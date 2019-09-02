 Іноземця зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
"Автомобіль, у якому був фігурант, зупинили патрульні поліцейські. Під час перевірки документів один із пасажирів авто різко відкрив двері і побіг. Патрульні кинулися за ним, а водій тим часом утік на автомобілі з місця події. Правоохоронці наздогнали підозрілого чоловіка, паралельно передаючи на поліцейську спецлінію інформацію про машину втікача. У дію відразу ввели план "Перехоплення" і зорієнтували всі наряди на розшук авто", - йдеться в повідомленні.
У рюкзаку затриманого чоловіка під час поверхневого огляду патрульні виявили предмети, схожі на зброю, боєприпаси та вибухівку.
"У фігуранта вилучили предмети, зовні схожі на: пістолет з 18 набоями до нього, два саморобні вибухові пристрої з запалами, захованими у шкарпетках, балаклаву і мобільний телефон. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Відомо, що це - 24-річний громадянин іншої держави", - розповів заступник начальника Деснянського управління поліції Станіслав Серебряков.
Відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Автомобіль, який втік із місця події, поліцейські зупинили у Броварах. Під час огляду авто і водія жодних заборонених предметів не виявлено.
Поліцейські встановлюють походження заборонених предметів, мету, з якою їх зберігав фігурант, та інших осіб, причетних до вчинення правопорушення.
Зе! - легализируй коротсвольный огнестрел!!! Будет тебе респект от Підлоги!!!
Последние несколько инциндентов с россиянами в Киеве, показали что они уже граждане Украины (Зеленский присвоил им гражданство)
таки Гондурас )))
Нет, тот был с пулемётом
Ця новина вже була сайтах, кулька дныв тому. Чувак - киргиз, авто, шо втікало від Новуса на Лісовій - лексус.