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Все про:вбивство (1889) Запорізька область (404) Аброськін (439)

 Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін. ФОТО

У Запорізькій області знайшли мертвим зниклого безвісти разом з особистим авто Geely приватного перевізника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави НПУ - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

За його словами, поліція Запоріжжя протягом доби розкрила вбивство місцевого жителя Запорізької області, приватного перевізника, який із 30 на 31 серпня 2019 року зник безвісти разом з особистим авто Geely.

Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін 01
Фото: Аброськін/Facebook

"Двоє злочинців, 1984 та 1998 р.н., найняли потерпілого для поїздки по області, але в подальшому вбили, тіло закопали в полі та заволоділи його авто.

На ранок тіло потерпілого було знайдено, а двоє злочинців затримані. Наразі тривають слідчі дії", - написав Аброськін.

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Нагадаємо, 4 квітня 2016 року 25-річний Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО, проте до міста не доїхав, а зник разом з автомобілем.

Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у викраденні Познякова - 36-річного Дмитра Голуба та 25-річного громадянина Росії Луана Кінгісеппа. Улітку 2016 року колишнього бійця "Правого сектора" Дмитра Голуба з позивним Тоф вдалося затримати і 5 серпня суд заарештував його. Кінгісепп перебував у міжнародному розшуку.

У березні 2019 року Луан Кінгісепп загинув під час вибуху у квартирі в Голосіївському районі Києва.

Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145840
 
 
 Топ коментарі
 
Браво!! Иных слов нет - только "Браво"!!!Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5259
Что даже в новости о криминале умудрился притулить Зеленского.
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При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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При Порошенку такого не було!! Верніть нам Порошенку!!
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Данунах! Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 183
Верните порошенко в роддом лучше а ещё лучше затолкайте его обратно в звезду, которая его родила.)
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у всех малороссов и мокшей Порох вызывает страх и словесный понос
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истинное чувство омерзения вызывает ваш порошенко включая и вас самих))
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так и должно быть, это актуальный тест на *************)
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Браво!! Иных слов нет - только "Браво"!!!Поліцейські Запоріжжя знайшли мертвим зниклого безвісти перевізника: вбивці закопали тіло в полі, - Аброськін - Цензор.НЕТ 5259
Что даже в новости о криминале умудрился притулить Зеленского.
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для порохоботов там же написано про случай в 2016-м)))
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То чого тут це "Нагадаємо, 4 квітня 2016 року 25-річний Тарас Позняков на власному автомобілі Audi A6 виїхав зі Львова до Києва. Дорогою він погодився підвезти двох осіб, які представилися учасниками АТО"? Чи вам, ***, треба всюди згадку про страшних атошників припаять? Новина виглядає як розповідь про пропавшого в 2016 році чоловіка, якого тільки зараз знайшли в полі
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Причём здесь Зеленский , Порошенко и другие слуги народа ! Уроды были всегда и никуда не дерутся. Удевляюсь тем кто на форуме лишь для того чтобы только пёрднуть , от вас так воняет , фу противно.
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