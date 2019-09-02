 Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Товар виявили у пункті пропуску "Грушів" під час перевірки автомобіля "Фольксваген". Ним 23-річний житель Львівщини прямував з Польщі в Україну. Загалом прикордонники спільно з працівниками митниці в конструктивних порожнинах автомобіля, а саме під декоративною обшивкою салону та даху автомобіля, знайшли 119 телефонів Xiaomi Redmi 7 та 7А", - йдеться в повідомленні.
Попередня сума виявленого товару становить понад півмільйона гривень. Прикордонники передали товар співробітникам митниці.
З.Ы
Мне недавно на работе дали Samsung Galaxy A8, не понял прикола, хочу вернуть Redmi 3 pro, он был намного удобнее и батарея лучше.
.о...а там ще збоку .справа макарони...шпагетті пенсіонерам
Бульдозером?
"Совпадение? Не думаю...."