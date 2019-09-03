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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:допит (515) Порошенко (9616) Олег Богачук (886) ДБР (458)

 Порошенко не прийшов на допит у ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

П'ятий президент України Петро Порошенко не з'явився на допит у Державне бюро розслідувань через робочий день у Раді

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Захисник Порошенка Ігор Головань повідомив, що його клієнт не з'явився на допит, оскільки він сьогодні працює в Раді, що є поважною причиною для неявки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко - це частина історії України. Я ніколи не забуду його заслуги. А щодо націоналізації "Приватбанку" на нього тиснули, - Коломойський

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Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило справу проти Парубія за фактом можливого перешкоджання здійсненню виборчого права

Зі свого боку адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко проходить тільки як свідок у двох справах ДБР.

25 липня Порошенко був на допиті у ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146174
 
 
 Топ коментарі
 
то зебилы от шария и портного.. "новые лица" т.с.
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Лохторат Вовчика.
Он от них устал, от вида их не обремененным интеллектом лиц в горло Вовчику не лезет любимая шаурма, потому сюда перенаправил, массовку создавать.
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Шо это за проплаченная шобла ущербных?
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Загордился Порохатый Шоколатье - не изволили почтить присутствием. Ничё-ничё, глядишь, скоро попустит.
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ну тебя только вместе с Портновым попустит. вы ж заодно, правда?
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Неправда. Здался мне твой Портнов.
А ты у Тошнотворного Порош(ен)ка на бесплатном довольствии сосательными "Рошенками" или круглые по 3, квадратные по 5?
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Под такой отмазкой он вообще никуда ходить на допросы не будет, то он на голосованиях то в комитетах.
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Порошенко таки потужные реформы сделал....реформа МВД,
Судовая..такая потужная, что люди дохнут от этих реформ,
а самому пороху валить со страны надо....
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ты тока от одной сдох?или ото всех скопом? Порошенко не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 9755
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Жаба - страшная штука.
Сидя на проперженом бабушкином диване у них уже сил нет смотреть, как другие ездят за кордон, открывают бизнес, живут и преспевают. Поэтому для них это не правильная реформа.

Правильная, это когда диван сам их привезет к преуспеванию и все будет бесплатно.
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За это 73%-ые диванные пердельцы и голосовали.
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джей - а ти вже сам ЗДИХАЕШ . зебіл ?? Зайти в любий супермаркет після роботи -
до кас ВЕЛИЧЕЗНІ черги - ото зубожіння та " здихає наРІд !!
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Порошенко не пришел на допрос в ГБР


Сссыкун Порошенко не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 2360
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Петя перетрудился... Устал. Сил нет ехать на допрос.
А если Петю, как он в свое время Саакашвили из ресторана, - за волосы и потянуть из депутатской столовой на допрос? Пусть почувствует, что он творил.
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Знає кіт чиє сало з'їв. Взяти за пейси, за хобот і приволокти силоміць
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это ты про пейсы Зели говоришь?
Петя украино-молдаванин, а не жид.
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А в субботу и воскресенье Порошенко будет встречаться с избирателями. Бесконечная история....
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Зєбабуіни не перестають тішити своїм зєбілізмом. Викликати в робочий час депутата верховної ради виглядає принаймі підозріло , якщо це не діагноз 😃😃😃
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Это выглядит исключительно, как провокация. Бо толку от этих допросов все равно ноль.

У ГБР на Петю нихрена нет.
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Так чого позорне Порося ховається і не ходе на допити?
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Тобі ж сказали, що на роботі був. ЗІ Кроти не тільки сліпі, а й глухі. Порошенко не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 3034
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И тупые. Колупание угля в донбабве им ума не прибавляет.
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Однозначно так бо інакше звідки взявся натовп сліпих, глухих і німих , люб'язно показаних аффтором неповторних фотографій з місця події 😕
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а где они были раньше - 5-10-15 лет назад эжти слепрглухонемые?
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а нельзя этого адвоката вместо бырыги в кутузку кинуть, хоть временно?
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но ведь Порошенко в этих делах проходит как свидетель, а не подозревемый, я так понимаю, что есть и другие свидетели, но почему-то только одна фамилия звучит от Трубы: то на полиграфе проверим, то насильно притянем
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Когда портки, даже от Бриони, полны гавна, ходить в общественные места неловко. Но оно и правильно - сперва повызывать надобно. Потом без гавна сажать сподручней - не такой вонючий будет.
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Зе!ро само угрожало депутатам снять скальп за прогулы
вот и результат
Порох себе не враг: пусть следаки едут в Раду и там спрашивают, как и чего
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Оцените, они вызвали пороха на допрос, на тот момент когда будет голосоваться снятие депутатской неприкосновенности . Чеб потом говорить вот он какой не пришел, барыга значит.
Ну януковские же замашки. Ну фу-фе..
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Пєтью викликали на допит,задовго до засідання ВР нового скликання))Амеби такі цікаві))
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Того самого Портнова, который бежал от Порошенко на Роисю и там 5 лет отсиживался и вернулся к ЗЕ?

Никаких нестыковок не чувствуешь.
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Который бежал от того самого Порошенко, который был министром в правительстве Азарова при Януковиче.

А как с этим быть тогда? Порошенко не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 2087
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Никак. Посмотреть на ближайшее окружение ЗЕлюпы.
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ну как бы мировая практика. Во многих развитых странах есть такая тема - депутата при его присутствии в парламенте не трогают. типа работает.
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правильно и сделал поднял страну и армию и к террористам идти зеватным на допрос..
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Я конечно извиняюсь, а "поднял страну" - это как? Мы разве стали жить богаче?
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ДУЖЕ ПРАВИЛЬНО зробив Порошенко , що не пішов на допит САМЕ сьогодні !
Бо сьогодні було важливе голосування за зняття недоторканості !
Уявляю як би всюди кричали ЗЕБІЛИ " усех мастей " та різні Анали типу Г+Г ,
що Порошенко не голосував за знаття недоторканості !!
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Вызовы Порошенко на допросы , когда ,,бывшие,, возвращаются в Украину, это позор новой власти ..
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Да посадите вы уже его и успокойтесь. Может тогда Зелупофилы начнут уже за свои поступки отвечать, а не обвинять во всем Порошенко...
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А что с простыми людьми тоже так прокатывает и можно просто не прийти по повестке? Или у нас каста неприкасаемых? За жабры и в СИЗО его.
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