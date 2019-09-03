 Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області, про це правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.
Після отримання повідомлення, до міської ради Борисполя одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила та допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його та долучила до матеріалів кримінального провадження.
Наразі тривають усі необхідні та процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Нині слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи. Вона буде призначена після одужання побитого громадянина й визначить тяжкість нанесених тілесних ушкоджень.
За цим фактом слідчими розслідується кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Готується проєкт підозри для подальшого направлення до прокуратури області і оголошення підозри нападнику.
Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".
Мертвячук это будущий соратник Зе! по коалиции. Можете заскринить!!!
08.07.2019 09:23
тупое и порохоботное, ты хоть бы перелогинилось что ли
https://strana.ua/news/210757-hrubo-izhnannyj-s-soveshchanija-prezidentom-jaroslav-hodunok-na-vyborakh-podderzhival-zelenskoho-.html
"Голова ПРВУ Володимир Рибак разом із лідерами Партії праці (Валентин Ландік), партії «Солідарність» (Петро Порошенко), партії «За красиву Україну» (Леонід Черновецький) та Всеукраїнської партії пенсіонерів (Олексій Капуста) підписали 18 липня 2000 року заяву про намір об'єднати свої партії в єдину. ....... єдина організація отримала назву Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України». .......
На III позачерговому з'їзді в березні 2001 року від надмірно довгої назви партії відмовилися на користь короткої - Партія регіонів.
Зявився азаров, змінилися пріоритети керівництва партії ригів - і Порошенко пішов звідти. До осені 2001-го в нього була вже "своя" партія.
Ти доганяєш, про що мова? Чи - зовсім дебіл?
Так що не треба брехати, що він - порохобот. Цей "чорт", - він ваш, зєлємойській.
М: -Ты где тачку взял???
Б: -Моя.
М: -Не пи@ди!!!
Б: -Правда моя. Сижу я на вокзале а тут подъезжают крутые ребяты на джипе и кидают мне 100 баксов и говорят "ну что, удивился? если ты нас сильно удивишь мы тебе эту тачку подгоним". А меня Бог всем обделил, один только дар дал, я если кому лысому на голову на@ру, то у него сразу волосы начинают расти. Я им показал, ну вот теперь тачка моя.
Мент чешет репу, снял фуражку и стоит абсолютно лысый:
М: -Слушай, а может ты и мне поможешь, но только чтобы никому!!!
Б: -Да ты че! Какой базар, давай нагибайся.
Нагнулся мент, сверху бомж пристроился. Тут с заднего сидения джипа раздается дикий ржач и высовываются две лысые здоровые репы:
- Мужик если ты нас еще так сильно удивишь мы тебе еще и хату подгоним
"Еслиииянарууушууузакоооняуйдуууватстааавку"
Если это ему мешает, не давал бы повода.
Розбійник справжній.
а если серьезно сажать кого-то будут вообще или только отпускать и возвращать из расеюшки?
в чем проблема?
а не назвал бы разбойником, глядишь, и не избил бы
https://youtube.com/watch?v=i_NMsc8rnMc
похоже на провокацию