 Три людини загинули через зіткнення "Москвича" і "Форда" в Кривому Розі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт управління ДСНС в Дніпропетровській області, аварія сталася 1 вересня вдень.
"Три особи загинуло, а саме водій авто "Москвич", 1976 року народження, та водій і пасажир автомобіля "Форд" 1985, 1958 років народження відповідно", - йдеться в повідомленні ДСНС.
На місці події оперативники виявили витік паливно-мастильних матеріалів.
"Щоб уникнути загоряння, пальне було змито з дорожнього покриття автодороги", - зазначили в пресслужбі відомства.
До робіт залучалися чотири людини особового складу і одна одиниця пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
1. ВАЗ 2101 і БМП80. ВАЗ влетівши під БМ, вдарив в колесо переднього моста. Результат - ВАЗ, з зімятою пер. панеллю і капотом залишився на проїжджій частині, а БМ вверх колесами в кюветі.
2. ЗАЗ 965 і автокран КрАЗ. Автокран в кюветі, а ЗАЗ, з зімятим правим крилом і вибитим колесом, залишився на пр. частині.
3. "Москвич" 412(чобіток) і ЗіЛ 130. "Москвич," вдарившись "лоб в лоб", підлітає вверх, робить сальто, пролітає над грузовиком і приземляється на колеса(зімята передня панель, капот і тріщина на лобовому склі) Водій в шоці. ЗіЛ вилетів з дороги і розбився об дерево.
Закони фізики.
Но ржаветь москвичи начинали еще на заводе...