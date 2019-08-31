 У Києві вшанували пам'ять нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради. ФОТОрепортаж

Церемонія вшанування пам'яті гвардійців 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка почалася з молебню. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

У церемонії взяли участь родичі загиблих, колеги, посадовці. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на будівлі парламенту. У церемонії взяли участь, зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий і командувач Нацгвардії Микола Балан.

"Хлопці загинули, є і відеофіксація, і багато інших речей, але насправді нікого не було покарано за ті страшні події. Ми розуміємо, що дуже страшно, коли гинуть наші хлопці на сході, захищаючи державу, але в рази страшніше, коли вони гинуть у центрі столиці України, біля парламенту, захищаючи народних депутатів, захищаючи громадян України, і це залишається безкарним", - сказав спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Він пояснив, що депутати можуть ретельно вивчити події, поспілкуватися з близькими загиблих і постраждалих або, наприклад, "приходити на суд і дивитися, що відбувається. Це в рамках чинного законодавства".

"Такий громадський контроль буде, я думаю, не зайвим", - додав Разумков.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля Верховної Ради сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, жбурляти димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 людей постраждали.













