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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Одеська область (1062) Нацполіція (8121) яхта (9)

 В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту. ФОТОрепортаж

В Одеській області яхта наїхала на човен з 2 рибалками, після чого зникла з місця події. Двоє постраждалих зазнали тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту 01

Повідомляється, що яхта скоїла наїзд на рибальський човен з 2 людьми на борту, після чого покинула місце подій, залишивши рибалок у небезпеці. Подія сталася ще в кінці серпня, проте розшукати судно вдалося лише зараз.

В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту 02

"Вимкнувши ходові вогні, яхта з місця пригоди зникла, залишивши в небезпеці двох громадян. Постраждалі зазнали тілесних ушкоджень і могли загинути", - йдеться в повідомленні.

В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту 03

На цей момент поліція готує матеріали для відкриття кримінального провадження.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145838
 
 
 Топ коментарі
 
Фото с места происшествия:
В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту - Цензор.НЕТ 9164
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За рулем яхты были явно представители руского мира:
В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту - Цензор.НЕТ 2857
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На какой трассе произошёл наезд ?
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За рулем яхты были явно представители руского мира:
В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту - Цензор.НЕТ 2857
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Пачіму наєзд? В статьє чорнім па білому сказана что яхта переєхала значіт праізашьол переєзд! Прічьом тут траса єслі надо віісніть адрес новай квартірьі куда переєхала яхта
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Одна кочерга
Двє кочерги
Пять кочерог, кочериг,кочергей?
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А лодочка эта с ходовыми огнями была интересно? Чёт мне кажется что нет. Но в любом случае на яхте были реально морские тёлки....
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"Сообщается, что яхта совершила наезд на рыболовную лодку с 2 людьми на борту, после чего покинула место событий, оставив рыбалок в опасности."
Похоже, Бутусов из зоны АТО пару русскоязычных рабов таки привез... И, как большинство русских, они русским языком владеют плохо.
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При мародёре такого не было!!! Верните нам мародёра, плиз, а то кушать сильно хочется....
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Доедай теперь хрен без соли, зубожЫл сраный.
Чем вам теперь хуже - тем лучше.
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Дивлячись яка яхта. Якщо вона йшла під парусом- винні ті хто керував човном. На воді теж є свої правила руху.
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Скорее не яхта а моторный катер ! Такого у нас и на море и лиманах и на речке-Днестр,Дунай,каждый год -морское дтп! А то что уехали-мудаки! Пьяные скорее всего были !
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может яхта по главной ехала, а рыбаки светофор не заметили...
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У каждого своя судьба. Кто-то попадает под лошадь, кто-то под машину, а кто-то под яхту. Странно, когда в море не могут разойтись два корабля или два самолета в небе. И у тех и у тех ведь полно места для манёвров.
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