 Житель Моршина на Volkswagen збив батька з двома дітьми в Стрию, 4-місячна дитина загинула, - поліція. ФОТОрепортаж

У Стрийський відділ поліції 30 серпня надійшло повідомлення про те, що о 20:22 у райцентрі на вулиці Галицькій сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими, пише Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації Національної поліції у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій Volkswagen T5, 60-річний житель міста Моршин, скоїв наїзд на 40-річного місцевого жителя та двох його неповнолітніх дітей.
Унаслідок ДТП 4-місячний хлопчик помер від отриманих травм у лікарні. Його дворічну сестру госпіталізовано до травматології, у неї діагностували струс головного мозку, забої губи і лобної ділянки. Їхнього батька також госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та іншими тілесними ушкодженнями.
Водія автомобіля затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Тому почекаємо подробиць. Але в основному так, водятли такі водятли...
Співчуття сім'ї дитини.
RIP
Відрізають села від міст, є приклад по київ-харків. Щоб селянам виїхать з міста треба намотать +6км, це по пдд, то люди переходять там де до покращення перехрестя було.
Ось координати жпс де люди ризикуючи собою переходять трасу 49.795289,33.293583 а ось покращений об'їзд до сел 49.781760,33.318816 це нормально?
Дуже шкода малечу, скаліченим одужання, рідним співчуття.
...а то -- возьми микроскоп и выровняй им гвоздь...
ГДЕ ОНИ В ЭТОЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМУЛЕ?????? БО ЕСЛИ В ЧЕРЕПУШКЕ ПРОКЛАДКИ ПО Е БЕНЬ, ТО НЕПОМОГУТ НИ ДОРОГИ, НИ СОВДЕПОВСКИЕ МАШИНЫ, НИ ДАЖЕ СУПЕРЕ-ПУПЕР ВУМНАЯ ТЕСЛЯ, БО ОТАКИЕ ПРОКЛАДКИ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ КАК СЕСТЬ ЗА РУЛЬ ВЫБИВАЮТ МАШИНЕ ВСЕ МОЗГИ. И ПРИМЕРОВ ТАКОГО ИДИОТИЗМА ВАРВАРОВ В УКРАИНЕ УЖЕ ДОСТАТОЧНО.
скорее инолом.
Горе.... Искренние соболезнования семье... Потерять ребенка.... пипец...