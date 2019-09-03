 Порошенко не прийшов на допит у ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Захисник Порошенка Ігор Головань повідомив, що його клієнт не з'явився на допит, оскільки він сьогодні працює в Раді, що є поважною причиною для неявки.
Як повідомлялося, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.
Зі свого боку адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що Порошенко проходить тільки як свідок у двох справах ДБР.
25 липня Порошенко був на допиті у ДБР у справі про продаж заводу "Кузня на Рибальському".
А ты у Тошнотворного Порош(ен)ка на бесплатном довольствии сосательными "Рошенками" или круглые по 3, квадратные по 5?
Судовая..такая потужная, что люди дохнут от этих реформ,
а самому пороху валить со страны надо....
Сидя на проперженом бабушкином диване у них уже сил нет смотреть, как другие ездят за кордон, открывают бизнес, живут и преспевают. Поэтому для них это не правильная реформа.
Правильная, это когда диван сам их привезет к преуспеванию и все будет бесплатно.
до кас ВЕЛИЧЕЗНІ черги - ото зубожіння та " здихає наРІд !!
Сссыкун
А если Петю, как он в свое время Саакашвили из ресторана, - за волосы и потянуть из депутатской столовой на допрос? Пусть почувствует, что он творил.
Петя украино-молдаванин, а не жид.
Хіт продажу для депутатів
У ГБР на Петю нихрена нет.
вот и результат
Порох себе не враг: пусть следаки едут в Раду и там спрашивают, как и чего
Ну януковские же замашки. Ну фу-фе..
Никаких нестыковок не чувствуешь.
А как с этим быть тогда?
Бо сьогодні було важливе голосування за зняття недоторканості !
Уявляю як би всюди кричали ЗЕБІЛИ " усех мастей " та різні Анали типу Г+Г ,
що Порошенко не голосував за знаття недоторканості !!