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Все про:контррозвідка (111) СБУ (4677) шпигунство, шпіонаж (337)

 Російський шпигун отримав 9 років в'язниці за матеріалами контррозвідки СБУ. ФОТО

За матеріалами Служби безпеки України до 9 років позбавлення волі засуджено агента російської військової розвідки, який працював на одному з підприємств державного концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє пресцентр СБ України, інформує Цензор.НЕТ.

Співробітники контррозвідки встановили, що житель Запоріжжя був завербований у 2014 році на тимчасово окупованій території АР Крим кадровим співробітником Головного управління Генштабу ЗС РФ для підтримки ідей "русского мира", а також був матеріально зацікавлений.

Задокументовано, що зловмисник за грошову винагороду збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного ОПК та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні. Зібрані дані він надсилав через надані йому офіцером ГУ ГШ ЗС РФ канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Республіки Білорусь і тимчасово анексованого Криму. 

Російський шпигун отримав 9 років вязниці за матеріалами контррозвідки СБУ 01

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Правоохоронці затримали агента під час перетину державного кордону з матеріалами розвідувального характеру і вилучили прихований магнітний носій інформації (micro-SD), на якому містилися зібрані для передачі, за завданням російської сторони, розвідувальні відомості.

Шевченківський районний суд міста Києва визнав фігуранта справи винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Під час проведення досудового розслідування агент визнав свою провину та підписав угоду між прокурором і підозрюваним про визнання винуватості.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145728
 
   
 Топ коментарі
 
Суды сейчас Рехформированные потужно от Поросенко.
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Не переживайте так. Завтра суды портнова выпустят этого урода по закону савченко
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Это золотой фонд Поросенко, лучшие кадры. Куда он его только не пристраивал.
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Кирпичев тяжело тебе, порох опять тебе в штаны наложил.Терпи кацарылый,терпи.,
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а ты жрёшь то что он и подельники тебе в рот наложили, и что интересно получаешь удовольствие. Російський шпигун отримав 9 років в'язниці за матеріалами контррозвідки СБУ - Цензор.НЕТ 8011
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микро-SD - это не магнитный носитель информации.
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Випадково знайшли micro-SD носій на кордоні? Чи при чому тут кордон?
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"Собранные разведданные он ... также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно оккупированного Крыма".

Катался работник режимного предприятия в парашу и в т.п. говно как к себе домой. Российский шпион получил 9 лет тюрьмы по материалам контрразведки СБУ - Цензор.НЕТ 4560
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А чому за зраду, шпіонаж під час війни тільки 9 років а не розстріл чи хача б пожиттєве.
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потому что свиновальц сделал все чтобы война в Украине выглядела как обычный внутренний конфликт. И сделал он это по указке из мордовского каганата.
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зєбіли вже перейминували "війну" в "пєрєміріє".
Вже пишуть: вчера за суткі переміріє било нарушєна в тєчєніє 23 часов и 59 мінут.
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А зеля все исправил! Решил просто сдаться.
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Не переживайте так. Завтра суды портнова выпустят этого урода по закону савченко
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Суды сейчас Рехформированные потужно от Поросенко.
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В украинских судах сейчас ажиотаж на зеленую краску.
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Можно его обменять на Глазьева или Рагозина. Российский шпион получил 9 лет тюрьмы по материалам контрразведки СБУ - Цензор.НЕТ 6318
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Малышева когда будут проверять за перманегтную диверсию,даже когда первые оплоты послалили на соревнования в европу специально поломаными
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Очень-очень странное высказывание на логотипе СБУ
«Орел не ловит мух»

И пафосно и вообще
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уже дома - 9 лет,
в сизо 4,5-годзадва
- вышел позакону савченко.
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Треба негайно його віддати московитам. За яку-небуть обіцянку-цяцянку.
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