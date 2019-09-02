EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  4477  19
Матеріали за темою:
Все про:безпілотник (409) війна (1683) розвідка (1441) Донбас (12886) Антитерористична операція (4981) операція Об'єднаних сил (1532)

 Арта минулого року відпрацювала по російській станції РЕБ. Це був наш найбільший успіх, - одеський аеророзвідник Кучеренко про 4 роки на Донбасі. ФОТОрепортаж

Одесит Юрій Кучеренко чотири роки провів у ротаціях на Донбасі. У складі волонтерської групи "Армія SOS" Юрій керував безпілотними літаками, допомагаючи українським силовикам розвідувати обстановку в зоні бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Odessa Online.

Любитель аеровідеозйомки і ветеренар за професією, Кучеренко з початком подій на Донбасі вирішив допомагати ЗСУ. Хоча до подій 2014 року - розстрілу мітингувальників на Майдані і військової агресії Росії проти України - був абсолютно аполітичною людиною.

"Одного разу я випадково опинився на Майдані, друзі попросили відвезти щось до Києва. Коли я потрапив на головну площу країни - відчув неймовірно позитивну атмосферу. Коли вже навесні Росія проявила агресію, вирішив, що мушу допомогти своїй країні. Згадавши, що раніше літав на безпілотниках, знімав краєвиди навколо Одеси, звернувся до волонтерської групи "Армія SOS" і запропонував свою допомогу", - розповів він в інтерв'ю виданню, додавши, що найвідомішим роликом групи стало відео про Донецький аеропорт ("Донецький аеропорт 15 січня").

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Азова" зафіксували використання російського БПЛА "Елерон" на Донбасі. ВIДЕО

"Ми його знімали на третій день, коли сепари завалили вишку. Після того, як ми виклали його в мережу, наступного дня його повторювали всі світові агенції... Але загалом переважну кількість відео ми знімали не для громадськості, а для військових. Під кінець ми вже працювали професійно. у розвідвідділі штабу ООС з'явилася навіть спеціальна посада - людина, яка відповідала за аеророзвідку, вона і координувала наші дії. Здебільшого ми були закріплені в районі від Авдіївки до Щастя. Робота була конкретна, включно з коригуванням вогню і виявленням цілей", - згадує Кучеренко.

Арта минулого року відпрацювала по російській станції РЕБ. Це був наш найбільший успіх, - одеський аеророзвідник Кучеренко про 4 роки на Донбасі 01
Арта минулого року відпрацювала по російській станції РЕБ. Це був наш найбільший успіх, - одеський аеророзвідник Кучеренко про 4 роки на Донбасі 02
Арта минулого року відпрацювала по російській станції РЕБ. Це був наш найбільший успіх, - одеський аеророзвідник Кучеренко про 4 роки на Донбасі 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць Повітряних Сил ЗСУ Андрій Проценко загинув від кулі снайпера під Водяним. ФОТО

Аеророзвідник також розповів про найбільшу ціль за всі 4 роки служби.

"У квітні минулого року відпрацювала арта (артилерія. - Ред.) по одній дуже важливій цілі, це абсолютно наша заслуга. Ми випадково знайшли об'єкт, хоча за попередніми даними він мав розташовуватися в іншому місці. Це було кілька машин з комплексу радіоелектронної боротьби, що стояли дуже близько до лінії фронту. Пролітаючи маршрутом, я побачив на краю монітора щось підозріле, наблизив – справді щось цікаве. На зворотному шляху відхилилися від запланованого маршруту, полетіли над тим місцем. Спочатку довго не могли повірити, але після тривалого аналізу все-таки впевнилися, що це РЕБ. Так близько до фронту такої техніки не підвозять. Вона занадто уразлива і дорога. Військові теж спочатку не повірили, що противник міг таке зробити, довелося їм довго показувати і доводити, але зрештою цілі знищили", - поділився Кучеренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патрулюючи позиції ЗСУ спільно з окупантами, спостерігачі ОБСЄ порушили базовий принцип місії: українська сторона СЦКК передала СММ лист про інцидент

На запитання чи можна якось убезпечити безпілотники, Кучеренко відповів негативно.

"Жодної техніки ухилення від куль немає. За 4 роки ми втратили майже 20 апаратів. З них розстріляних, саме випадків, коли збили, можна підтвердити три. Решта втрат переважно були через технічні проблеми, хоча з кулями в бортах ми прилітали багато разів. Ще одна велика проблема - це станції радіоелектронного придушення. Коли глушать GPS - починається дурдом. Тоді ми переходимо на ручне управління і повертаємо літак додому", - повідомив він.

Арта минулого року відпрацювала по російській станції РЕБ. Це був наш найбільший успіх, - одеський аеророзвідник Кучеренко про 4 роки на Донбасі 04

Читайте також: Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність бойової підготовки окупаційних військ на Донбасі, - ГУР

Після 4 років допомоги армії та життя у відрядженнях на Донбасі, у травні цього року Юрій вирішив відпочити. "На цивілці" повернувся до колишнього способу життя. Працює за фахом - став проректором Одеського державного аграрного університету з навчально-виховної та методичної роботи. У вільний час займається довоєнним, куди більш спокійним, ніж пілотування в зоні бойових дій, хобі - моделює кораблі. Однак стверджує - у разі необхідності, якщо буде оголошено загальну мобілізацію, завжди готовий повернутися на фронт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145960
 
   
 Топ коментарі
 
Обережніше, кацапчику. Ветеринар може тебе каструвати так що ти й не помітиш.
 показати весь коментар
 
А соловейчик - це маленький "пєтушок"?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
ну, если он ветеренар по профессии, то они там не одну станцию рэб, а , как минимум, десяток уничтожили и сепаров покосили видимо-невидимо
 показати весь коментар
 
Обережніше, кацапчику. Ветеринар може тебе каструвати так що ти й не помітиш.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а тебя не фаринелли случаем кличут?
 показати весь коментар
 
А соловейчик - це маленький "пєтушок"?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а маленький маус це случаем не РТИ? Арта в прошлом году отработала по российской станции РЭБ. Это был наш самый большой успех, - одесский аэроразведчик Кучеренко о 4 годах на Донбассе - Цензор.НЕТ 9834
 показати весь коментар
 
Кацапчику, висрісь скоріше, тобі тут жити залишилося недовго. Ось і твій довбаний аквафреш чомусь відклеївся. Чи ти кого комусь продав як шмату для витирання взуття? У нас це в тренді.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
так ты себя с тряпочкой отождетввляешь?це дуже похвально
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ну. и как с размерчиком? не выпирает? Арта минулого року відпрацювала по російській станції РЕБ. Це був наш найбільший успіх, - одеський аеророзвідник Кучеренко про 4 роки на Донбасі - Цензор.НЕТ 2562
 показати весь коментар
 
Это ж вам дебылам ху@ло обещает. А вы алени винторогие и довольные.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
да у тебя шо то вид слишком довольный, значит вырос все таки и в гланты уперся? Арта минулого року відпрацювала по російській станції РЕБ. Це був наш найбільший успіх, - одеський аеророзвідник Кучеренко про 4 роки на Донбасі - Цензор.НЕТ 952
 показати весь коментар
 
Ты имеешь в твои гланды уперся? Шо ж вы набутылошные так любите заглатывать. Арта минулого року відпрацювала по російській станції РЕБ. Це був наш найбільший успіх, - одеський аеророзвідник Кучеренко про 4 роки на Донбасі - Цензор.НЕТ 8809
 показати весь коментар
 
***
гул вітром принесло зненацька -
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта.
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали зелений арті.
гуп! гуп! роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелека -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає ікс-ігрек,
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелека парить.
додому не вистачить струму
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.

Автор: Глеб До. Аеророзвідка
 показати весь коментар
 
 
Эффективно послать рашистским оккупантам букет Пионов и Тюльпанов.
 показати весь коментар
 
 
ценный боец.
плохо что гш не финансирует такую аэроразведку....ни в ВСУ ни в НГ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору