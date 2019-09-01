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 Події, Фоторепортаж
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 Три людини загинули через зіткнення "Москвича" і "Форда" в Кривому Розі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Під час зіткнення двох автомобілів на перехресті Нікопольського шосе і вулиці Літке в Кривому Розі загинуло три людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт управління ДСНС в Дніпропетровській області, аварія сталася 1 вересня вдень.

"Три особи загинуло, а саме водій авто "Москвич", 1976 року народження, та водій і пасажир автомобіля "Форд" 1985, 1958 років народження відповідно", - йдеться в повідомленні ДСНС.

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На місці події оперативники виявили витік паливно-мастильних матеріалів.

"Щоб уникнути загоряння, пальне було змито з дорожнього покриття автодороги", - зазначили в пресслужбі відомства.

До робіт залучалися чотири людини особового складу і одна одиниця пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Три людини загинули через зіткнення Москвича і Форда в Кривому Розі, - ДСНС 01

Три людини загинули через зіткнення Москвича і Форда в Кривому Розі, - ДСНС 02
Три людини загинули через зіткнення Москвича і Форда в Кривому Розі, - ДСНС 03
Фото: dp.dsns.gov.ua

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145816
 
 
 Топ коментарі
 
Ще допускаю що бандерівці були в Кривому Розі, а що той граф там забув, там навіть моря нема.
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вони б перестали їздити, якби ми пішли шляхом Польщі та зробили адекватні податки на розмитнення автівок з єврономерами...а так підтримуємо ринок мокшанських автозапчастин
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Обман зрения. Краш тесты показали что совковое говно не набирает даже 2* из 5. И даже кажись самое большое советское корыто Волга при ДТП не дает пасажирам и водителю шанс выжить при ДТП на незначительной скорости, в отличии от иномарок даже 90-х годов.
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шо за вулиця Літке у Микитиному Розі?
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Граф Фёдор Петро́вич Ли́тке - русский мореплаватель, географ, исследователь Арктики, генерал-адъютант, адмирал, президент Академии Наук в 1864-1882. Действительно. Почему не Бандеры? Предлагаю по аналогии, как в Нью-Йорке пронумерованные стриты и авеню. Бандеры 1,2,3... в одном направлении, а Петлюры 1,2,3... в перпендикулярном.
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Ще допускаю що бандерівці були в Кривому Розі, а що той граф там забув, там навіть моря нема.
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Он был президентом Академии Наук в империи в состав которой входил тот населённый пункт. По неизвестной нам причине его имя увековечили названием улицы в нём. А причины могут быть разными.
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скорость сбрасывает только трус ! Давите гашетку , проживете не долго. но ярко .
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Думаю , что "москвич" врядли-бы так разогнался ... Что-бы так разбить "морды" ... полет был очень низкий . Блин...
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Как так? Я смотрел тесты евро нас кап там машина в хлам, а как узнал скорость то офигел..всего то 64 км\час. Или ты думаешь для таких повреждений надо 200 лететь?? Там по физике если не ошибаюсь энергия растёт не пропорционально росту скорости, а значительно опережая рост скорости. Каждые +10 км\ч очень сильно увеличивают энергию, хотя со стороны кажеца что 60 и 70 разница небольшая это не так - разница огромна.
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Правильно. Это есть кинетическая энергия и там квадратичная зависимость от скорости. Например, если скорость увеличивается в 2 раза, то энергия в 4, соответственно - если в 3, то энергия в 9. Эта энергия преобразуется в работу, результаты которой на фото...
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Я був свідком трйох, на перший погляд, курйозних зіткнень "лоб в лоб"
1. ВАЗ 2101 і БМП80. ВАЗ влетівши під БМ, вдарив в колесо переднього моста. Результат - ВАЗ, з зімятою пер. панеллю і капотом залишився на проїжджій частині, а БМ вверх колесами в кюветі.
2. ЗАЗ 965 і автокран КрАЗ. Автокран в кюветі, а ЗАЗ, з зімятим правим крилом і вибитим колесом, залишився на пр. частині.
3. "Москвич" 412(чобіток) і ЗіЛ 130. "Москвич," вдарившись "лоб в лоб", підлітає вверх, робить сальто, пролітає над грузовиком і приземляється на колеса(зімята передня панель, капот і тріщина на лобовому склі) Водій в шоці. ЗіЛ вилетів з дороги і розбився об дерево.

Закони фізики.
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В грубому наближенні швидкість 64 + 8 км\год це мінус одна зірка від рейтингу євро нкап, відбовідно 64 - 8 км\год плюс одна. Тут швидкості зіткнення такі, що там всі зірки відмінусовали (це у Форда, у Москвича вони навряд могли бути).
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У Форда на спидометре было 130, и урод буквально на днях был опротоколен за пьянку. Гнида. "Москвича" жаль, слов нет. Такая тачка крутая.. Сразу видно хороший человек был.
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Судя по фото, или "Москвич" был железобетонный, или "Форд" был "небит-некрашен".
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СРСР робив машини як трактори по товщині заліза.
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Толщина железа в данном случае противник пассажира. Современные конструируются так, чтобы конструкция поглощала энергию, смягчала удар. Ну, а в данном случае - это не важно. Тут никакая система безопасности не спасёт.
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Обман зрения. Краш тесты показали что совковое говно не набирает даже 2* из 5. И даже кажись самое большое советское корыто Волга при ДТП не дает пасажирам и водителю шанс выжить при ДТП на незначительной скорости, в отличии от иномарок даже 90-х годов.
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Просто рукожопы-коммуняки не умели делать тонкий прокат.
Но ржаветь москвичи начинали еще на заводе...
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Не сказал бы что комуняки делали машины из толстого металла. Например у иномарок тех годов толщина листового металла была примерно раза в 1.5-2 толще чем у жигулей. То что шпаклевки много насыпали, что делало видимость массивности советского авто ето таки да.
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Жигуль - коммуняцкая иномарка. Там, наверно, и прокат поставляли из Италии. Сам имею иномарку (не жигуль) 1985 года, там крыша (как самая нержавая часть ) прогибается от несильного надавливания ладонью, правда потом возвращается в первоначальное состояние.
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Слышал, что в автомобиле Победа толщина металла кузова была до 2 мм...
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при жестком столкновении это не так важно ибо 2 легковушки примерно равноценные противники, что и видно по жертвам Три людини загинули через зіткнення "Москвича" і "Форда" в Кривому Розі, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5674
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Я это не обсуждаю, просто подтвердил пост о толстом металле в советских автомобилях...
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делали толстое железо потому что не знали как сделать тонкое но прочное
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В мене був Москвич 2140. Ще той звір. Метал кузова там дійсно грубший ніж в Ланосі наприклад. а на рахунок безпеки..Подушок не було але були підголовники та паски безпеки.Цього достатньо в багатьох випадках.
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Разве Москвичи ещё ездят. Даже при СССР их считали редким ламучим деревянным гавном. ХЗ кто на них будет ездить в 2019.
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вони б перестали їздити, якби ми пішли шляхом Польщі та зробили адекватні податки на розмитнення автівок з єврономерами...а так підтримуємо ринок мокшанських автозапчастин
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Б/у автомобили из Европы создали большую конкуренцию росийскому автопрому занимавшему нишу бомж-класса. Просто кроме Украины больше некому будет покупать разейские авто. Загнется сразу вся разейская промышленность. Нужно выручать наших торговых партньоров. П.О. Порошенко.
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ти не зовсім туди дивишся, більше мокшанського Україні загрожує китайський автопром (до речі у Європі (зокрема у Польщі) китайські авто відсутні (бо теж гімноавтівки, як і мокшанські) краш тести не проходять
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Да даже на расее подобных ведер уже давно не делают и не покупают. Собирают Рено, Шкоды, Фольксвагены, Киа и т.д. Я последний раз был на рашке в 2012-м году, там уже тогда ни одного космича на дорогах не видел. Даже тазы это уже на 80% - Рено
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Вы батенька дурак. Авто в Польше дешевле, потому что Польша член Евросоюза.
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ти зайвохромосомна мокша краще б помовчало і не писало маячні..не може економічно-обгрунтоване розмитнення збільшувати ціну у 2-2,5 рази..а ще таке було, Васадзе гнав за парєбрік ланоси по 5500 баксів а нам в Україні по 8500 баксів
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Для Васадзе должен быть отдельный котел в аду. Его ланосы даже на рашке стоили дешевле, чем у нас в Мелитополе.
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в Украине их полно еще. Выедешь за пределы Киева - увидишь дофига всяких тазо-копеек, москвичей, запорожцев и т.д.
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Не совсем. Все трое погибли за долбо...во одного из них. Для двоих это весьма несправедливо.
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Фордак слепило, новые авто делают как консервные банки
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Еслиб люди ездили не на жигулях... Еслиб государство заботилось о людях - дало возможность растаможить надежный хороший автомобиль по доступной цене, таких аварий меньше было бы.
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