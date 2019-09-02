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 Політика України
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Все про:Мінздоров'я (937) Зоряна Скалецька (1)

 Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду. ФОТО

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька провела зустріч зі співробітниками міністерства. Вона представила їм своїх радників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт відомства.

Згідно з повідомленням, на зустрічі міністр представила команду своїх радників, закликала колектив міністерства продовжувати правильні починання попередньої команди і спільно розпочати реалізацію ініціатив президента та Кабінету Міністрів України.

Скалецька планує зустрітися з кожним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я і представити план пріоритетів на перші 100 днів роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Радуцький заявив, що не збирається очолювати МОЗ

Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку на посаду міністра охорони здоров'я України.

Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду 01
Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду 02Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145957
 
   
 Топ коментарі
 
Почему зюзики не пишут про санитарку, как писали про Ульяну. У Ульяны есть медицинское образование, но её они почему-то обзывали санитаркой. А у этой барышни вообще нет медицинского образования. Но теперь, в эру зюзиков, это уже нормально, да?
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ну шо там, зелебобинским новую доктор смерть назначили? ))) говорит - продолжайте геноцид, єто все правильніе начинания! лошаааарьіьі))) а вьі думали счас вам вакциньі отменят, ага )
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Так ты сразу к Дженифер Лопес или Пенелопе Круз иди лечится. А Меган Фокс тебе зубы повырывает. За то - красиво.
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Судя по тезисам,то не будут рушить то что начала Супрун....И это радует..
Скорее всего в приоритет добавят страховую медицину,а это гуд для пациентов...Единственная проблема это для докторов - изучить протоколы лечения! Но это не сложно
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Ліцо в неї грустноє, бо вже знає що грошей їй ніхто не дасть!
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вона, вопще, якось нездорово виглядайє - нада її харошому врачу показати
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Проктологу Радуцкому - он знает что делать чтобы взбодрить пациента
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оце вже краще! плюсую. а то розводной мост, розводной мост... я вже був захвилювався за вас.
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ну шо там, зелебобинским новую доктор смерть назначили? ))) говорит - продолжайте геноцид, єто все правильніе начинания! лошаааарьіьі))) а вьі думали счас вам вакциньі отменят, ага )
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ну так может ты вместо нее пойдешь, покажешь мастер-класс.. долбаё**а кусок
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не-не, все сами! сами вьібрали - сами жрите! а я буду критиковать, с дивана, с попкорном
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а лікуватися ти , від попкорну , де збираєшся - у себе в РФії ..?
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вважайте сказане мною ,як совєт вашошо самого головного совєтчика:
терміново створіть комісію по первірці законості видачі інвалідності.
у зв'язку з недалекомайбутнім 35 річним трудовим стажем, у половини сорокарічних цього стажу просто не буде, тобто, щоб мати хоч якусь пенсію, ті хто не працював, або погано працював, або добре працював на себе--сьогодні масово купують інвалідність.
мсєки добре заробляють на цьому. при чому--людина без ноги ==повинна час від часу доводи, що нога не виросла, а здорові лосі мають інвалідність пожиттєво. і ржуть над нами усими.
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гне до ульянки ей парсеков сто, не меньше, так сексуальней ее раз в сто, да и на вид помладще лет на двести
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Был как-то в больнице . Говорю врачу : " надавливаю на лимфо узел на шее - болит" . Она мне отвечает : " не надавливай , и болеть не будет" . После этого бросил курить , занялся спортом , только чтобы не ходить в больницу .
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На что это он намекает своим пальцем? Напоминает слова будущего министра здравохранения Украины?
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Ну супрун же ушла, теперь можешь начинать заново!
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На цю пані хоть дивитись можно без огиди.Де Порося взяв ту Супрун,Лікаря Смерть?
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Мені?Ви спите на протягах,з температурою 38 ващі діти ходять до школи?Краще вже шашечки,ніж їзда з онукой Менгелє))
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Так ты сразу к Дженифер Лопес или Пенелопе Круз иди лечится. А Меган Фокс тебе зубы повырывает. За то - красиво.
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Является председателем правления Украинской медико-правовой ассоциации, членом Всемирной ассоциации медицинского права, директором общественной организации "Форум здоровья". После Революции Достоинства работала экспертом по вопросам медицинской реформы. Также возглавляла комиссию при Министерстве здравоохранения по вопросам реформирования системы здравоохранения. На должность министра здравоохранения Черненко посоветовал бывший владелец клиники "Борис", нардеп Михаил Радуцкий.
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Звільняйтеся і підшукуйте роботу ,шановні працівники міністерства, в дурдомі який захопив владу, навряд чи можливо буде працювати . Поки відкрита Європа .
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Зайшов в амбулаторію, взяв направлення , здав аналізи, пішов до лікаря, виписала рецепт, балдеж, все безкоштовно, гроші ходять за мною, Супрун молодець, а Скалецька ще краща, поглянеш на неї і здоров'я прибавляється, зелені це добре, коли хрустять в гаманці.
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Это та кандидатка от Радуцкого (с "х. в ж.")
Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду - Цензор.НЕТ 9508
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Почему зюзики не пишут про санитарку, как писали про Ульяну. У Ульяны есть медицинское образование, но её они почему-то обзывали санитаркой. А у этой барышни вообще нет медицинского образования. Но теперь, в эру зюзиков, это уже нормально, да?
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Зелохи больные люди, несут всякий бред что им телевизор говорит.
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Просто дурдом.... вместо планомерной работы какие-то монологи вагины...
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про новий склад міністрів і міністрок

Учительница:
- Циля Израилевна, Сему надо мыть. От Семы плохо пахнет!
Родительница:
- Марья Никитична, Сёму надо не нюхать. Сёму надо учить!
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На вид западенская сельская девушка с еврейской кровью. Стоит на краю помоста перед аудиторией, опершись попой на стол президиума. В страшноватом голубом платье до икр, и в большущих белых кроссовках. (Это первое впечатление. Доверия не внушает. Голос. Хорошо бы услышать голос. Может, ошибаюсь. Поглядим).
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она, судя по всему, задержится там лишь на пару месяцев, пока сторонник заднеприводных аргументов Радуцкий свои "бизнесдела паришает".
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Сейчас ее академики и ректора без соли и захавают.
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Успіху новому міністру і її команді - українці в неї вірять ... поки що .
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