 Арта минулого року відпрацювала по російській станції РЕБ. Це був наш найбільший успіх, - одеський аеророзвідник Кучеренко про 4 роки на Донбасі. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Odessa Online.

Любитель аеровідеозйомки і ветеренар за професією, Кучеренко з початком подій на Донбасі вирішив допомагати ЗСУ. Хоча до подій 2014 року - розстрілу мітингувальників на Майдані і військової агресії Росії проти України - був абсолютно аполітичною людиною.

"Одного разу я випадково опинився на Майдані, друзі попросили відвезти щось до Києва. Коли я потрапив на головну площу країни - відчув неймовірно позитивну атмосферу. Коли вже навесні Росія проявила агресію, вирішив, що мушу допомогти своїй країні. Згадавши, що раніше літав на безпілотниках, знімав краєвиди навколо Одеси, звернувся до волонтерської групи "Армія SOS" і запропонував свою допомогу", - розповів він в інтерв'ю виданню, додавши, що найвідомішим роликом групи стало відео про Донецький аеропорт ("Донецький аеропорт 15 січня").

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"Ми його знімали на третій день, коли сепари завалили вишку. Після того, як ми виклали його в мережу, наступного дня його повторювали всі світові агенції... Але загалом переважну кількість відео ми знімали не для громадськості, а для військових. Під кінець ми вже працювали професійно. у розвідвідділі штабу ООС з'явилася навіть спеціальна посада - людина, яка відповідала за аеророзвідку, вона і координувала наші дії. Здебільшого ми були закріплені в районі від Авдіївки до Щастя. Робота була конкретна, включно з коригуванням вогню і виявленням цілей", - згадує Кучеренко.







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Аеророзвідник також розповів про найбільшу ціль за всі 4 роки служби.

"У квітні минулого року відпрацювала арта (артилерія. - Ред.) по одній дуже важливій цілі, це абсолютно наша заслуга. Ми випадково знайшли об'єкт, хоча за попередніми даними він мав розташовуватися в іншому місці. Це було кілька машин з комплексу радіоелектронної боротьби, що стояли дуже близько до лінії фронту. Пролітаючи маршрутом, я побачив на краю монітора щось підозріле, наблизив – справді щось цікаве. На зворотному шляху відхилилися від запланованого маршруту, полетіли над тим місцем. Спочатку довго не могли повірити, але після тривалого аналізу все-таки впевнилися, що це РЕБ. Так близько до фронту такої техніки не підвозять. Вона занадто уразлива і дорога. Військові теж спочатку не повірили, що противник міг таке зробити, довелося їм довго показувати і доводити, але зрештою цілі знищили", - поділився Кучеренко.

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На запитання чи можна якось убезпечити безпілотники, Кучеренко відповів негативно.

"Жодної техніки ухилення від куль немає. За 4 роки ми втратили майже 20 апаратів. З них розстріляних, саме випадків, коли збили, можна підтвердити три. Решта втрат переважно були через технічні проблеми, хоча з кулями в бортах ми прилітали багато разів. Ще одна велика проблема - це станції радіоелектронного придушення. Коли глушать GPS - починається дурдом. Тоді ми переходимо на ручне управління і повертаємо літак додому", - повідомив він.

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Після 4 років допомоги армії та життя у відрядженнях на Донбасі, у травні цього року Юрій вирішив відпочити. "На цивілці" повернувся до колишнього способу життя. Працює за фахом - став проректором Одеського державного аграрного університету з навчально-виховної та методичної роботи. У вільний час займається довоєнним, куди більш спокійним, ніж пілотування в зоні бойових дій, хобі - моделює кораблі. Однак стверджує - у разі необхідності, якщо буде оголошено загальну мобілізацію, завжди готовий повернутися на фронт.