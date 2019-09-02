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 Події, Фоторепортаж
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 Іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція Києва затримала іноземця з вогнепальною зброєю і вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

"Автомобіль, у якому був фігурант, зупинили патрульні поліцейські. Під час перевірки документів один із пасажирів авто різко відкрив двері і побіг. Патрульні кинулися за ним, а водій тим часом утік на автомобілі з місця події. Правоохоронці наздогнали підозрілого чоловіка, паралельно передаючи на поліцейську спецлінію інформацію про машину втікача. У дію відразу ввели план "Перехоплення" і зорієнтували всі наряди на розшук авто", - йдеться в повідомленні.

У рюкзаку затриманого чоловіка під час поверхневого огляду патрульні виявили предмети, схожі на зброю, боєприпаси та вибухівку.

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"У фігуранта вилучили предмети, зовні схожі на: пістолет з 18 набоями до нього, два саморобні вибухові пристрої з запалами, захованими у шкарпетках, балаклаву і мобільний телефон. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомо, що це - 24-річний громадянин іншої держави", - розповів заступник начальника Деснянського управління поліції Станіслав Серебряков.

Відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Автомобіль, який втік із місця події, поліцейські зупинили у Броварах. Під час огляду авто і водія жодних заборонених предметів не виявлено.

Поліцейські встановлюють походження заборонених предметів, мету, з якою їх зберігав фігурант, та інших осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою затримали в Києві, - Нацполіція 01
Іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою затримали в Києві, - Нацполіція 02
Іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою затримали в Києві, - Нацполіція 03
Іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою затримали в Києві, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145984
 
   
 Топ коментарі
 
може досить цієї дурної політкоректності?
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Согласен, сейчас токо терпилы ходят без оружия...
Зе! - легализируй коротсвольный огнестрел!!! Будет тебе респект от Підлоги!!!
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Испания? Италия? Франция? Германия? Польша...неужели Австралия или Гондурас???
таки Гондурас )))
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Це шо Жана Беленюка затримали чи що ви мали на увазі про політкоректність?
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а що Беленюк іноземець? Він щирий українець а ви знову пукнули в калюжу.
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"У фигуранта, внешне похожего на фигуранта, изъяли предметы, внешне похожие на: пистолет с возможно k+n внешнепоходими на патроньі патронами к нему, два внешне похожих на самодельных взрывных устройства с запалами, спрятанные в носках, балаклаву и внешнепохожий на мобильный телефон, мобильньій телефон.»
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Татаромордовские диверсанты шныряют по столице и готовят теракты,может пора уже полностью перекрыть границу с мордором?
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Согласен, сейчас токо терпилы ходят без оружия...
Зе! - легализируй коротсвольный огнестрел!!! Будет тебе респект от Підлоги!!!
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пистолет-то таке, а вот взрывчатка-это уже стоит задуматься-на фига?
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А шо, кацапов кацапами запретили называть?
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очевидно, что то не кацап, иначе бы цензор точно б написал)))
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Наверно, кавказец с кацапским гражданством. Как-то язык не поворачивается такого назвать кацапом, наверно, кафир...
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Якого саме государства?Чому не кажуть?Фуфлогони.
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Айзер?армян?грузин 100% если пишут иностранец
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а украинское гражданство он еще не получил?
Последние несколько инциндентов с россиянами в Киеве, показали что они уже граждане Украины (Зеленский присвоил им гражданство)
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Малагаскарєц? Житєль Мальдівскіх островов?
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Испания? Италия? Франция? Германия? Польша...неужели Австралия или Гондурас???
таки Гондурас )))
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а водитель все припрятал по дороге до броваров, иначе зачем сбегать на авто...
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та. по ходу, це косманавт был. просверлил дырку в союзе, отстыковался и приземлился на родине Иностранец с оружием, боеприпасами и взрывчаткой задержан в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5020
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Насколько я помню всегда так называли молдован и приднестрофиков
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Боти інших сайтів не читають. Хайп на рівному місці.
Ця новина вже була сайтах, кулька дныв тому. Чувак - киргиз, авто, шо втікало від Новуса на Лісовій - лексус.
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ні, не схоже на пістолет Іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою затримали в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4458 абсолютно, більше нагадує баняк з зупою...що то таке пишуть Іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою затримали в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3902
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