EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  5323  75
Все про:Укроборонпром (499) Кривонос Сергій (31)

 Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж

"Укроборонпром" гостро потребує заміни менеджменту, вважає заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос після відвідування чотирьох підприємств концерну.

Про результати поїздки він розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Спочатку він відвідав Житомирський бронетанковий завод, на якому досі не призначено директора.

"Місяць минув відтоді, як немає попереднього директора. Нового не призначили, хоча мною офіційно подавалася кандидатура для тимчасового призначення, підтримана колективом заводу, але реакції з боку керівництва "Укроборонпрому" немає", - написав він, підкресливши, що завод має один із найпотужніших потенціалів у країні, але не використовує його.

Інакша ситуація на Шепетівському ремонтному заводі, який Кривонос відвідав наступним.

"Все відрізняється в кращий бік, починаючи від ставлення керівництва заводу до своїх підлеглих, організації виробництва, розширення можливостей виробництва, заробітної плати на заводі (вона у двічі, а то й у тричі більша, ніж у Житомирі). Там також досить проблем, але попри це завод не розікрали, постійно ведеться робота з модернізації виробництва, бережуть навчений персонал, ведеться робота з передачі досвіду від старших до молодих, соціальне забезпечення на гідному рівні", - розповів заступник секретаря РНБО.

Читайте також: Аудит "Укроборонпрому" має завершитися навесні 2020 року, керівників підприємств концерну перевірять на поліграфі, - заступник секретаря РНБО Кривонос

Далі Кривонос поїхав до Рівного, щоб відвідати Автомобільний ремонтний завод або, як він зазначив, те, що від нього залишилося.

"Колись завод мав прекрасні виробничі можливості і близько тисячі осіб персоналу. Наразі половину цехів продано за борги і працівників не більше 70. Замовлень немає. Рахунки арештовано. В очах людей безнадія і розчарування. Частина території використовується для зберігання майна Міністерства оборони України. Тисячі двигунів лежать просто неба, а автомобільна техніка, яка потрібна для наших воїнів на сході України, іржавіє на вулиці", - змалював він побачене.

Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 01
Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 02
Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 03
Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 04
Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 05
Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 06
Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 07

"Дикий контраст" після Рівного побачив Кривонос у Луцьку, відвідавши ремонтний завод "Мотор".

"Порядок і чистота, як у пологовому будинку. Цехи з новими верстатами та іншим обладнанням. Практично всі начальники цехів - молоді хлопці, але вже мають досвід на посадах нижчих ланок виробництва. Завод проводить кадрову роботу навіть зі школярами, які після закінчення школи вступають до профільних вишів, а стипендію виплачує завод. Потім вони повертаються на завод і ростуть до начальників цехів", - розповів заступник секретаря РНБО.

Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 08
Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 09
Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства Укроборонпрому 10

Водночас він підкреслив, що проблеми є на всіх 4 підприємствах, включно з питанням імпортозаміщення. Однак хтось шукає вихід зі складних ситуацій і знаходить його, а хтось опускає руки і пускає все на самоплив. Також він підкреслив, що питання імпортозаміщення буде комплексно обговорюватися найближчим часом.

Читайте також: "Укроборонпром" вирішив питання імпортозаміщення для 60% деталей, - нардепка від "Слуги народу" Коваленко

Заступник секретаря підкреслив, що "Укроборонпром" гостро потребує заміни менеджменту на ефективніший.

"Ще потрібно багато розворушити в цьому вулику, щоб вигнати всіх трутнів і дати можливість бджолам носити мед для нашої України!" - резюмував Кривонос.

Варто зазначити, що пост Кривонос написав 29 серпня, а наступного дня президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна і призначив на цю посаду колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145778
 
 
 Топ коментарі
 
До Порошенка армия была гола-боса, он ее потужно рехформував до стандартов НАТО, а пришел Зеленский - и снова появились эти разваленные здания и прогнившие ЗИЛы. Доколе?
 показати весь коментар
 
" До Порошенка армия была гола-боса, он ее потужно рехформував до стандартов НАТО "


Угу , даже свои гроши вкладывал , як лолиботы кажуть . Только чеки не хотят показывать ... Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 8065
 показати весь коментар
 
В Рівному по заводу наче Мамай пройшов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
До Порошенка армия была гола-боса, он ее потужно рехформував до стандартов НАТО, а пришел Зеленский - и снова появились эти разваленные здания и прогнившие ЗИЛы. Доколе?
 показати весь коментар
 
 
Так що зелепуп зорбив? Обдовбаний у вр приліз?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
школотроник , ты уроки зробив Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 4399
 показати весь коментар
 
 
Чуєш малорос, а навіщо ти сюди російську мразоту притягнув? Ти патріот росії?
 показати весь коментар
 
Чуєш малорос, а навіщо ти сюди російську мразоту притягнув? Ти патріот росії?
 показати весь коментар
 
школотроник , у тебя трохи пластинку заклинило
 показати весь коментар
 
 
Чуєш, нам в школі дали завдання: які кольори прапора України? Підкажеш проффесор?
 показати весь коментар
 
 
Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 3628

Образився , а не " обідився " ... Тупой школотроник
 показати весь коментар
 
 
Нашо ти своїх фоток сюди накидав? Ту віньєтки не виготовляють.
 показати весь коментар
 
" До Порошенка армия была гола-боса, он ее потужно рехформував до стандартов НАТО "


Угу , даже свои гроши вкладывал , як лолиботы кажуть . Только чеки не хотят показывать ... Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 8065
 показати весь коментар
 
 
аха ... Булкин , ты не в теме . Это Rozhenko так лолиботов гоняет Чистота роддома на заводе в Луцке и ржавеющие двигатели в Ривном: Кривонос проверил четыре предприятия "Укроборонпрома" - Цензор.НЕТ 8973
 показати весь коментар
 
 
Можна ще сказати що Зеленський відновив завод в Луцьку, а Порошенко знищив в Рівному.
 показати весь коментар
 
 
Абрамяучіс наведе порядок як у свій час навів у Міністерстві економіки. Непотопний литовець .
 показати весь коментар
 
Як нижче пишуть, спеціалізація завода була ремонт ЗІЛів, треба повністтю переробляти завод.
 показати весь коментар
 
Там нічого переробляти. Подібних заводів по Україні сотні. Заводи були розраховані на весь СРСР. Все лишні розвалюхи давно вже було потрібно продати. а не тримати їх на балансі. виділяючи на це купу грошей
 показати весь коментар
 
 
Это не рукожопы даже,это отборное ворье при лохе зе. Кста его сегодня еще никто не ********?
 показати весь коментар
 
В Рівному по заводу наче Мамай пройшов.
 показати весь коментар
 
 
Походу не прошел, а как сел в 90-х так и сидит не куда не уходит)
 показати весь коментар
 
 
Они Зилы ремонтировали. Ремонтировать то больше нечего. Вот и распродали большую часть имущества и земли
 показати весь коментар
 
 
Да нет. При порошенкотакогонебыло)) Тогда завод был красивый , и даже солнце светило ярче )))
А пьять копийок был его хозяином))
 показати весь коментар
 
 
Не Мамай, а стадо свинариків, на чолі із свиночолим.
 показати весь коментар
 
 
заместитель секретаря СНБО .. так какие у него полномочия? Это не тот Кривонос, который пообещал поддержать Зеленского, потом снял свою кандидатуру в пользу Порошенко, а теперь опять к Зеленскому присосался?
 показати весь коментар
 
Щас зє налапає нового менеджменту біля найближчих ларьків і все буде як в роддомі!
 показати весь коментар
 
 
всё течёт и всё меняется
где то директор на своём месте и оправдывает своё присутствие на должности
а, где директор должен цеха подметать веником, а не заводом руководить
 показати весь коментар
 
Не пиши ерунды. еще и болтом. чтобы тупость была виднее. Завод работал. пока в арми были Зилы. Зилы исчесли - исчез и завод. А Кразы ремонтирует другой завод
 показати весь коментар
 
 
тикай-те язика свого у піхву своїй овечці ,а не незнайомим людям
і вийми болта зі свого обвафленого писка витерши вафлі на своєму писку, а то лише одне бичарське мичання чути
 показати весь коментар
 
Болт в инете - первый признак троля или дебила
 показати весь коментар
 
 
Я так понимаю. что эффективность нового менеджмента будет оцениваться по количеству найденных черных дыр, в которые можно спустить больше денег.

Если завод стоит разрушенный с кучей ржавеющего товара, то это говорит только о том, что там выпускали такую прекрасную продукцию, что ее даже по цене металлолома не захотели забрать.
 показати весь коментар
 
Там нмчего не выпускали. Только ремонтировали Зилы. Зилы сдохли. ремонтироваьб больше нечего. вот и распродали завод
 показати весь коментар
 
 
Интересно на Моторе (вч 36984) на Киверцивской и сейчас начальниками цехов тупые офицеры. не понимающие в движках совершенно ничего?
 показати весь коментар
 
Работал я на в/ч 36984 , ныне Моторв Луцке. Завод делает капиталку для Мигов - 4000 народа тогда работало. Сейчас всего 600. Конечно в сборочном цехе будет идеальная чистота. иначе как этот движок взорвется во время испытаний в подземной шахте там же на заводе.
И сравнивают ровенский автомобильный, который еще 15 лет полностью распродали ибо эти Зилы давно уже сгнили и никому не нужны
 показати весь коментар
 
 
Тільки назва статті мене збентежила - який ще роддом на заводі ?
🤔
А виявляється то порівняння.
 показати весь коментар
 
 
Этому дурню показали только образцовый цех, где проходит окончательная чистовая сборка движков. Пусть бы зашел в цеха. где происходит разборка и работяги выбивают лопатки из турбины в промасленных робах и по щиколотку стоят в керосине
 показати весь коментар
 
 
Потому что умный идет не в той цех. куда его ведут. а в совершенно противоположный. А так - показуха на камеру
 показати весь коментар
 
 
****. как вспомню. как в неотапливаемом цеху киповцем откручивал вибродатчики в масле и керосине на стенде... так еще дрожь берет ... Роба в конце недели сама стояла от пропитанностью палывно-мастильними материаламы.
 показати весь коментар
 
 
Зе не может защитить богуслаева от наезда сбушников - богуслаев как и дргие начал прятать прибыль. А за это богуслаев подымает антонов с импортозамешением и авионикой.

Тупой зе также обманывается сбушниками. Они сначала стучат на лубянку,а потом с разрешения несут инфу зе. А что касается рейдерства, никто клоуну не собираеся правду говорить - как косили украину под ноль так и будут. Еще не таких *********.а тут такой лох как зе вообще в куй не уперся.
 показати весь коментар
 
Армия, мова, вира！
Армия вот видна, от томоса у деда крышу снесло, мову такую приняли, шо аж после 2020 года по ней экзамены можно проводить.
Слава пэтьке！
 показати весь коментар
 
 
Можна подумати що ти зараз складеш іспит по старим правилам.
 показати весь коментар
 
 
Що ж тебе, козломордий, так постійно ковбасить? Закінчував би ти з наркотою, бо хреново то для тебе закінчиться.
 показати весь коментар
 
 
чуть ли не каждый год меняют одних "эффективным манагеров" на других ещё более "эффективных манагеров и манажьеров", добившихся значительных успехов в процессе монетизации продаж воздуха, воды, перепиленных яиц, ручной сборки китайских машинокомплектов, услуг салонов красоты и прочего ..., а результат все тот же "на лицо".

"...вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь" © Крылов
 показати весь коментар
 
 
Файно жив чортяка, помер від обжерливості. Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 9386
 показати весь коментар
 
Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года начнутся судебные процессы над коррупционерами режима Порошенко, при этом он не исключил «аукциона уголовных дел».

Прямая речь: «Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появился генпрокурор. Это очень важный человек».

«И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется», - добавил Зеленский.

На вопрос, будет ли «аукцион уголовных дел», как изобразили его авторы фильма «Слуга народа», Зеленский заявил: «Может быть».

«Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве», - добавил президент.

Он добавил: «Я думаю, что есть уголовные дела, есть такие люди … Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить».

Также Зеленский намекнул, что им известно где прячут деньги члены режима Порошенко и они вернут эти деньги в бюджет Украины.

В окружении Порошенко говорят, что подозреваемый в ужасе начинает читать утренние новости. Подозреваемый думал, что все проглотят его кровавые аферы. Порошенко и его душегубы думали, что они смогут спрятаться за депутатской неприкосновенностью, однако на этот раз кровавый олигарх конкретно ошибся
 показати весь коментар
 
 
Чекали 100, почекаємо ще 90, може дійсно когось посадять.
 показати весь коментар
 
 
На фото все изображено, 5 лет кропотливой работы. Конечно легче выклянчить, чем заниматься работой. УБЛЮДКИ порошенковские. А теперь ВОПИТЕ.

н
 показати весь коментар
 
 
Абромавичус не хочет восстаналивать тут производство импортозамещения от ватной зависимости,а хочет порезать и деидустриализировать украину в голую степь с бегающими ухатыми от зомболоханки 73% тупыми зайцами. На которых не грех и нападать.
 показати весь коментар
 

На второй фотке снизу - еще советская пескоструйка. Я там ее еще застав в 1990-м
 показати весь коментар
 
 
Так вот они какие стандарты НАТО и самая мощная армия в Еропе имени Порошенка.
 показати весь коментар
 
 
Походу Петя и не собирался воевать с Рашкой. С ****** он видимо уже обо всем договорился. Только боялся народу признаться перед выборами.
 показати весь коментар
 
 
Пеца от этом открыто говорил ещё в начале военных действий .Россия для Порошенка это святое
 показати весь коментар
 
 
". Сейчас половина цехов продана за долги и работников не более 70 "Источник: https://censor.net.ua/p3145778 Всё это ожидает нас в недалеком будущем,звучат призывы, пустить остатки на приватизацию за копейки,так как у нас всё таки война,нормальные инвесторы вряд ли будут рисковать, а те кто купят,сразу же порежут на металолом всё,что можно порезать и продать и там уже останется из 79 чел 7,где было министерство и министр,руководство укроборонпрома, директор,это всё безнаказанность,пока не будет ужесточён криминальный кодекс со сроками посадки до 20 лет с конфискацией.начиная с руководителей оборонпрома за разбазаривание народного имущества,никакие инвесторы нам не помогут,да и не придут они сейчас.
 показати весь коментар
 
Господи. там давно уже нечего делать...
Последние 15 лет там вообще ничего не делают. Крыша сгнила и потоки дождя доделали свою работу. Только под снос и новый микрорайон. благо место очень хорошее
 показати весь коментар
 
 
Этот пипец пришел еще в конце 90-х
И уже 20 лет ни себе ни людям. Продали бы еще тогда - хоть какой то толк бы был
 показати весь коментар
 
 
свыня с пашинским и со свинярчуками набивали офшоры,и воевали бы еще 100лет их бы воля
 показати весь коментар
 
 
Почистить и наладить производство вильх и другой военной техники зарубеж. Сделать таким многочысленным образом внешторг балланс положительным
 показати весь коментар
 
Свинарчук теперь в доле со свитой зе. Никто его трогать не будет. А зе чето навешают - лох же
 показати весь коментар
 
Ну и куда ушли десятки миллиардов долларов из бюджета и из помощи Америки и Европы за все ети 5 лет? Хоть один новый танк или самолет в армию поступил?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору