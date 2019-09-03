 Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Ігноруючи Мінські домовленості, в серпні російсько-окупаційні війська майже щодня провокували підрозділи ОС вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів.

За підсумками серпня в підрозділах російсько-окупаційних військ "лднр" були ліквідовані близько 40 окупантів і близько 55 окупантів зазнали поранень різних ступенів важкості", - написав він.

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Фото: Штефан/Facebook

"Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України! Разом переможемо!", - резюмував офіцер.