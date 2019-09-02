 Пристайко здійснив перші закордонні візити на посаді Міністра закордонних справ України. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Twitter повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
"З понеділка одразу до роботи - перший закордонний візит Міністра Вадима Пристайка. Цього разу до Варшави. Підбили підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі, шляхи реалізації домовленостей президентів та обговорили нові ініціативи зовнішньополітичних відомств", - йдеться в повідомленні.
Також Вадим Пристайко відвідав Німеччину
"Маємо справжню дипломатичну прем’єру: свій перший візит Міністр закордонних справ Вадим Пристайко здійснює в один день до Варшави і Берліна! І це логічно, адже Німеччина і Польща - наші найближчі стратегічні партнери! Нині- вкрай важливі для миру переговори у Нормандському форматі", - повідомив в Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ за поданням президента Володимира Зеленського.
Германию.
Трохи подумати над початком ДСВ...... тобі ясно шо це йшло тупо як "доля"?
Ну і звісно шо перед цим як тікав кронпринц - і так і сяк, а в результаті - .... скажемо так, "хтось" "пожав "душі"" чи шо там хотів.
Мне смешно даже стало.
Даже элементарный бутерброд, который ты утром делаешь себе - откуда название?