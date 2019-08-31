 Російський шпигун отримав 9 років в'язниці за матеріалами контррозвідки СБУ. ФОТО

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники контррозвідки встановили, що житель Запоріжжя був завербований у 2014 році на тимчасово окупованій території АР Крим кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ для підтримки ідей "русского мира", а також був матеріально зацікавлений.

Задокументовано, що зловмисник за грошову винагороду збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні. Зібрані дані він надсилав через надані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Республіки Білорусь і тимчасово анексованого Криму.

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Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (micro-SD), на якому містилися зібрані для передачі, за завданням російської сторони, розвідувальні відомості.

Шевченківський районний суд міста Києва визнав фігуранта справи винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Під час проведення досудового розслідування агент визнав свою провину та підписав угоду між прокурором і підозрюваним про визнання винуватості.