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 Суспільство
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Все про:Міноборони (2760) змагання (156)

 Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися "танкові каруселі" загальноармійського масштабу. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині тривають змагання на найкращий танковий взвод Збройних сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

У конкурсі беруть участь найкращі танкові взводи від оперативних командувань "Північ", "Захід", "Схід" та "Південь", а також Командування Військово-морських сил Збройних сил України та Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися танкові каруселі загальноармійського масштабу 01

У четвертий день конкурсу танкісти провели другий етап професійної номінації - танкова карусель.

Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися танкові каруселі загальноармійського масштабу 02

Особливостями виконання вправи "танкова карусель" є своєчасне виявлення та ураження цілей, яке здійснюється з веденням постійного непередбачуваного вогневого впливу на противника з виконанням тактичних маневрів бойових машин на полі бою.

Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися танкові каруселі загальноармійського масштабу 03

"Досвід ведення бойових дій показав велику ефективність ураження противника у такий спосіб", - йдеться в повідомленні.

Змагання на найкращий танковий взвод ЗСУ: на Чернігівщині відбулися танкові каруселі загальноармійського масштабу 04
Фото: пресслужба Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146173
 
 
 Топ коментарі
 
чтобы зелю в танк загнать нужно сначала его с повесткой догнать и ладно бы на велосипеде убегал, так он на внедорожнике коломойши драпать будет.
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Порох створив найчисельніші за кількістю бронетехніки та особового складу Сухопутні війська в Європі 170 000. Другі в французькі - 120 тис.
А зебіли сепарам мости будують, під канонаду сепарськой артилерії.
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На рояль твое сцыкло может только залезть
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Все знают, что лучший танковый взвод это тот которым управляет Владимир Александрович
Соревнования на лучший танковый взвод ВСУ: на Черниговщине состоялись "танковые карусели" всеармейского масштаба - Цензор.НЕТ 986
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Ну Зеля хоть у танк зможе залізти,а Порося тільки у бомболюк бомбардувальника.
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отлично! будешь Зеле вместо снарядов шаурму подавать)))
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чтобы зелю в танк загнать нужно сначала его с повесткой догнать и ладно бы на велосипеде убегал, так он на внедорожнике коломойши драпать будет.
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На рояль твое сцыкло может только залезть
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мрія кожного хлопчика в дитинстві - танк.
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Ніколи в дитинстві про танки не мріяв. Це як у кацапів мілітарізують дітей з ясел...
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Він був настільки бідний,якби народився дівчинкою,то зовсім гратись не булоб чим))
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у них всех один недостаток - они недостаточно зеленые
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Може хоть при Зелі,ЗСУ отримає "Оплоти".
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А учителя по 4 тысячи у.е. .... чекай проверяй. ага.
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Славное русофобское ПВО Вейшнории снесло штурмовик оккупантов!
Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе
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Порох створив найчисельніші за кількістю бронетехніки та особового складу Сухопутні війська в Європі 170 000. Другі в французькі - 120 тис.
А зебіли сепарам мости будують, під канонаду сепарськой артилерії.
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Грощі то були,але Пєтья з Свинарчуком їх крали,а Оплоти продавали.
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купили бы, если компании зели налог заплатили, а не в офшорах ныкались
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пусть с Офшорах достают бабло Зе и Порох тоже и депутаты...и будут Оплоты для Армии...обновить танковый парк давно нужно. 21 век на дворе.
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петя обеспечил танками, пусть не оплотами, а где оплоты от зели?
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это все наследие барыги и партии войны. но зелесвин с этим разбереться, танки отгонит засередину и продаст как излишки
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