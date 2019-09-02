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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (2576) США (5336) Пенс (68)

 Пенс залишився задоволений зустріччю із Зеленським у Варшаві. ФОТО

Віцепрезидент США Майк Пенс високо оцінив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та нинішні відносини між Україною і США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Чудова зустріч із президентом України Зеленським для обговорення питань безпеки, енергетики, економічного зростання та прогресу його програми реформ. Відносини між Україною та США ніколи не були такими міцними, як під керівництвом президента Дональда Трампа!" - написав він.

Пенс залишився задоволений зустріччю із Зеленським у Варшаві 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": США підтримуватимуть Україну в питаннях законної вимоги про деокупацію Криму, - Пенс. ВIДЕО

Пенс залишився задоволений зустріччю із Зеленським у Варшаві 02

Фото: Пенс/Twitter

Нагадаємо, раніше у Варшаві віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну у сфері безпеки та територіальної цілісності.


Пенс залишився задоволений зустріччю із Зеленським у Варшаві 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145829
 
   
 Топ коментарі
 
экономического роста и прогресса его программы реформ. Источник: https://censor.net.ua/p3145829

О как...значит таки программа на вторые 100 дней существует...но она является секретной....прочитать ее смог только Пенс.....а народ Украины в пролете...
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І що на цей раз злив Зєля?
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Вот после таких прекрасных встреч нам и замораживают потихоньку со всех сторон помощь
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Медведчук и Порошенко - хорошие друзья еще со времен СДПУ(о). Порошенко вытащил кума Путина из небытия. Все уже о нем забыли, но Поршенко опять сделал его мегазвездой.

А все потому, что Медведчук был серым кардиналом при Кучме. Именно тогда проходила основная приХватизация, т.е. воровали целыми заводами. А Петя хорошо нагрелся и разбогател на приХватизации. Наверняка, он заносил откаты Медведчуку, чтобы получить возможность прикарманить фабрики и заводы. Вот на этой теме они и подружились.
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Когда уже население поймет, что в Украине создано классовое разделение, и ВК это отдельная каста, которая для низшей создает разного типа иллюзии, в зависимости от ситуации. Люди 30 лет знакомы, встречаются, совместный бизнес, отдых, дни рождения. Их развлекают клоуны, певцы и шуты, для вас разыгран спектакль, а вы подумали что это реальная жизнь. Смешные.
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Соєвій ботві дуже не до вподоби позитивні зміни в державі!! Тому вони, самі того не помітивши, перескочили до союзників Путіна..
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не перескочили.. Пенс залишився задоволений зустріччю із Зеленським у Варшаві - Цензор.НЕТ 7742
це би означало власну волю..

а опинились серед союзників.ЯКОСЬ ТАК СТАЛОСЯ Пенс залишився задоволений зустріччю із Зеленським у Варшаві - Цензор.НЕТ 3581
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у питанні про зняття недоторканості (Законопроект Порошенко)зрозуміло ,хто союзники..

ЗАЖОПИ+ мажоритарникиГречкосії+ скуплені Ахмєтовим мажоритарники ЗЕ+ЄС....
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Дивлячись на скучниє ліца Зе-команди зрозуміло,що задоволена тільки одна сторона
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Ви праві, задоволена та сторона де 80%,а соєві 6% мають кисломордий вираз обличчя. Почитайте їх пости-оскома нападе...
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и пенс и дуда и 80% украинцев довольны. одни козломордые потрошенки в отказ.
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73.
не перебільшуйте.. )

поки що іншої статитики не було ).
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