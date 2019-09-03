 Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.
"У рамках розслідування було встановлено, що чоловіки винаймали квартиру в одній із багатоповерхівок на вулиці Ватутіна м. Павлоград. 2 серпня під час обшуку оперативники Павлоградського ВП виявили приготовлені для розповсюдження наркотики – опій ацетильований та метадон. Наркотичні речовини вилучили та направили на експертизу. На "чорному ринку" вилучені наркотичні речовини коштують майже пів мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.
Особи чоловіків встановлено - ними виявилися 21- та 38-річний жителі Кривого Рогу.
У поліції зазначають, що один із чоловіків вже відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
как обрадовались коррупционеры от медицины, думают, с новой силой потечет к ним бабло из карманов больных и нуждающихся - нога им в рот...
*****, пусть только на меня рыпнутся, просто очень хочется этого!...