 Рептилоїд і кіт: окупанти спотворюють Крим пам'ятниками "ввічливим людям". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Один із таких пам'ятників, що зображає російського військового і кота з написом "Дякую, що я більше не кiт", недавно з'явився в Севастополі. Його виконання місцевих жителів вжахнуло.
Пам'ятник спочатку поставили у сквері біля храму Петра і Павла, але згодом вирішили перенести. За інформацією місцевих ЗМІ, зараз йому підшукують інше місце.
Ще один пам'ятник "ввічливим людям" недавно урочисто відкрили в Білогірську. Але і там скульптура викликала багато критичних коментарів.
Код: 17498-7/40-296664
Шредінґер-статус: KOSHER SUPERPOSITION
Відправник: О'оурынмг'л "Небухаднеззар" Х'хаармн
Файл: REPTILOID FACEPALM.jpeg
Певно здогадуються що вони там тимчасово.
Тому шедеври і не роблять.
Або скульптори навмисне кацапню тролять.