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Все про:наркотики (825) Павлоград (36) Нацполіція (8128)

 Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Павлограді співробітники карного розшуку задокументували факт розповсюдження опію ацетильованого та метадону шляхом закладок двома жителями м. Кривий Ріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.

"У рамках розслідування було встановлено, що чоловіки винаймали квартиру в одній із багатоповерхівок на вулиці Ватутіна м. Павлоград. 2 серпня під час обшуку оперативники Павлоградського ВП виявили приготовлені для розповсюдження наркотики – опій ацетильований та метадон. Наркотичні речовини вилучили та направили на експертизу. На "чорному ринку" вилучені наркотичні речовини коштують майже пів мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Особи чоловіків встановлено - ними виявилися 21- та 38-річний жителі Кривого Рогу.

Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція 01

У поліції зазначають, що один із чоловіків вже відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція 02

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція 03
Фото: пресслужба Нацполиции

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146126
 
 
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бо відразу грошима міряють наркотики.Ще й вартість визначають .
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коли мусора почнуть міряти наркотики не вартістю , а вказувати вагу - тоді вони перестануть бути мусорами.Із показаних препаратів можна зробити висновок , що хтось із цих наркоторговців є хворим на туберкульоз.
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от Супрун наконец то избавились - возврат эпохи клафелинщиков настал!....
как обрадовались коррупционеры от медицины, думают, с новой силой потечет к ним бабло из карманов больных и нуждающихся - нога им в рот...
*****, пусть только на меня рыпнутся, просто очень хочется этого!... Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 2318 Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція - Цензор.НЕТ 6917
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словосочетание "диллеры по наркотикам" - это из мира идиотизма?? мерчандайзеры тоже есть по наркотикам?? если наркота в аптеке вместе со шприцем без продлем, то, видимо, есть! --- в каком измерении идиотизма мы живем??????
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Завжди ці новини викликають посмішку, адже без експертиз лабораторії та не в штуках чи грамах, літрах, а одразу в гривнях, а частіше в доларах сша. Зрозуміло, що пацани " в теме " )
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