 Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сайт відомства.
Згідно з повідомленням, на зустрічі міністр представила команду своїх радників, закликала колектив міністерства продовжувати правильні починання попередньої команди і спільно розпочати реалізацію ініціатив президента та Кабінету Міністрів України.
Скалецька планує зустрітися з кожним структурним підрозділом Міністерства охорони здоров'я і представити план пріоритетів на перші 100 днів роботи.
Як повідомлялося, 29 серпня 2019 року Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку на посаду міністра охорони здоров'я України.
Скорее всего в приоритет добавят страховую медицину,а это гуд для пациентов...Единственная проблема это для докторов - изучить протоколы лечения! Но это не сложно
терміново створіть комісію по первірці законості видачі інвалідності.
у зв'язку з недалекомайбутнім 35 річним трудовим стажем, у половини сорокарічних цього стажу просто не буде, тобто, щоб мати хоч якусь пенсію, ті хто не працював, або погано працював, або добре працював на себе--сьогодні масово купують інвалідність.
мсєки добре заробляють на цьому. при чому--людина без ноги ==повинна час від часу доводи, що нога не виросла, а здорові лосі мають інвалідність пожиттєво. і ржуть над нами усими.
Учительница:
- Циля Израилевна, Сему надо мыть. От Семы плохо пахнет!
Родительница:
- Марья Никитична, Сёму надо не нюхать. Сёму надо учить!