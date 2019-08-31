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 Суспільство
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Все про:заворушення (66) ВР (5527) Національна гвардія (577) Разумков Дмитро (166)

 У Києві вшанували пам'ять нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради. ФОТОрепортаж

Біля Верховної Ради України, на площі Конституції, відбулася церемонія вшанування пам'яті чотирьох бійців Національної гвардії, які загинули під час масових заворушень біля будівлі парламенту 31 серпня 2015 року.

Церемонія вшанування пам'яті гвардійців 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка почалася з молебню. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.

У церемонії взяли участь родичі загиблих, колеги, посадовці. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на будівлі парламенту. У церемонії взяли участь, зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий і командувач Нацгвардії Микола Балан.

"Хлопці загинули, є і відеофіксація, і багато інших речей, але насправді нікого не було покарано за ті страшні події. Ми розуміємо, що дуже страшно, коли гинуть наші хлопці на сході, захищаючи державу, але в рази страшніше, коли вони гинуть у центрі столиці України, біля парламенту, захищаючи народних депутатів, захищаючи громадян України, і це залишається безкарним", - сказав спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Він пояснив, що депутати можуть ретельно вивчити події, поспілкуватися з близькими загиблих і постраждалих або, наприклад, "приходити на суд і дивитися, що відбувається. Це в рамках чинного законодавства".

"Такий громадський контроль буде, я думаю, не зайвим", - додав Разумков.

Нагадаємо, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля Верховної Ради сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, жбурляти димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.

Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 людей постраждали.

У Києві вшанували память нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради 01

У Києві вшанували память нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради 02
У Києві вшанували память нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради 03
У Києві вшанували память нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради 04
У Києві вшанували память нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради 05
У Києві вшанували память нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради 06
У Києві вшанували память нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради 07
У Києві вшанували память нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145739
 
 
 Топ коментарі
 
ходять чутки, що зеля домовився з хутіним про амністію, воду в крим і статус дамбасу.
якщо так- то це і буде зрада.
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Те самые. Пытались пропихнуть тогда особый статус В КОНСТИТУЦИЮ. А теперь любую мелоч называют зрадой поконченные.
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Тогда пеппа и обосраный фронт почему-то не считали изменение конституции капитуляцией...
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Чому в заголовку написано про 5-ті роковини, а потім в тексті статті написано, що події відбулись у 2015 році?
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Вже оперативно виправили заголовок.
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но на самом деле никто не понес наказания за те страшные событияИсточник: https://censor.net.ua/p3145739

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а за вбивства беззбройних активістів "беркутівцями" хтось поніс наказаніє? У Києві вшанували пам'ять нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 6838 Вбивали,калічили,відрізали голови майданівцям...Ці нелюди понесли покарання?
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В априории ----- СОЛДАТЫ -- НЕ ДОЛЖНЫ НЕСТИ НАКАЗАНИЕ---ИБО КАПЕЦ ГОСУДАРСТВАМ,,
,
НО!!!
,
То что там БЫЛИ СНАЙПЕРА С РОСИИ --ЕСТЬ ВИДЭО С НИКОЛАЕВССКОГО АЭРОПОРТА,,
,
ЕСТЬ ВИДЭО , Как ОНИ ВЫХОДЯТ С КРЫЩ ГОСТИННИЦ и ПАРУБИЙ ИХ ВЫВОДИТ , во ИЗБЕЖАНИЯ САМОСУДА , или ...

НЕЗНАЮ !.
.
САМОСУД--ЭТО БЫЛО БЫ ,,,,,,,,,,,, ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Бо саме зараз для зєлєних під час узурпації влади та перекроєння Конституії найвигідніше проводити такі заходи.
Це основне що буде відбуватися з Нацгвардією за часів зє - "возле парламента, защищая народных депутатов..."
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Думаешь что и сейчас кто-то будет под Радой боевые гранаты взрывать, а ты пока по испаниям планируешь отсидеться? Быстрее штаны протрутся и диван моль съест.
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Пуп в тебе не розв"яжеться, якщо ти собі зашиєш штани та трохи попрацюєш на купівлю нового дивану.
Справа в іншому. На ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ України - не проводити парад. Бо це витрати. Краще гроші віддати бійцям.
А чому зараз не віддати гроші сім"ям загиблих і не вчинювати це дійство?

Вам по вухах їздять, а ви сидите з роззявленими ротами.
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Тебе по ушам не ездили, *******? Парады хочешь, ****? На чем? На обоссаных катерах которые даже пьяным фсбшникам не страшны(не говоря уж про ВМФ-ы многочисленных врагов Украины)? Петруха мощно на катерках попиарился(выдавая это говно за "видродженя флота), но ты падла чето не возмущалась У Києві вшанували пам'ять нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4235 Сиди в испаниях и **** не открывай, гастарбайтер позорный.
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) Тут вже навіть не психологія, а психіатрія.

На обіжєних воду возят, а єщє іх .....т кто попало.
Не будь обіженим. Чим коріше ти це зрозумієш тим тобі легше жити буде.
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Тогда пеппа и обосраный фронт почему-то не считали изменение конституции капитуляцией...
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Те самые. Пытались пропихнуть тогда особый статус В КОНСТИТУЦИЮ. А теперь любую мелоч называют зрадой поконченные.
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ходять чутки, що зеля домовився з хутіним про амністію, воду в крим і статус дамбасу.
якщо так- то це і буде зрада.
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не читайте єресь Новінського. Це його законопроекти
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Дуже цікаво чому чутки тільки в ваші уші залітають?! І вже не один місяць, а других якось минають. Білочка нашіптує?!
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яке це має відношення до лимонки, яку кинув Гуменюк (під прикриттям Крайняка) в своїх же побратимів?

https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx

Протестували? Протести мають бути без зброї!

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фсб- ужэ , извените, не сразу а не останавливалась..
.
.
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...ещё Нацгвардия, не раз потери понесёт -- если супротив своего народа...
...видел я тех сынков, шо их морозили на Грушевского, прессовали на Майдане и жгли на Динамо.
...а за тех, кто сопротивлялся Нацгвардии, где Торжественное Шагомотание? -- они ж Нацгвардию на подвиги сподвигли!

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а свиношныри не напомнят, почему шыкаладная мусорва тгда "пострадала", не на дамбасе в боях , а в киеве возле верхнего шапито? Или неприятно вспоминать про мыролюбность вальцманата?
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а де презедент??? а де богдан??
а вони не зобовьязанi перед ПАРАХАБОТИКАМИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ...
ГДЕ ХОТЯТ ТАМ И НЮХАЮТ....ОЙ СОРРИ ГУЛЯЮТ
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ОНИ ЦЕЛУЮТ ЛЫСОГО, а ДЕНЬГИ НА КАСТИНГ ОТДАЛИ СОЛДАТАМ АТО,,
,
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лысого не трогать...лишнехромосомных незя обижать...ааани ааабидчивые...дауны они такие
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йой,а вашьцман был?а грося,а кулявлобый?
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А море де, не спросишь?

Зеленский в Польше, на официальном мероприятии

Где твой сивочолий гетьман?
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зная про официальный траур???
в выходной день??
а богдан??
а ленка???
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Ты не знаешь на какое мероприятие и по какому поводу уехал Зеленский?!
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А Богдан каким боком тут? А ну-ка найди где Ложкин и Райнин были в этот день
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т.е. если начнется война или катаклизм и ************ не будет то это нормально он на официозе????????????????7
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реально не знаю...флешкокс??? драйвкокс???
он знал что сегодня жалоба???
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на счет сивочолого
ГОВОРЮ ОФИЦИАЛЬНО..Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ПОРОХО( СЛАБЫЙ ..ПИНОЧЕТА НАМ ТОГДА НАДО БЫЛО)
ПОЧЕМУ ********** ЕСЛИ НЕ ЗА НИХ ТО ПОРОХОБОТ...ПО ХАРЕ МУДАЧЬЕ НАСТУЧАТЬ...ЗА И ПАЛИ...БОМЖИ Е П А ННЫЕ
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тебе важно за кого я голосовал??или тебе важно мое гражданское мнение??
я уверен что в декабре 73% будут говорить что голосовали не за зе а против по
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Я БЫ ЗАДАЛ ТОТ ЖЕ ВОПРОС..НО РАСМЕШУ ВЕСЬ ЦЕНЗОР..

за барака обаму проголосовал...устраивает?? или донос устроишь??
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Сивочолий зараз далі чим на три метри від горшка не відходить. Є багато причин..
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первая причина это ты и все твои мечты(песня николаева)...

3ДЕНЬ ПОВНОI НОВОIВЛАДИ

ЗНОВУ НIХТО НЕ СИДИТЬ
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Є краща пісня"... підпільник Кіндрат купив автомат-самогонний агрегат.." Здається багато на цьому сайті ходять в друзях Кіндрата...
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Провокация организованная Аваковым.
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В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков

-- Гн. Разумков, а где вы были во время Майдана?
-- Я очень сильно болел...
-- За кого болели?
-- За себя и за того парня!
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у вас в Німеччині якось розрізняють Майдан і післямайдановські події?
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Молли... -- так мою собачку звали.. -- пардон, натюрлихь! *)
-- у нас всё очень различается! -- особенно, когда одно перетекает в другое -- такое же самое...
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Коли Сіркові хочеться гавкнути то і свій хвіст згодиться! Не дивуйтеся що тут дехто про майдан згадав, не можуть осилити дійсність...
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Где все те, кто захотел в Раде проголосовать капитуляцию? Где эти типы?
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до відома: Оланд та Обама - на пенсії; Меркель - в Варшаві, на прийомі в Дуди. Капітуляції України якраз вони хотіли. А "проголосовать"? Так зміни в Конституції України - це така штука, що "на раз" не робиться. Потрібне ще рішення Конституційного Суду. Якому ні Меркель, ні Оланд - не указ.
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Макака який накуй яник в 2015 році? Ипанутым нет покоя?
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Слыш бабуин, какие действия были под вр в 2015 году?
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Какой Яник ? Закон ПАП вносил, а протестовали против соглашения с Пу об особом статусе ОРДЛО и имплементации Минского договорняка .
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так рябошапка сказал что это нескоооооро обьявят
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Т.е . Тех , кто убивал граждан Украины на майдане ??
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Ви ж зрозуміли як помінявся минталитет? Зебоби скажуть- так нада.
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4 года назад, глава резидентури ФСБ в Украине, Штирлиц-Порошенко, попытался устроить конституционный переворот, наделив территории, захваченные сепаратистам особым статусом.
Благодаря сопротивлению украинских патриотов, Иуда, на совести которого тысячи жизней украинцев не смог реализовать этот предательский план, разработанный ******
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Путча в декабре не будет, він буде в грудні. Там і зустрінемося, лізє багуцкой прівєт разом з сабаковим!
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Это их последняя надежда вызвать в Украине хаос путем гражданской войны
Но он не увенчатся успехом и о нем прекрасно знают
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Какой в жопу "особый статус"? Нет там такого для сепаров и никогда не будет
Зато есть каждый день их трупы и дальше будет еще только больш
Не видать ***** федерализации Украини
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Почитай закон - узнаешь
Можешь заодно минские договорённости Петей подписанные открыть

А также поинтересуйся почему с украинской стороны на границе с АРК стоит щит уже несколько лет Автономная крымскотатарская республика Крым
Когда Петя успел Крым отдать только татарам, где там Конституция и что с федерализацией
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Так, ну, тягнисрака вже можна витягнути на зону? Саме за організацію цього масового вбивства?
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Почему же Пупс до сих пор на свободе? И Свобода тоже.
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А по другим местам гибели украинских граждан, защищавших Украину от оккупантов и террористов, тоже нужно ездить. Или показать что только те достойны, кто вас охраняет .
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Да, как все запущено. Судя по комментам, если не нравятся изменения в конституции можно бросать гранату? А изменения конституции под Луцика выходит правильное?
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Да, только выбирать правильную цель, а не обычного срочника.
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"изменения конституции под Луцика"? коли було? ви чо, тля, зебіли, зовсім поїхали умішком?

І щоб не повертатись сюди більше - просто нагадаю всім адекватним, що зміни в Конституції стосовно Генпрокуратури були внесені не заради Генпрокурора, а в ході т.зв. "судової реформи" а по суті - реформи всіх правоохороних органів за наполяганням Майдану Гідності і під контролем міжнародних організацій (ПАРЄ, ЄС, МВФ, СБ, Венеціанської комісії. тощо).
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На мой взгляд то что произошло под Радой 4 года тому была запланированная провокация
Причём запланированная с двух стороны - власти и провокаторов
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Я так зрозумів що це покладання квітів сталося на фоні того, що нг пригрів зебіл під себе ?
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Эту ВР не нужно было защищать, и все были бы живы.
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