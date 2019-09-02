 Співробітники двох шкіл на Харківщині перекрили рух на знак протесту проти закриття їхніх навчальних закладів, - поліція. ФОТО

Кілька десятків працівників, незгодних з реорганізацією двох шкіл міста, пройшли пішою ходою пішохідним переходом на вулиці Харківській та перекрили рух транспорту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

"Поліцейські вжили необхідних заходів для недопущення порушення публічного порядку та безпеки. Також працівники поліції забезпечили дорожній рух та організували відвід транспортних засобів. Акція тривала 40 хвилин, завдяки відведенню транспорту рух не припинявся", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція і СБУ охороняють школи під час свята "першого дзвінка"





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гончарук на самокаті пообіцяв школярам всі умови для навчання: Хтось із вас незабаром теж стане прем'єром. ВIДЕО