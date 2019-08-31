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Все про:ДТП (2472) Львівщина (937) смерть (3518)

 Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція. ФОТОрепортаж

Чотиримісячний хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні. Дворічну дівчинку і чоловіка госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

У Стрийський відділ поліції 30 серпня надійшло повідомлення про те, що о 20:22 у райцентрі на вулиці Галицькій сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими, пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій Volkswagen T5, 60-річний житель міста Моршин, скоїв наїзд на 40-річного місцевого жителя та двох його неповнолітніх дітей.

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Унаслідок ДТП 4-місячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні. Його дворічну сестру госпіталізовано до травматології, у неї діагностували струс головного мозку, забої губи і лобної ділянки. Їхнього батька також госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та іншими тілесними ушкодженнями.

Водія автомобіля затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція 01

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Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція 02
Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція 03
Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція 04
Фото: facebook.com/toribal

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145740
 
 
 Топ коментарі
 
Заради справедливості - іноді бувають випадки, коли водій дійсно не встиг зреагувати або пішоходи йшли не зовсім там, де можна.
Тому почекаємо подробиць. Але в основному так, водятли такі водятли...

Співчуття сім'ї дитини.
RIP
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60-річний бидляк вбив чотиримісячного хлопчика.
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здесь не есть место политики... это место скорби и гнева...
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60-річний бидляк вбив чотиримісячного хлопчика.
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Заради справедливості - іноді бувають випадки, коли водій дійсно не встиг зреагувати або пішоходи йшли не зовсім там, де можна.
Тому почекаємо подробиць. Але в основному так, водятли такі водятли...

Співчуття сім'ї дитини.
RIP
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несусветный ужас...- не будет никогда "выпадку", если гибнут дети в коляске..- только расхляба прокладки от руля до седалища(((
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Кажу не про цей випадок (до того ж з дітьми був батько), але... всі ми знаємо про соціальний біль, відомий як ЯЖЕМАТЬ. І як цей різновид ТП себе поводить в цілому. А коли вони з лічінусами в колясках переходять дорогу - це окрема картина жахів.
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То, что дети гибнут в колясках это действительно ужас. Но тут вы не правы. Вы когда нибудь ездили по темному городу где вдоль дороги ростут низкорослые деревья или кусты? Даже если есть пешеходный переход он не дает права пешеходу переходить улицу не убедившись, что он не создаст аварийной ситуации, т.е. не убедится, что на дороге нет автомобиля на опасном растоянии. Я был в такой ситуации, слава Богу обошлось без жертв и увечий.
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та у нас большинство таких населенных пунктов, особенно некрупных
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Просто над вашим коментом написав про ЯЖЕМАТЕРЕЙ!!!111!1 з дітьми (не тільки в колясках). Неодноразово бачив, як ці дурепи переходять вулицю. Лічінус починає бігати, юна мамаша хаотично метушиться немов квочка, намагаючись його упіймати за руку... і все це на дорозі пізно ввечері, а поруч поворот, і через дерева та хащі ані хмуйочка не видно, що там за рогом... Якщо (тьху-тьху) щось трапиться - то велике питання, а чи водій винен.
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..вот на это (на таких ходоков) есть пдд-глаза-мазги-руки-ноги водилы...- если связка не работает-= имеем то, шо не поддается осознанию...
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..вот на это (на таких ходоков) есть пдд-глаза-мазги-руки-ноги водилы...- если связка не работает-= имеем то, шо не поддается осознанию...
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в Стрию місцеві водії завжди пропускають на переході ,інколи стоїш просто біля переходу на тротуарі а він махає рукою--мол шуруй вже ,не тормози......і відразу відно хто з водіїв не місцевий ..ті женуть падлюки.наплювати на пішоходів і в останній момент може притормозити....найгірше в Трускавці по об'їзних дорогах на вул.Мазепи ...там і на зебрі можуть по ногах проїхати або збити..
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У нас желто-белые пешеходные переходы без светофоров и когда пешеход подходит к переходу и ступает на него, то автомобили останавливаются, встречалось, конечно, что по другой полосе проскакивают или за спиной, когда одну полосу перейдёшь, а в общем - дисциплина хорошая.
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Кілька днів тому з'їздив до Ірпеня (25 км від центру Києва). Доглянуті центральні вулиці, світлофори на кожному четвертому перехресті, лежачі поліцейські, підвищення рівня дороги на перехрестях... АЛЕ НЕМА ЗНАКІВ "Пішохідний перехід" і розмітки! Я мусив здогадуватися "де пішоходи звикли переходити через вулицю?"
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зачекайте з висновками.думаю завтра все проясниться
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здесь не есть место политики... это место скорби и гнева...
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Пожилым инвалидки надо выдавать с обьёмом двигла 0.8 литра!
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ты думаешь если кого то собьет smart на скорости пострадавшему намного легче будет - я не уверен
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Права за сало купил? у смарта тормозной путь в четыра раза короче.
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А стан дорожного покриття? Яка там пляма контакту покришок Смарта з дорогою?
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Скажу так, там не місце міжнародній дорозі! Суєта вечором страшна (особливо в сутінках) - диско-кулуб, фастфуд-ларьки, коледж зі студентами, жилий район. Літом взагалі люди перебігають ту трасу, як бюлохи, щоб дістатись річки.
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P.S. Під самим львівським мостом (основна міжнародна дорога на Європу) намалювали типу пішоход для студентів. Але хто з траси в місто з'їзджає хрен там коли встигне затормозити!
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там з мосту як з траси ніхто не тормозить...а як заїзжати на міст з міста перед переходом.то фури задовбали
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Бо траспортники наробили з переходами все як для людей!
Відрізають села від міст, є приклад по київ-харків. Щоб селянам виїхать з міста треба намотать +6км, це по пдд, то люди переходять там де до покращення перехрестя було.
Ось координати жпс де люди ризикуючи собою переходять трасу 49.795289,33.293583 а ось покращений об'їзд до сел 49.781760,33.318816 це нормально?

Дуже шкода малечу, скаліченим одужання, рідним співчуття.
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По украинским дорогам, (если это можно так назвать?) -- надо ездить на украинских машинах! (если такие есть?)
...а то -- возьми микроскоп и выровняй им гвоздь...
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А ШО МЕШАЕТ СООБЛЮДАТЬ ПДД НА ИНОМАРКЕ?????? 😂😅😂
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-- жаба, коняки и понты... ...всё остальное не мешает...*)
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НУ ТАК И ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ ,,УКРАИНСКИЕ ДОРОГИ" И ИНОМАРКИ????
ГДЕ ОНИ В ЭТОЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМУЛЕ?????? БО ЕСЛИ В ЧЕРЕПУШКЕ ПРОКЛАДКИ ПО Е БЕНЬ, ТО НЕПОМОГУТ НИ ДОРОГИ, НИ СОВДЕПОВСКИЕ МАШИНЫ, НИ ДАЖЕ СУПЕРЕ-ПУПЕР ВУМНАЯ ТЕСЛЯ, БО ОТАКИЕ ПРОКЛАДКИ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ КАК СЕСТЬ ЗА РУЛЬ ВЫБИВАЮТ МАШИНЕ ВСЕ МОЗГИ. И ПРИМЕРОВ ТАКОГО ИДИОТИЗМА ВАРВАРОВ В УКРАИНЕ УЖЕ ДОСТАТОЧНО.
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-- эта! -- ты меня, такими бльшими буквами, больше ни о чём не спрашивай -- это ж в мозг не влазит...*)
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😂😅😂 добра, спробую не забути еслі шо. 😉
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столыпин-вагон транспортер иномарка????
скорее инолом.
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паленую водку по левым точкам развозить, или пяток мешков картошки
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ТО МОЖНО ДЕЛАТЬ НА ЛЮБОЙ МАШИНЕ. ТЫ НЕВИДЕЛ КАРТИНУ МАСЛОМ КАК НА ТЕСЛЕ СТОГ СЕНА ПЕРЕВОЗИЛИ????? А Я ВИДЕЛ. ТАК ШО ТЕПЕРЬ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ ВЫВОД ШО ТЕСЛЯ ЭТО ТЕЛЕГА-ТАРАНТАС?????? 😂😅😂
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Куча случаев, когда рядом аллейка , но они по проезжей части прутся...Надо разбираться, потом выводы делать...
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Посадить этого идиота на долгие годы, хотя и этим конечно же, ребёнка не вернёшь.
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Дать пожизненное твари! Но возникает вопрос, какого хрена "местный житель" шарится в темень (как видно на фото уже темно) с двумя малолетними детьми, один из которых вообще грудничок, возле трассы, где носятся неадекваты? Это, конечно, не снимает вины с быдла за рулём.
Горе.... Искренние соболезнования семье... Потерять ребенка.... пипец... Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція - Цензор.НЕТ 396
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