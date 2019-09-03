 Правоохоронці вилучили в дилерів у Павлограді велику партію наркотиків на пів мільйона гривень, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.

"У рамках розслідування було встановлено, що чоловіки винаймали квартиру в одній із багатоповерхівок на вулиці Ватутіна м. Павлоград. 2 серпня під час обшуку оперативники Павлоградського ВП виявили приготовлені для розповсюдження наркотики – опій ацетильований та метадон. Наркотичні речовини вилучили та направили на експертизу. На "чорному ринку" вилучені наркотичні речовини коштують майже пів мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Особи чоловіків встановлено - ними виявилися 21- та 38-річний жителі Кривого Рогу.

У поліції зазначають, що один із чоловіків вже відбував покарання за вчинення тяжкого злочину.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПКУ. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Фото: пресслужба Нацполиции