 У Києві вшанували пам'ять нацгвардійців, які загинули 4 роки тому під час заворушень біля Верховної Ради. ФОТОрепортаж

Церемонія вшанування пам'яті гвардійців 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка почалася з молебню. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УНІАН.
У церемонії взяли участь родичі загиблих, колеги, посадовці. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на будівлі парламенту. У церемонії взяли участь, зокрема, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий і командувач Нацгвардії Микола Балан.
"Хлопці загинули, є і відеофіксація, і багато інших речей, але насправді нікого не було покарано за ті страшні події. Ми розуміємо, що дуже страшно, коли гинуть наші хлопці на сході, захищаючи державу, але в рази страшніше, коли вони гинуть у центрі столиці України, біля парламенту, захищаючи народних депутатів, захищаючи громадян України, і це залишається безкарним", - сказав спікер парламенту Дмитро Разумков.
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Він пояснив, що депутати можуть ретельно вивчити події, поспілкуватися з близькими загиблих і постраждалих або, наприклад, "приходити на суд і дивитися, що відбувається. Це в рамках чинного законодавства".
"Такий громадський контроль буде, я думаю, не зайвим", - додав Разумков.
Нагадаємо, 31 серпня 2015 року після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації біля Верховної Ради сталися масові заворушення. Тоді агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати парламент, жбурляти димові шашки. Також було кинуто бойову гранату.
Загинули четверо бійців Нацгвардії. Ще близько 150 людей постраждали.
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а за вбивства беззбройних активістів "беркутівцями" хтось поніс наказаніє? Вбивали,калічили,відрізали голови майданівцям...Ці нелюди понесли покарання?
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НО!!!
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То что там БЫЛИ СНАЙПЕРА С РОСИИ --ЕСТЬ ВИДЭО С НИКОЛАЕВССКОГО АЭРОПОРТА,,
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ЕСТЬ ВИДЭО , Как ОНИ ВЫХОДЯТ С КРЫЩ ГОСТИННИЦ и ПАРУБИЙ ИХ ВЫВОДИТ , во ИЗБЕЖАНИЯ САМОСУДА , или ...
НЕЗНАЮ !.
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САМОСУД--ЭТО БЫЛО БЫ ,,,,,,,,,,,, ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Це основне що буде відбуватися з Нацгвардією за часів зє - "возле парламента, защищая народных депутатов..."
Справа в іншому. На ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ України - не проводити парад. Бо це витрати. Краще гроші віддати бійцям.
А чому зараз не віддати гроші сім"ям загиблих і не вчинювати це дійство?
Вам по вухах їздять, а ви сидите з роззявленими ротами.
На обіжєних воду возят, а єщє іх .....т кто попало.
Не будь обіженим. Чим коріше ти це зрозумієш тим тобі легше жити буде.
якщо так- то це і буде зрада.
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/08/160831_31aug_anniversary_sx
Протестували? Протести мають бути без зброї!
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...видел я тех сынков, шо их морозили на Грушевского, прессовали на Майдане и жгли на Динамо.
...а за тех, кто сопротивлялся Нацгвардии, где Торжественное Шагомотание? -- они ж Нацгвардию на подвиги сподвигли!
а вони не зобовьязанi перед ПАРАХАБОТИКАМИ ОТЧИТЫВАТЬСЯ...
ГДЕ ХОТЯТ ТАМ И НЮХАЮТ....ОЙ СОРРИ ГУЛЯЮТ
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Зеленский в Польше, на официальном мероприятии
Где твой сивочолий гетьман?
в выходной день??
а богдан??
а ленка???
он знал что сегодня жалоба???
ГОВОРЮ ОФИЦИАЛЬНО..Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ПОРОХО( СЛАБЫЙ ..ПИНОЧЕТА НАМ ТОГДА НАДО БЫЛО)
ПОЧЕМУ ********** ЕСЛИ НЕ ЗА НИХ ТО ПОРОХОБОТ...ПО ХАРЕ МУДАЧЬЕ НАСТУЧАТЬ...ЗА И ПАЛИ...БОМЖИ Е П А ННЫЕ
я уверен что в декабре 73% будут говорить что голосовали не за зе а против по
за барака обаму проголосовал...устраивает?? или донос устроишь??
3ДЕНЬ ПОВНОI НОВОIВЛАДИ
ЗНОВУ НIХТО НЕ СИДИТЬ
-- Гн. Разумков, а где вы были во время Майдана?
-- Я очень сильно болел...
-- За кого болели?
-- За себя и за того парня!
-- у нас всё очень различается! -- особенно, когда одно перетекает в другое -- такое же самое...
Благодаря сопротивлению украинских патриотов, Иуда, на совести которого тысячи жизней украинцев не смог реализовать этот предательский план, разработанный ******
Но он не увенчатся успехом и о нем прекрасно знают
Зато есть каждый день их трупы и дальше будет еще только больш
Не видать ***** федерализации Украини
Можешь заодно минские договорённости Петей подписанные открыть
А также поинтересуйся почему с украинской стороны на границе с АРК стоит щит уже несколько лет Автономная крымскотатарская республика Крым
Когда Петя успел Крым отдать только татарам, где там Конституция и что с федерализацией
І щоб не повертатись сюди більше - просто нагадаю всім адекватним, що зміни в Конституції стосовно Генпрокуратури були внесені не заради Генпрокурора, а в ході т.зв. "судової реформи" а по суті - реформи всіх правоохороних органів за наполяганням Майдану Гідності і під контролем міжнародних організацій (ПАРЄ, ЄС, МВФ, СБ, Венеціанської комісії. тощо).
Причём запланированная с двух стороны - власти и провокаторов