе недоторканність знімали 10

Петро Порошенко нагадав нардепам, що законопроєкт за скасування недоторканності був внесений саме ним - п'ятим президентом України.

Як депутати із себе недоторканність знімали 11

Більшість нардепів захотіли увічнити історичне голосування на свої смартфони.

Як депутати із себе недоторканність знімали 12

Рішення про зняття депутатської недоторканності прийнято - "за" 373 нардепи.

Як депутати із себе недоторканність знімали 13

Як депутати із себе недоторканність знімали 14

Як депутати із себе недоторканність знімали 15

Радість і овації залу, президії парламенту і президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недоторканність зняли в межах закону, а причепитися до чого-небудь завжди можна, - Разумков

Як депутати із себе недоторканність знімали 16

Як депутати із себе недоторканність знімали 17

Володимир Зеленський задоволений голосуванням і заявив, що сьогодні в парламенті сталося, те, що вважалося неможливим - зняття недоторканності народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146182
 
   
 Топ коментарі
 
"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений. Источник: https://censor.net.ua/p3146182
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Це все може працювати при умові дійсно незалежної судової влади, бо інакше можна почати політичні переслідування і видавати їх за кримінальні. До того ж зебіли поки не зрозуміли, що цей закон буде застосовуватися і до них.
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Вот теперь пусть дупутаты, которые опасаются политических преследований под видом уголовных дел, и озаботятся тем, чтобы судебная система действительно работала и была действительно беспристрастной и независимой.
Хороший стимул.
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Зебіли, ну чому ж ви такі зебіли? Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 3036 "З фракції «Європейська Солідарність» проголосували за 24 представників, 3 - утримались."
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"Парламент не "малина", где можно 5 лет прятаться под куполом", - отметил Зеленский, добавив, что в Австралии, Британии, США, Канаде и прочих странах парламентарии не имеют защиты от криминальных правонарушений. Источник: https://censor.net.ua/p3146182
____________________________________________________________________________________
Це все може працювати при умові дійсно незалежної судової влади, бо інакше можна почати політичні переслідування і видавати їх за кримінальні. До того ж зебіли поки не зрозуміли, що цей закон буде застосовуватися і до них.
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Зебіли, ну чому ж ви такі зебіли? Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 3036 "З фракції «Європейська Солідарність» проголосували за 24 представників, 3 - утримались."
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оно ж зебил.. пишет что в методичках требуют Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 82
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Набу-*** уже взяло на карандаш воздержавшихся и не голосовавших ?
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Все і так зрозуміло!! Боягузливі хамелеони. Пять років соєві спекулювали цим законом.... Прийшли нормальні люди і все вирішили за 4 дні.
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Ali Hasan--легко..перекваліфікувати з політичної в кримінальну...при януковищу вже є досвід
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После телеграммы, в которой неизвестный гражданин уведомлял, что командовать парадом будет именно он, а не кто-либо другой, наступило успокоение. Александра Ивановича не тревожили три дня. Он начал уже привыкать к мысли, что все случившееся нисколько его не касается, когда пришла толстая заказная бандероль. В ней содержалась книга под названием "Капиталистические акулы" с подзаголовком: "Биография американских миллионеров".
В другое время Корейко и сам купил бы такую занятную книжицу, но сейчас он даже скривился от ужаса.
Первая фраза была очеркнута синим карандашом и гласила: "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем""
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от принятия закона, инициированного и поддержанного Порошенком? ты истинный зебил!
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Зебіле, ти хоч поцікався, хто голосував. Хоча, сморід- ваш нормальний стан
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який жах Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 9585...а де мезкіє рожі з ОПЗаЖопу...а Юзік в залі ,щось не бачу.чи пішов на обід?
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Вот теперь пусть дупутаты, которые опасаются политических преследований под видом уголовных дел, и озаботятся тем, чтобы судебная система действительно работала и была действительно беспристрастной и независимой.
Хороший стимул.
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Ви не зрозуміли, бо незалежна судова влада їм не потрібна.
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а она была? особенно при свыне и мародере?
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Я писав, що була незалежна судова влада? Якщо знайдеш таке, то я буду вибачатися, а якщо ні, то чекаю твоїх вибачень. До того ж відсутність раніше незалежної судової влади не знімає відповідальність за її впровадження з нової влади.
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Это безусловная победа Зеленского, еще один маленький шаг и тех,кто ровнее других не останется
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кроме зели.. он то неприкосновенен..))) тсарек вас обул в очередной раз ..)))))))))))))))))
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Цікаво, як довго ще протримається ейфорія.
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Мене не так цікавить ейфорія серед зебілів в раді, як зебілів їх обравших.
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О! При пэдроте такого не було.
ВР изменилась. Много молодых. Так приятно... не видеть вечно замшелую, на 4/5 пустую, зевающую, спящую, дерущуюся, орущую, разнаряженную... в вышиванках и кривляющуюся.
Посмотрите, как одеты - как в Европарламенте: официально и просто.
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пэдрололка даже не забыл себя ударить в грудь! Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 5203 В своей манере. Скромности - 0.
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А зачем мне о нём волноваться? Он отбывает в правительстве последние дни. Или ты думаешь, PD или 5St чем-то лучше? За Маркива никто из них не побеспокоился.
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Та там в Сапоге правиттельства меняются каждый год, Европа однако...
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Перед этим PD *выстояли аж 3 года. Демократия, знаешь ли.
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И неприкосновенности тоже нет. Так ведь?
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Есть. Там не та ситуация с коррупцией.
люцька, не приставай, читай гугл. Ты мне неприятен.
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Ти мені теж неприємна. Ти не жила в Україні.
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Дополняю, пэбилка. бойко, кстати на статью прокатит.
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Я ж кажу, що ти - зедебіл, який, до того ж, не вміє коригувати своє повідомлення.
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Да, и ЗЕбилы опять сожрали свои галстуки.
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Issy а тобі приємно бачити тих, хто голосує не читаючи законопроекти?
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Если пэпка предложил этот закон, почему до сих пор не прочитали?
Если даже предложили внести поправку в Конституцию, значит, знали, о чём поправка.
Сегодня это было: 3 сентября Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 годаИсточник: https://censor.net.ua/p3146182
Чего ещё кому-то не хватало?
Сам пэдрот проголосовал, ты его и упрекай.
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Повна брехня, бо фракція ЄС та Голос не голосували, а законопроекти були відсутні для розгляду і ознайомлення. Так, що я довів вашу брехню.
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Али имеет манеру обзываться.
Придётся вам смириться с реальностью.
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Как депутаты с себя неприкосновенность снимали - Цензор.НЕТ 589
Десь так рвонуло після зняття недоторканості.....
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горит в трусах у свынопети
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І тут на трибуну виліз кондитер і нагадав всім що це його заслуга,він би і раніше це зробив зі своєю більшістю,але руки не доходили
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Ні, руки були відрубані, не зробив бо путіннарадьот
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Итак порохоскот год не нашел возможности проголосовать за якобы ими внесенный Закон. Потребовалась публичная экзекуция в Раде. Зеленский мастерски просто заставил обезумевших свиней проголосовать за собственную кастрацию. Но как они визжали! Грозились КСом, извивались до последнего. Результат? Все видели решительность и честность Зеленского и подлую натуру Порошенко и его подсвинков.
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Порошенко как всегда попиарился на чужом. Если ты внес, что же ты за 5 лет умудрился не принять?
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Бо у БПП i HФ голосів було недостатньо.
А баригоборцуни накшталт Юльок, Садових, Ляшків і інших ригів не голосували за позбавлення себе любимих недоторканності.
А ще й всередині БПП і НФ були такі "куми і армійські друзі президента" по типу Авакова, Найема і подібних.
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самое забавное во всей этой истории то, што петькины петьки лепили данный законопроект исходя из расчета на повторное сракосидение петьки на Банковой, а петька сам оказался под куполом))....
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И. Репин. Депутаты снимают с себя неприкосновенность
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как депутаты под куполом рады ......венности лишались.
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Взагалі не вбачаю приводу для зчинення такого лементу, бо сталося правильне рішення ВР, яке жодним чином не гарантує перемоги над корупцією, а лише усуває перешкоди для ведення слідства по депутатських "гріхах" під прикриттям "посвідчення".
Не забувайте, що в депутатів були і є "ну дуже талановиті бізнесмени" серед родичів до третього коліна. Була б воля влади, дістати і притиснути можна будь кого через кримінальну справу на рідню. Але їхні "раптові" статки ніколи нікого не цікавили за нашим законодавством (як в розбірках сицилійської мафії - "сім'я поза війною").
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на третьей фотке такие ожиревшие морды от богатства и стефанчук что их пора очистить костром..
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