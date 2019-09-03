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 Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень. ФОТО

У серпні російсько-окупаційні війська зазнали значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

"Ігноруючи Мінські домовленості, в серпні російсько-окупаційні війська майже щодня провокували підрозділи ОС вогнем з різних видів зброї та калібрів, диверсійними групами і вогнем снайперів.

За підсумками серпня в підрозділах російсько-окупаційних військ "лднр" були ліквідовані близько 40 окупантів і близько 55 окупантів зазнали поранень різних ступенів важкості", - написав він.

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Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень 01

Фото: Штефан/Facebook

"Вірте у воїнів! Вірте в ЗС України! Разом переможемо!", - резюмував офіцер.

Майже 100 поранених і знищених: офіцер ЗСУ Штефан озвучив втрати окупантів на Донбасі за серпень 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146073
 
   
 Топ коментарі
 
Вот и просто перестали стрелять. Да, Пебилы?
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Зеленский не запрещал давать ответку.
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Т.е. ты - домбасит и по этому знаешь точно что да как в маладых риспупликах Домбаса?

Это многое обьясняет из твоей писанины и той ненависти к народу Украины в твоих высерах.
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********, тебе поможет удаление одной лишней хромосомы.
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Пацак, продолжай, многим нравится твоя истерика.
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А почему страница о наших потерях стабильно закрыта? Все благодарят гидранта за перемирие и за то что остановил войну?
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А что, есть такая страница? Я только такое нашел.
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да, прикинь есть такая страница, всегда на главной слева, вот это поворот
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На странице Минобороны? Не вижу. Можно ссылку?
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на странице цензора который ты читаешь прямо сейчас
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Цензор - это не первоисточник. Я ожидал нечто официальное. Хотя, да - в наше рвемя приходится читать и между строк.
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при чем тут первоисточник, речь о том, что закрыты коменты.
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На страничках про гибель наших, напр. здесь, комменты обычно закрывают, там это неуместно.
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Только твой )(уйло секретит потери своих ублюдков.
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Не понял? у нас данные о потерях были все 5 лет публичными, военных хоронили открыто, а не на нычку как тараканов и был дополнительный волонтерский контроль, чтобы не дай бог не было вранья. Надеюсь так будет и впредь.
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Важко секретити коли волонтери возять 200-х до дому. Мій товариш-волонтер не рідко їде підмінним водієм катафалку. То ж, коли стільки людей в курсі то, важко щось утаємничити. Проблема в тому що, в новинах звітують тільки про тих, хто загинув безпосередньо на передку, а в реальності деякі тяжкопоранені помирають при транспортуванні чи в госпіталі, іноді через півроку. Про такі випадки рідко пишуть вновинах. Тому, іноді складається враження що кількість загиблих приховують.
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Так вроде как хлебное перемирие было, плавно перешедшее в школьное, а ВСУ, подвергаясь обстрелам, "не поддавалось на провокации"? Наверное, противник от скуки сам в себя стрелять начал.
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Земля им бетоном/стекловатой............
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Рожи стабильно дегенератские.
Вчера кто-то дал ссылку на видео свадьбы(пишут шо в Донецке)..... такого быдла уродского нигде больше кроме как в руском мире нету. Даже нигеры - интеллигенты по сравнению с этими обезьянами.
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чет не хочется ощущать себя мазохистом, просматривая срачи совкового скота... реально любое животное благородней этих "гомо сапиенсов"
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Обратите тогда внимание на оператора, насколько он офигевший, и цікава вторая часть," про ребрьішки"
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Чому мовчить Мендель та інші посадові особи, що мають озвучувати подібну інформацію?
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а вам воно треба?
воно висре щось, а потім купа "совєтників" буде розшифровувати що воно хотіло сказати.
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В обществе наростает недовольство тем,что наших парней,на передке,благодаря перемирию имени зеленского-хомчака,используют в качестве дичи на сафари и перемирие существует только в больных мозгах отдельных личностей,которые В УПОР не видят наших потерь,решили навешать ЛАПШИ на уши и показать якобы потери врага.Ну-ну давайте трендите,как космические корабли бороздят просторы большого театра.Что мешает этотделать каждый день?
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Та не може бути, тут нам самі чесні порохоботи кажуть що, Зеля заборонив таке робити з торговими партнерами Порошенко.
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Хорошо, но мало - такими потерями ***** не напугаешь.
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Та, його і більшими не налякаєш- баби нарожают.
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Та не - в 2014-15 потери ***** налякалы и сильно, шо он встал как вкопанный. 35 тыс. это любого налякает.
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Став він тому що, досяг запланованого планом "Б". Коли БТО опчали ганяти сєпарів ***** ввів декілька БТГр, а їх у нього достатньо. Для перемоги ура-патріотизму недостатньо, важливо тверезо оцінювати ситуацію.
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У потроха был договор, вернее не у потроха, а у верхушки украинской быдло-элиты (фамилии думаю ты знаешь), с ****** - Крым как плата за войну на Донбассе, чтоб там можно было спалить Майдан. Уверен были оговорены границы "конфликта", но ***** как всегда всех ****** и попытался захватить юго-восток Украины, вот только тогда быдло-элита и начала воевать. Тем более когда они поняли, что народ может воевать и без них. 5 лет прошло, а ты всё под потрошиной пропагандой. Стыдись.
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Слава воинам Украины!!! Погибель и проклятие рашистским оккупантам и их даунбацким холуям вжопучленцам!
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3й сразу видно интелегент прохфессор доцент видно на параше паханом был или алкаш под бояркою..с таким таблом
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Потери боевиков это заслуги "правого сектора" или типа- ПС приехали постреляли и уехали.Им как и другим военным, посрать на зе-уклониста .
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