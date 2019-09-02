 Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, поліція Запоріжжя протягом доби розкрила вбивство місцевого жителя Запорізької області, приватного перевізника, який із 30 на 31 серпня 2019 року зник безвісти разом з особистим авто Geely.



Фото: Аброськін/Facebook

"Двоє злочинців, 1984 та 1998 р.н., найняли потерпілого для поїздки по області, але в подальшому вбили, тіло закопали в полі та заволоділи його авто.

На ранок тіло потерпілого було знайдено, а двоє злочинців затримані. Наразі тривають слідчі дії", - написав Аброськін.

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Нагадаємо, 4 квітня 2016 року 25-річний Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.

Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба та 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Улітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку.

У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху у квартирі в Голосіївському районі Києва.