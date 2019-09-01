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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим пам'ятниками "ввічливим людям". ФОТОрепортаж

Окупанти в Криму масово встановлюють пам'ятники солдатам армії РФ, яких завуальовано називають "ввічливими людьми". Але великого захвату у кримчан ці скульптури не викликають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Один із таких пам'ятників, що зображає російського військового і кота з написом "Дякую, що я більше не кiт", недавно з'явився в Севастополі. Його виконання місцевих жителів вжахнуло.

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 01

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 02

Пам'ятник спочатку поставили у сквері біля храму Петра і Павла, але згодом вирішили перенести. За інформацією місцевих ЗМІ, зараз йому підшукують інше місце.

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Ще один пам'ятник "ввічливим людям" недавно урочисто відкрили в Білогірську. Але і там скульптура викликала багато критичних коментарів.

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 03
Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 04

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 05

Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим памятниками ввічливим людям 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145775
 
   
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Коты отомстят- как пить дать!
Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим пам'ятниками "ввічливим людям" - Цензор.НЕТ 5613
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Я тут отримав квантову 5D-трансляцію з Нібіру.
Код: 17498-7/40-296664
Шредінґер-статус: KOSHER SUPERPOSITION

Відправник: О'оурынмг'л "Небухаднеззар" Х'хаармн
Файл: REPTILOID FACEPALM.jpeg


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Думаю, это мемориальное уродство как плевок в душу крымчанам. Типа: просились в расию-- терпите! Также это своеобразный индикатор отношения местных к оккупантам: если чудовищ свергнут, значит готовы свергнуть оккупационный режим.
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Враховуючи стан крискалів, спочатку подумав, що то наші прикалуються над крищанами. А ні, вата до сих пір пріє, мліючи про кландайк ординський.
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Та якість ледарі при посадах доказують, що не дарма гроші отримують нізащо.
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Якісь скульптури уродські.
Певно здогадуються що вони там тимчасово.
Тому шедеври і не роблять.
Або скульптори навмисне кацапню тролять.
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