 Пенс залишився задоволений зустріччю із Зеленським у Варшаві. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Чудова зустріч із президентом України Зеленським для обговорення питань безпеки, енергетики, економічного зростання та прогресу його програми реформ. Відносини між Україною та США ніколи не були такими міцними, як під керівництвом президента Дональда Трампа!" - написав він.
Фото: Пенс/Twitter
Нагадаємо, раніше у Варшаві віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що США продовжать підтримувати Україну у сфері безпеки та територіальної цілісності.
А все потому, что Медведчук был серым кардиналом при Кучме. Именно тогда проходила основная приХватизация, т.е. воровали целыми заводами. А Петя хорошо нагрелся и разбогател на приХватизации. Наверняка, он заносил откаты Медведчуку, чтобы получить возможность прикарманить фабрики и заводы. Вот на этой теме они и подружились.
це би означало власну волю..
а опинились серед союзників.ЯКОСЬ ТАК СТАЛОСЯ
ЗАЖОПИ+ мажоритарникиГречкосії+ скуплені Ахмєтовим мажоритарники ЗЕ+ЄС....
не перебільшуйте.. )
поки що іншої статитики не було ).