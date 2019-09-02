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Все про:Нацполіція (8121) протест (980) Харківщина (773) школа (691)

 Співробітники двох шкіл на Харківщині перекрили рух на знак протесту проти закриття їхніх навчальних закладів, - поліція. ФОТО

1 вересня в місті Первомайському вчителі, батьки та учні провели акцію. Поліцейські забезпечили охорону правопорядку під час проведення акції. Жодних правопорушень не допущено.

Кілька десятків працівників, незгодних з реорганізацією двох шкіл міста, пройшли пішою ходою пішохідним переходом на вулиці Харківській та перекрили рух транспорту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Поліцейські вжили необхідних заходів для недопущення порушення публічного порядку та безпеки. Також працівники поліції забезпечили дорожній рух та організували відвід транспортних засобів. Акція тривала 40 хвилин, завдяки відведенню транспорту рух не припинявся", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція і СБУ охороняють школи під час свята "першого дзвінка"

Співробітники двох шкіл на Харківщині перекрили рух на знак протесту проти закриття їхніх навчальних закладів, - поліція 01
Співробітники двох шкіл на Харківщині перекрили рух на знак протесту проти закриття їхніх навчальних закладів, - поліція 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145822
 
   
 Топ коментарі
 
Не благодарные какие... Не хотят по 4 000 долларов зарплаты Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция - Цензор.НЕТ 3885
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Отменить школы и сразу закреплять батраков за приСлугами УРода. Нечего холопам учица , по Г+Г всему научат.
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Тут усе переплутали. То був не протест а черга за місячною платнею у $4000🤔
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Не благодарные какие... Не хотят по 4 000 долларов зарплаты
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Тут усе переплутали. То був не протест а черга за місячною платнею у $4000🤔
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Наоборот хотят, а их увольняют. а кому хочется потерять 4000 долларов США в месяц? Ведь им уже начали такую зарплату начислять. с 1.09.2019 г. Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция - Цензор.НЕТ 2114
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Ну шоколалний тоже обицяв войну закінчити, і корупцію роздавити, а по факту очолив її.
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5 лет теперь будешь на чоколядного кивать, шимпанЗЕ?
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Так і Зе обіцяв, і що закінчив війну? Моряків звільнив?
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при хуцпе урода нужны только рабы и батраки поэтому и начали школы закрывать. Раньше не закрывали.
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В 2017/18 учебном году Министерство образования и науки Украины сократит количество школ до 16 566. По данным агентства "Украинские новости", в Киеве останется 435 школ.
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Надо говорить "при пєтрє такого нєбыло" и сразу читай пост SergeLi
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Отменить школы и сразу закреплять батраков за приСлугами УРода. Нечего холопам учица , по Г+Г всему научат.
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Ничего в Трускавец съездят если что
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Так предьявляй претензии Пэтру,Гройсману и Гриневич,это решение о закрытии школ, было принято в 2017-2018 годах,мобилизовали порохоботов,они как навозные мухи и налетели на новость и давай обвинять тех,кто ещё не принял дела в качестве министров.
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Так уже ж "нє пєтро", уже ж слуга народа ваш любимый.
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В школах 6-11 классы давно пора переводить на онлайн обучение в результате чего на 10 школ достаточно будет 2 учителя по каждому предмету. Соответственно зарплату поднять можно сразу в 2 раза. Остальные на переквалификацию. Соответственно нужна оптимизация самих школ, произойдет сокращение потребления газа, света и т.д.
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да вообще 6-11 классьі можно перевести на заочную форму и пусть два раза в год на сессию приходят да и все, остальное время могут родителям помогать.
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страна в смартфоне обяжет к такой форме обучения
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Какие неблагодарные люди, украинская власть им полезные еврореформы, а они в знак протеста движение перекрывают.
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war3 Вони не хочуть жити по європейськи,бо це совки.
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war3 Саме тому і в України багато проблем,бо більшість з совковим мислинням.
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решение о закрытии школ принял первомайский гор совет еще в прошлом году. половина из состава депутатов гор совета - бпп. вот и думайте
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Та ну нафік , не вірю, ось взяв з міста Первомайске з першої -ліпшої дільниці результати,вибори президента, у Пороха там 4% з гачком, а на першому місці Бойко-36%, Зеленський-33%, Вілкул-9,5%, там за проукраїнських ніколи не голосували подивитись результати безкоштовно, без СМС і реєстрації
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Не зізнавайся,бо при пеце такого небило и усі жили по-новому.
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якщо і припустити, що з БПП, хоча ти збрехало, як тільки козлячою, то 100% брехня. Що поганого в тому, що закрили дві школи якщо там учнів недостатньо, то чому утримувати штат вчителів на декілька учнів, з/п їм платити?
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при чем тут голосование за президента, к составу депутатов городского совета?
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При чому ? Та щоб зрозуміти політичні розклади в тих ваших краях. Також дивлюся на фотки з протесту, бачу малу дівчину , в червоному і джинсах, типу проти закриття, а в руках плакат на якому чітко видно російське слово "стоп" не стій, не стійте. Ви ось теж, на кацапській мові пишите.. Ладн., найдіть і покажіть мені що там в міськраді більша половина порохоботи, свободівці,та я вибачусь , та й усе
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Школу давайте зелюки...руськомовную!Иначе путен нападьот!
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Гончарук ! Ты видел эту дорогу ?
Как ты думаешь, на твоём самокате по ней можно ездить ? Ну, без риска коленки потом зелёнкой лечить ?
Есть идея для твоего "кабинета": воткнуть дорогу в смартфон. Или смартфон в дорогу. Как тебе нравится.
Ведь Гетьман обещал цыфровую иканомику, а также государство в смартфоне, не ?
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Украинцы, зачем вы прогнали Гройсмана и Омеляна ?
Кто вам теперь дороги чинить будет ? Вся эта банда новоявленных юрыздов в смартфоне что ли ?
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в свое время противился постам южанок лизы богуцкой и зои казанжи в фейсбуках, которые сводились к тому, что "мы украинцы придурки"...а теперь видно, что не только о своем писали
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ходить полезно для здоровья, но абсолютно бестолково вплане отстаивания своих шкурных интересов. ну, сократили? и что из от того? "училки" все равно рабы госмашины, поробщут и смирятся со своей участью рабов (иначе бы открывали собственные частные школы, если были бы не рабами)!
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У нас в городе закрыли одну старую школу. Но вся ирония в том, что в ее здании теперь организовали храм. Символично получилось. Такой себе символ отупения нации.
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новый министр образования от Зе..
Наслаждайтесь....

Ірина Фаріон
10 год ·

Панове! Ото повернулася я нині в блаженному настрої з Закарпаття, з Синевиру. І тут на очі налазить недолугий допис нової біди для освіти і науки, гідної наступниці, як це видно з безграмотного допису, Табачника, Квіта, Гриневич - тов. Новосад. Всі ці люди для мене з одного синонімного ряду. Всі вони НИЩИТЕЛІ української національної освіти. Сьогодні, панство, День знань. Я свої лекції зі студентами в четвер розпочну з виправлення помилок у дописі на ФБ так званого міністра освіти і науки. Це зе-катастрофа. Іншого, звісно, я й не очікувала. Проте зробити щонайменше ДЕВ'ЯТЬ помилок різного характеру - від синтаксичних, граматичних до стилістичних - азарову було теж під силу. Направду, зе-команда - то піонери партії регіонів. От і маємо нову-стару піонерку. Може б, цій Новосад піти на якісь курси з української безграмотности.... Міністр-плагіятор Гриневич пішла, міністр-безграмотність у двері.
П.Н. Вибачте, що не всі помилки виправила...долучайтеся до лікнепу цієї піонерки....Хто знайде найбільше непозначених помилок, дарую свою книжку "Мовна норма...." Успіху!Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция - Цензор.НЕТ 4523

Сотрудники двух школ на Харьковщине перекрыли движение в знак протеста против закрытия их учебных заведений, - полиция - Цензор.НЕТ 8679
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Зе це катастрофа але в інтернеті правила правопису не такі суворі по замовчуванню - у кого буде час перевіряти свої помилки як що поспішаеш, це ж не паперовий лист)
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"Зе це катастрофа але в інтернеті правила правопису не такі суворі по замовчуванню "

Для Министра Образования?
Для официального лица?
Вы серьезно?
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та вони там всі помилки роблять, Зе що правильно пише ? ))
дух Яника повернувся в Україну
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Це міністр ОСВІТИ! Якби такі помилки були, приміром, у міністра економіки чи сільського господарства - то це було б ще півбіди...
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Це показово - який президент, такі у нього і урядовці
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можна посперечатись з пані Фаріон... ))

Нова Українська Школа нова українська школа
зустрітись з зустрітися з
це поки загальні -краще це поки що загальні
за конструктивну співдію за конструктивну співпрацю
бути тяглою -(тут є кілька варіантів)
за аванс довіри за кредит довіри.

Висновок- обмежений словниковий запас Міністра. ( ЦЕ сумно,але це свідчить про триваючий занепад середньої базової освіти.
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