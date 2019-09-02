 Співробітники двох шкіл на Харківщині перекрили рух на знак протесту проти закриття їхніх навчальних закладів, - поліція. ФОТО

Кілька десятків працівників, незгодних з реорганізацією двох шкіл міста, пройшли пішою ходою пішохідним переходом на вулиці Харківській та перекрили рух транспорту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
"Поліцейські вжили необхідних заходів для недопущення порушення публічного порядку та безпеки. Також працівники поліції забезпечили дорожній рух та організували відвід транспортних засобів. Акція тривала 40 хвилин, завдяки відведенню транспорту рух не припинявся", - йдеться в повідомленні.
Как ты думаешь, на твоём самокате по ней можно ездить ? Ну, без риска коленки потом зелёнкой лечить ?
Есть идея для твоего "кабинета": воткнуть дорогу в смартфон. Или смартфон в дорогу. Как тебе нравится.
Ведь Гетьман обещал цыфровую иканомику, а также государство в смартфоне, не ?
Кто вам теперь дороги чинить будет ? Вся эта банда новоявленных юрыздов в смартфоне что ли ?
Наслаждайтесь....
Ірина Фаріон
10 год ·
Панове! Ото повернулася я нині в блаженному настрої з Закарпаття, з Синевиру. І тут на очі налазить недолугий допис нової біди для освіти і науки, гідної наступниці, як це видно з безграмотного допису, Табачника, Квіта, Гриневич - тов. Новосад. Всі ці люди для мене з одного синонімного ряду. Всі вони НИЩИТЕЛІ української національної освіти. Сьогодні, панство, День знань. Я свої лекції зі студентами в четвер розпочну з виправлення помилок у дописі на ФБ так званого міністра освіти і науки. Це зе-катастрофа. Іншого, звісно, я й не очікувала. Проте зробити щонайменше ДЕВ'ЯТЬ помилок різного характеру - від синтаксичних, граматичних до стилістичних - азарову було теж під силу. Направду, зе-команда - то піонери партії регіонів. От і маємо нову-стару піонерку. Може б, цій Новосад піти на якісь курси з української безграмотности.... Міністр-плагіятор Гриневич пішла, міністр-безграмотність у двері.
П.Н. Вибачте, що не всі помилки виправила...долучайтеся до лікнепу цієї піонерки....Хто знайде найбільше непозначених помилок, дарую свою книжку "Мовна норма...." Успіху!
Для Министра Образования?
Для официального лица?
Вы серьезно?
дух Яника повернувся в Україну
Нова Українська Школанова українська школа зустрітись ззустрітися з це поки загальні-краще за конструктивну співдіюза конструктивну співпрацю бути тяглою-(тут є кілька варіантів) за аванс довіриза кредит довіри.
Висновок- обмежений словниковий запас Міністра. ( ЦЕ сумно,але це свідчить про триваючий занепад середньої базової освіти.