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Все про:Бориспіль (266) ОДА (654) Нацполіція (8128)

 Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція. ФОТО

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок 29 серпня напав на громадського активіста в будівлі міськради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області, про це правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.

Після отримання повідомлення, до міської ради Борисполя одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила та допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його та долучила до матеріалів кримінального провадження.

Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав розбійником, побив активіста, - поліція 01

Наразі тривають усі необхідні та процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Нині слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи. Вона буде призначена після одужання побитого громадянина й визначить тяжкість нанесених тілесних ушкоджень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Годунок передумав подавати в суд на Зеленського: "Це маленьке непорозуміння, його оточення подало йому неправдиву інформацію, президент розбереться". ВIДЕО

За цим фактом слідчими розслідується кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Готується проєкт підозри для подальшого направлення до прокуратури області і оголошення підозри нападнику.

Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146070
 
 
 Топ коментарі
 
Ти бачив бюлютень цього чорта?
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ну а шо вы хотели от зебила?
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Воспитательная работа слугой народа среди своих избираелей, ничего личного!
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UA Підлога Маккартні
Мертвячук это будущий соратник Зе! по коалиции. Можете заскринить!!!
08.07.2019 09:23
тупое и порохоботное, ты хоть бы перелогинилось что ли
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Сегодня увидим как платформенщики за смерть будут голосовать вместе с Зе! за снятие неприкосновенности!
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а если и петя будет в такой коалиции, то что будешь петь?ну вот если ты обосрался, то бы уже хоть помалкивал, но ты настойчиво хочешь еще и ванну с дерьма принять Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 99
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порохоботное обосралось опять Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 6375 петя вошел в "коалицию" с зебобиками по снятию неприкосновенности а мертвечуки воздержались)))
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Ого, так наш Зе! еще и Ванга криворожская? Уличил в человеке разбойника с одного взгляда Секретарь горсовета Борисполя Годунок, которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста, - полиция - Цензор.НЕТ 3183
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Цей чорт символ порохобота,жертва режиму Зелі.
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чистосердечное признание на камеру тебя не удовлетворяет?
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Через рік і ти будеш казати що голосував за Зе))
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через год ты сменишь ник и будешь кричать что зе-гавна никогда не ел)))
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Если бы победил Медведчук он сказал бы на камеру что голосовал за Медведчука, любой порохобот мать родную продаст, но перекрасится. Пример - масса.
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19% (5,7 млн проголосувавших у першому турі за ЗЁ з 30 млн виборців)
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Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 2347.У березні 2005 року Годунок став помічником народного депутата Олександра Марченка. Потім кар'єра Годунка почала рухатися вперед. Він став депутатом Бориспільської міської ради, вступив до Радикальної партії Олега Ляшка, а потім переметнувся у "Батьківщину". У 2017 році став секретарем міської ради. Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 1110 .Порохобот говоришь ,, ну ну ..
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Порошенко был в СДПу потом создал Партию Регионов и служил в ней министром экономики, ну-ну.
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Ну И Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 450 .. ?? БЫЛ ,, да давным давно - сплыл . Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 6061 . Я же и говорю -из Годунка такой же порохобот , как из Порошенка рыг . Никакого отношения к этому не имеют , Годунок к порохоботам , а Петро к нынешним рыгоАналам .
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Нынешние регионалы уже посбегали, Партии Регионов уже нет. Нет при ней и Порошенко, перекрасился как и все, а когда рыги были у власти, в ногах у них валялся и служил им же Порошенко. Это факт который никто отрицать не может.
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Секретарь горсовета Борисполя Годунок (голосовавший за Зеленского), которого Зеленский назвал "разбойником", избил активиста, - полиция
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Он никогда небыл с рыгами заодно ,, и не служил им Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 7731 .. После начавшихся наездов рыгов на премьера Ющенка рассорился с ними и ушёл к Ющенку . А министром экономики его рыги назначили с единственной целью , для того шоб готовил пакет экономических реформ и документов , необходимых для подписания договора СА с ЕС . Азаров тогда , даже делал на этом ударение ,, дескать - Порошенко в этом знает толк , и это его главная задача ..!
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зебіл брехливий, Порошенко став ворогом ригів і обрізаних вже давним-давно, років з 20 тому назад, коли розібрався в їхніх програмних засадах. Саме в ту пору він створив "свою (особисту)" партію "Солідарність" (і більше в коаліції з мертвечуками і азаровими не перебував).
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Ага, стал, вы, порохоботы наверное если брехунами не рождаетесь, вас сразу головой об стену в младенчестве, поэтому у вас ни одного слова правды нет.
"Голова ПРВУ Володимир Рибак разом із лідерами Партії праці (Валентин Ландік), партії «Солідарність» (Петро Порошенко), партії «За красиву Україну» (Леонід Черновецький) та Всеукраїнської партії пенсіонерів (Олексій Капуста) підписали 18 липня 2000 року заяву про намір об'єднати свої партії в єдину. ....... єдина організація отримала назву Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України». .......
На III позачерговому з'їзді в березні 2001 року від надмірно довгої назви партії відмовилися на користь короткої - Партія регіонів.
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ти - зовсім дебіл? А я про що казав? До речі, коли оця Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України» створювалась - азаровим там і не смерділо. А от, коли він там з'явився - Порошенко пішов і створив свою партію.
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Просто она стала называться Партия Регионов.
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ну й стала, ну й що?

Зявився азаров, змінилися пріоритети керівництва партії ригів - і Порошенко пішов звідти. До осені 2001-го в нього була вже "своя" партія.
Ти доганяєш, про що мова? Чи - зовсім дебіл?
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закон одинаковый для всех? Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 9228 или черти ещё в парадигме "своих не сдаём" до сих пор живёте?
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Ну а чого очікувати від водія Беркуту, бидло це і є бидло. Бидло потрібно виганяти з влади і садити під замок!
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Летит по трассе крутой джип . Мент увидел, еле успел палкой махнуть. Подходит, открывает дверь, а там за рулем бомжина сидит грязный и вонючий:
М: -Ты где тачку взял???
Б: -Моя.
М: -Не пи@ди!!!
Б: -Правда моя. Сижу я на вокзале а тут подъезжают крутые ребяты на джипе и кидают мне 100 баксов и говорят "ну что, удивился? если ты нас сильно удивишь мы тебе эту тачку подгоним". А меня Бог всем обделил, один только дар дал, я если кому лысому на голову на@ру, то у него сразу волосы начинают расти. Я им показал, ну вот теперь тачка моя.
Мент чешет репу, снял фуражку и стоит абсолютно лысый:
М: -Слушай, а может ты и мне поможешь, но только чтобы никому!!!
Б: -Да ты че! Какой базар, давай нагибайся.
Нагнулся мент, сверху бомж пристроился. Тут с заднего сидения джипа раздается дикий ржач и высовываются две лысые здоровые репы:
- Мужик если ты нас еще так сильно удивишь мы тебе еще и хату подгоним
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долго готовили гапона и вот можем наблюдать кино ,не специально записанное и не в нужном месте снятое))))))))
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Помнится, порохоботы тут грудью защищали этого чёрта, и криком кричали шо Зеля закон нарушил.
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До коле ты будешь переходить на личности и оскорбления, я буду вынужден обращаться не СФ.
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Бо таки порушив. І байдуже стосовно кого він це зробив. Бо то був лише початок.

"Еслиииянарууушууузакоооняуйдуууватстааавку"
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Если он очистит Украину от коррупции, воровства, олигархии и выведет страну на новый европейский уровень, то ему простится многое.
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Вот когда очистит ,, тогда и поговорим об этом .. Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 3226 .
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Так для этого прекратить звизжёжь и дать ему время.
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Так нет никакого звездежа, есть критическая оценка его слов и действий.
Если это ему мешает, не давал бы повода.
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А звиздёж ему работать не мешает . Он его даже и не читает . Звиздёж мешает лишь зебилам , чувствовать себя комфортно , у то такэ . Как говорицца - Бог терпел , и им велел . Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 2832 .
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Вот тут я с тобой согласен, звиздёж ему работать не мешает . Он его даже и не читает. Только непонятно другое, зачем мобилизованы все ботофермы для обливания грязью Зе и его команды? Значит кто то надеется, в такой способ вернуть утраченные позиции. Только этот кто то, не понимает что этими действиями он вызывает лишь презрение и отвращение.
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А это шоб зебилам - жизнь мёдом не казалась . Прилетает атветочка , за Пэтю ,, о которой я предупреждал . Зебилы вылили на Петра тонны грязи перед выборами , по поводу и без , просто так , ради смеху . Ну вот как бы , теперь прилетела обратка . Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 2812 .
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Не выдумывай Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 8743 .. Над Зюзиком потешались , это правда , но чорта не защищали . Нафиг он нужен . Он и вовсе к Пороху не имеет отношения ,, голосовал даже за Зе ..
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да просто этот пассивный любит того, если бьёт. принцип комплиментарности )
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Побиття "слуг урода" це не злочин, а життєва необхідність 😕
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По правде говоря, половина этих самых "активистов" - это неадекваты. Так что в данном случае это "**..а жаба гадюку".
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Можна викрутити любу річ в що побажаєш. Але саме ідіоти рухають діалектичний розвиток. Без ідіотів все замирає.
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П Р А В А К А Ц І Я Я Я Я Я ........ Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 8526

Розбійник справжній. Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 4460
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Не даремно Зеленський назвав цього підбарижника розбійником.............
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так шмаркля вже барига?! як швидко...
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А як повинен себе вести розбійник? Усміхатися і кланятися?
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ай-ай-ай, надо еще раз его разбойником назвать, чтоб знал.
а если серьезно сажать кого-то будут вообще или только отпускать и возвращать из расеюшки?
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Что это за статус "общественный активист" ? Все проходимцы и провокаторы подались в активисты.
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а кто такие, эти "активисты" ? это те, которые телефон в лицо тыкают, пристают с идиотскими вопросами и за руки дергают? Если журналист - согласуй время и запишись на прием..
в чем проблема?
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Годунок настоящий разбойник, Зеленский прав оказался.
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Как корабль назовете, так он и поплывет
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Это по-прежнему не дает президенту права по хамски себя вести и оскорблять тех, кого так же, как и Зе, выбрали украинцы.
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А от якби написав заяву на Зеленського, коли той назвав його розбійником, то зараз міг би ******* активістів наліво і на право, і кричати; "Це провокація Зеленського за те, що я подав проти нього позов." Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 589
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Да позвоните уже наконец Баканову, ну Ёлы-палы!
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Дивно, що зебіки намагаються приліпити цього чорта до Пороха, цей чорт - чувак з обойми шмаклі, там якої нежиті тільки нема - і риги, і сєпари, і норкомани....Хоча, чому дивно?
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Они уже давно , усиленно пытаются весь отстой прилепить к Порошенку . Только вот , он никак не лепится Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 2334 . И это зебилов просто бесит .
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Мало навалял этому другу портнова и ефремова.Крыса лутугинская,заварила войну у себя на луганщине и сбежала в Украину,мозги трахать.Мало дал!
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а шо , зеля баканову не дозвонился ( по поводу этого чёрта ) ???
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.

а не назвал бы разбойником, глядишь, и не избил бы
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в Зе гареме жены передрались ,выясняли кто из них любимая.
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Поясню ситуацію...Поліція просто підіграла президенту...Спровокувала і роздула...А між тим розбійників і бандитів на самому верху у нас стільки,що непочатий край роботи...Ахметов,Коломай...обкрадений цілий народ на мільярди...І що?..Ловлять якогось мєлкого поца за мордобой...
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Дуже багато всякого бидла, мэлких поцов, таких як ти розвелося. Треба таких знешкоджувати пачками. А на лАхмэто-Каломоэв вже э управа.
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Пока в стране 24% идиоты, которые за щеколадку мать родную продадут, толку не будет.
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Тайна того, как ЗПсанёк и Виталино вымагали бабло у гаёвых за снятый материал, приоткрывается... Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція - Цензор.НЕТ 7347 Не думал, что Виталя настолько...
https://youtube.com/watch?v=i_NMsc8rnMc
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невже зеля ще і екстрасенс? з першого погляду вичислив сатану. ( я к і потрошенка)
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фото божественное! хз кто стоит в темном коридоре это фото избиения?
похоже на провокацию
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