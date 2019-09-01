 Чистота пологового будинку на заводі в Луцьку та двигуни, що іржавіють, у Рівному: Кривонос перевірив чотири підприємства "Укроборонпрому". ФОТОрепортаж

Про результати поїздки він розповів у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Спочатку він відвідав Житомирський бронетанковий завод, на якому досі не призначено директора.
"Місяць минув відтоді, як немає попереднього директора. Нового не призначили, хоча мною офіційно подавалася кандидатура для тимчасового призначення, підтримана колективом заводу, але реакції з боку керівництва "Укроборонпрому" немає", - написав він, підкресливши, що завод має один із найпотужніших потенціалів у країні, але не використовує його.
Інакша ситуація на Шепетівському ремонтному заводі, який Кривонос відвідав наступним.
"Все відрізняється в кращий бік, починаючи від ставлення керівництва заводу до своїх підлеглих, організації виробництва, розширення можливостей виробництва, заробітної плати на заводі (вона у двічі, а то й у тричі більша, ніж у Житомирі). Там також досить проблем, але попри це завод не розікрали, постійно ведеться робота з модернізації виробництва, бережуть навчений персонал, ведеться робота з передачі досвіду від старших до молодих, соціальне забезпечення на гідному рівні", - розповів заступник секретаря РНБО.
Далі Кривонос поїхав до Рівного, щоб відвідати Автомобільний ремонтний завод або, як він зазначив, те, що від нього залишилося.
"Колись завод мав прекрасні виробничі можливості і близько тисячі осіб персоналу. Наразі половину цехів продано за борги і працівників не більше 70. Замовлень немає. Рахунки арештовано. В очах людей безнадія і розчарування. Частина території використовується для зберігання майна Міністерства оборони України. Тисячі двигунів лежать просто неба, а автомобільна техніка, яка потрібна для наших воїнів на сході України, іржавіє на вулиці", - змалював він побачене.
"Дикий контраст" після Рівного побачив Кривонос у Луцьку, відвідавши ремонтний завод "Мотор".
"Порядок і чистота, як у пологовому будинку. Цехи з новими верстатами та іншим обладнанням. Практично всі начальники цехів - молоді хлопці, але вже мають досвід на посадах нижчих ланок виробництва. Завод проводить кадрову роботу навіть зі школярами, які після закінчення школи вступають до профільних вишів, а стипендію виплачує завод. Потім вони повертаються на завод і ростуть до начальників цехів", - розповів заступник секретаря РНБО.
Водночас він підкреслив, що проблеми є на всіх 4 підприємствах, включно з питанням імпортозаміщення. Однак хтось шукає вихід зі складних ситуацій і знаходить його, а хтось опускає руки і пускає все на самоплив. Також він підкреслив, що питання імпортозаміщення буде комплексно обговорюватися найближчим часом.
Заступник секретаря підкреслив, що "Укроборонпром" гостро потребує заміни менеджменту на ефективніший.
"Ще потрібно багато розворушити в цьому вулику, щоб вигнати всіх трутнів і дати можливість бджолам носити мед для нашої України!" - резюмував Кривонос.
Варто зазначити, що пост Кривонос написав 29 серпня, а наступного дня президент України Володимир Зеленський звільнив генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна і призначив на цю посаду колишнього міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса.
Образився , а не " обідився " ... Тупой школотроник
Угу , даже свои гроши вкладывал , як лолиботы кажуть . Только чеки не хотят показывать ...
А пьять копийок был его хозяином))
где то директор на своём месте и оправдывает своё присутствие на должности
а, где директор должен цеха подметать веником, а не заводом руководить
і вийми болта зі свого обвафленого писка витерши вафлі на своєму писку, а то лише одне бичарське мичання чути
Если завод стоит разрушенный с кучей ржавеющего товара, то это говорит только о том, что там выпускали такую прекрасную продукцию, что ее даже по цене металлолома не захотели забрать.
И сравнивают ровенский автомобильный, который еще 15 лет полностью распродали ибо эти Зилы давно уже сгнили и никому не нужны
🤔
А виявляється то порівняння.
Тупой зе также обманывается сбушниками. Они сначала стучат на лубянку,а потом с разрешения несут инфу зе. А что касается рейдерства, никто клоуну не собираеся правду говорить - как косили украину под ноль так и будут. Еще не таких *********.а тут такой лох как зе вообще в куй не уперся.
Армия вот видна, от томоса у деда крышу снесло, мову такую приняли, шо аж после 2020 года по ней экзамены можно проводить.
Слава пэтьке！
"...вы друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь" © Крылов
Прямая речь: «Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появился генпрокурор. Это очень важный человек».
«И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется», - добавил Зеленский.
На вопрос, будет ли «аукцион уголовных дел», как изобразили его авторы фильма «Слуга народа», Зеленский заявил: «Может быть».
«Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве», - добавил президент.
Он добавил: «Я думаю, что есть уголовные дела, есть такие люди … Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить».
Также Зеленский намекнул, что им известно где прячут деньги члены режима Порошенко и они вернут эти деньги в бюджет Украины.
В окружении Порошенко говорят, что подозреваемый в ужасе начинает читать утренние новости. Подозреваемый думал, что все проглотят его кровавые аферы. Порошенко и его душегубы думали, что они смогут спрятаться за депутатской неприкосновенностью, однако на этот раз кровавый олигарх конкретно ошибся
н
На второй фотке снизу - еще советская пескоструйка. Я там ее еще застав в 1990-м
Последние 15 лет там вообще ничего не делают. Крыша сгнила и потоки дождя доделали свою работу. Только под снос и новый микрорайон. благо место очень хорошее
И уже 20 лет ни себе ни людям. Продали бы еще тогда - хоть какой то толк бы был