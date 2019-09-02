EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  2237  16
Все про:злодій у законі (127) криміналітет (186)

 З Болгарії до Києва екстрадовано злодія в законі Гегу Озургетського, що перебуває в міжнародному розшуку, - Аброськін. ФОТО

Перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін оприлюднив інформацію про те, що з Болгарії екстрадовано злодія в законі Гегу Озургетського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Аброськін зазначив: "Сьогодні з Республіки Болгарія в аеропорт Бориспіль працівники Національної поліції України екстрадували одного з наймолодших "злодіїв у законі" на прізвисько "Гега Озургетський", 1992 р.н.

"Злодій" з 2017 року за рішенням Чернігівського районного суду перебував у міжнародному розшуку за замах на вбивство.

До речі, ця дуже юна персона зі статусом "злодій у законі" на сьогодні поки що єдиний "злодій у законі" за ґратами в Україні. Якщо рахунок відкрито, то скоро буде і наступний..."

Дивіться також: Злодія в законі на прізвисько Куцу затримали в Києві. ВIДЕО

З Болгарії до Києва екстрадовано злодія в законі Гегу Озургетського, що перебуває в міжнародному розшуку, - Аброськін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3146045
 
 
 Топ коментарі
 
Ви хоч би одну справу проти них до кінця довели б.
 показати весь коментар
 
тю...так у нас вже є---Гепа і Допа Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Ортузский, находящийся в международном розыске, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9843
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ви хоч би одну справу проти них до кінця довели б.
 показати весь коментар
 
 
Экстрадировали они - пустили козла в огород.
 показати весь коментар
 
"Кстати, эта очень юная персона со статусом "вор в законе" на сегодняшний день пока единственный "вор в законе" за решеткой в Украине". Неужто решились? Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Ортузский, находящийся в международном розыске, - Аброськин - Цензор.НЕТ 7676
 показати весь коментар
 
кстати, зебобики, а Отброськин это новое лицо? или он уже очень нужен?
 показати весь коментар
 
угу..отброськин короновал?..я вот тоже мастер заголовков-ЗАДЕРЖАН ВОР МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА СЛАВА СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ....а не..это же отброськин..новое лицо власти Зебуинов..его пообещают(может быть) посадить в следующей серии.. Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Ортузский, находящийся в международном розыске, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1474
 показати весь коментар
 
да насрать кто кого коронует..- отправить его на ист.родинку, там лоб зеленкой моментом вылечат...)))
 показати весь коментар
 
 
Кстати, эта очень юная персона со статусом "вор в законе" на сегодняшний день пока единственный "вор в законе" за решеткой в Украине

Ага. Держите карман шире. Завтра по решению нашей гениальной пгокугатуры и самых миролюбных судов он выйдет под личное обязательство или домашний арест. Из Болгарии в Киев экстрадирован вор в законе Гега Ортузский, находящийся в международном розыске, - Аброськин - Цензор.НЕТ 1900
 показати весь коментар
 
А рубашку при задержании надели? Если нет то очень тематично.
 показати весь коментар
 
 
странно ,и в аэропорту у болгар не убежал ....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору