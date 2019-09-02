 В Одеській області яхта переїхала човен із 2 людьми на борту. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Повідомляється, що яхта скоїла наїзд на рибальський човен з 2 людьми на борту, після чого покинула місце подій, залишивши рибалок у небезпеці. Подія сталася ще в кінці серпня, проте розшукати судно вдалося лише зараз.
"Вимкнувши ходові вогні, яхта з місця пригоди зникла, залишивши в небезпеці двох громадян. Постраждалі зазнали тілесних ушкоджень і могли загинути", - йдеться в повідомленні.
На цей момент поліція готує матеріали для відкриття кримінального провадження.
Двє кочерги
Пять кочерог, кочериг,кочергей?
Похоже, Бутусов из зоны АТО пару русскоязычных рабов таки привез... И, как большинство русских, они русским языком владеют плохо.
Чем вам теперь хуже - тем лучше.