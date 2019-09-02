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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:візит (687) Німеччина (1264) Польща (1915) Пристайко (116)

 Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України. ФОТОрепортаж

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко здійснив перший закордонний візит на посаді до Варшави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Twitter повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"З понеділка одразу до роботи - перший закордонний візит Міністра Вадима Пристайка. Цього разу до Варшави. Підбили підсумки візиту президента України  Володимира Зеленського до Польщі, шляхи реалізації домовленостей президентів та обговорили нові ініціативи зовнішньополітичних відомств", - йдеться в повідомленні.

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Також Вадим Пристайко відвідав Німеччину

"Маємо справжню дипломатичну прем’єру: свій перший візит Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснює в один день до Варшави і Берліна! І це логічно, адже Німеччина і Польща - наші найближчі стратегічні партнери! Нині- вкрай важливі для миру переговори у Нормандському форматі", - повідомив в Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ за поданням президента Володимира Зеленського.

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Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 01
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 02
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 03
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 04
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 05
Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145988
 
 
 Топ коментарі
 
Сейчас снова эти набегут и будут доказывать, что и этотзрада.
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В смысле ЭТИ, может ЙЕТИ СОЕВЫЕ?😀
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Успіхів новому міністру - народу в вас вірить !
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Также Вадим Пристайко посетил германию. Источник: https://censor.net.ua/p3145988\\\\\\

Германию.
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Потрібно було летіти спочатку в Китай а потім в Туркменістан, Узбекістан та Казахстан! Розмови з німцями це втрачений час, це агенти путіна які зав'язані на путіна та Північний потік-2, з ними немає про що говорити!
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Пане. Мені опше здається шо тут куди не лети - = - буде те що й задумано.
Трохи подумати над початком ДСВ...... тобі ясно шо це йшло тупо як "доля"?
Ну і звісно шо перед цим як тікав кронпринц - і так і сяк, а в результаті - .... скажемо так, "хтось" "пожав "душі"" чи шо там хотів.
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ну да, ну да. сперва в Китай, а потом к Трампу. Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України - Цензор.НЕТ 1647
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ТЫ!(тЫ), который юзает до 50% немецких слов, что-то высрал против европейской великой цивилизации?

Мне смешно даже стало.
Даже элементарный бутерброд, который ты утром делаешь себе - откуда название?

Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України - Цензор.НЕТ 7307
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А че это Германия с маленькой? Она этого не заслужила, в отличии от восточного ***нутого соседа.
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Де той простий російський хлопець з Курська,з медалькою від Пуйла за повернення Криму?
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Сейчас снова эти набегут и будут доказывать, что и этотзрада.
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Точно что йети, их никто не в глаза не видел, а говно от них на всём форуме раскидано.
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а тебя кто-то в глаза видел, знаток фекалий?
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прилетела климкиных стайка
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Успіхів новому міністру - народу в вас вірить !
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Ффффууууххххх....Не в Лєнєер чи Денєер....
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Пристайка рекомендували як грамотного дипломата.
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Петики загрустили. Столько новостей, а методичка всё не предусматривает...
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а може їх всіх , з понеділка , просто порозганяли ?
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