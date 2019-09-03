 Секретар міськради Борисполя Годунок, якого Зеленський назвав "розбійником", побив активіста, - поліція. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області, про це правоохоронцям стало відомо із соціальних мереж.

Після отримання повідомлення, до міської ради Борисполя одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила та допитала свідків. У процесуальному порядку вилучила відео з камер спостереження, вивчила його та долучила до матеріалів кримінального провадження.

Наразі тривають усі необхідні та процесуальні слідчі дії з метою документування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Нині слідчі подали клопотання до суду з метою отримання тимчасового доступу до медичної документації та подальшого призначення судово-медичної експертизи. Вона буде призначена після одужання побитого громадянина й визначить тяжкість нанесених тілесних ушкоджень.

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За цим фактом слідчими розслідується кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Готується проєкт підозри для подальшого направлення до прокуратури області і оголошення підозри нападнику.

Нагадаємо, 10 липня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".