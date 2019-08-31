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Все про:Київ (6440) пожежа (1770)

 Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом. ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва сталася пожежа в новобудові. Загорівся утеплювач на площі 200 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

Вогонь охопив новобудову на вул. Бережанській. Цю інформацію журналістам ТСН підтвердила речниця Управління ДСНС у Києві Світлана Водолага, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, пожежа розпочалася через займання утеплювача, вона охопила площу 200 кв. м. Наразі пожежу ліквідовано. Значних пошкоджень будівля не зазнала. 

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Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом 01

Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом 02
Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом 03
Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом 04
Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом 05
Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145726
 
 
 Топ коментарі
 
что еще мог выдавить из себя твой скудный разум ?
давайте разберём этот бред в котором набор тупых отсылок каких то слов и так :
- ЕВРОБЛЯХИ
- ПЕТЯ
- ЗАГРЯЗНЕНИЕ
- ПОРОХОСРАНЬ
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Это уровень тех кто увлекательно смотрит канал Педофила - Шмария ... ))) это их максимум ... хотя странно что про Мальдивы небыло и Свинарчуков )
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Хочу розповісти офігітільную історію, яка трапилась зі мною два роки тому. Ішов я знач до банкомата, а там, поруч, будинок, який я щойно пройшов. Значить, здіймається сильний вітер, хз скоко метрів в секунду. І з фасада першого поверху стіною зриває утіплітєль. Ну ці шкабатурки з пєнопласту. Вони туто йдуть стіною паралельно будівлі, я чуть пару цеглин не народив. І це, лишень пару секунд як я пройшов забудівлю. Добре що все обійшлося...
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Смотрю тебе это не помешало придти с новой регой и опять без соцсетей, а напрямую
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Ну, если вместо черного валит белый дым, значит тендер закончился и уже определилась обслуживающая компания
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Непорядок в строительной сфере Киева (да и всей Украины!) уже ни для кого не секрет. КИев - это территория бесстыдного разграбления его главной ценности - территории. Хаотичная застройка, строительство без разрешений целых жилых комплексов, нарушения при сдаче, узаконивание уже готовых, заселенных людьми комплексов при полном отсутствии инфраструктурных коммуникаций - и это при существовании за счет бюджета всяких-разных прокуратур, райадминистраций, разрешительных и контролирующих органов и проч.
Ничего не меняется. Бабло решает всё. Ничего не изменится и при Зе!-жуликах.
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что еще мог выдавить из себя твой скудный разум ?
давайте разберём этот бред в котором набор тупых отсылок каких то слов и так :
- ЕВРОБЛЯХИ
- ПЕТЯ
- ЗАГРЯЗНЕНИЕ
- ПОРОХОСРАНЬ
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коментар відмічено як спам  
 
Та там ватного ОЗП на 8 кілобайт...
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Это уровень тех кто увлекательно смотрит канал Педофила - Шмария ... ))) это их максимум ... хотя странно что про Мальдивы небыло и Свинарчуков )
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Зелохов Беня по чуть чуть подлечивает.
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Та что там разбирать - абырвалг, абырвалг...
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Не обращай внимания, его контузило в Афгане.
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Главное продавцы постоянно пишут что пенопласт у них негорючий. А если бы дом был заселен, сколько бы людей отравилось и даже погибло?
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Угу
Не горющий...
Только тлеет, воняет, и ***** дымит не подеЦки!
А так да, не горющий... Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом - Цензор.НЕТ 7355
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Ну его в пень жить в высотном доме с таким утеплителем. Кажется разумно в таких домах использовать негорючие утеплители. Ведь на пожарах люди гибнут в первую очередь от вдыхания продуктов горения. Должны быть какие-то нормы на использование горючих утеплителей.
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Проблема не только в утеплителях, а еще в том что и тушить эти дома нечем - нема спецтехники и нема подготовленных людей прошедших учения с моделированием таких ситуаций, все пущено на ********.
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.Нормы есть,но застройщик ложит на эти нормы.Утепляет чем дешевле,а оно как правило горит. Явление носит массовый характер.Но по бумагам всё чотко!
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Мы строили, строили, наконец построили!
Абдула, поджигай!
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Да, хорошо горят пенопластовые новостройки.
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а НЕГОРЮЧИМ утеплителем не пробовали утепляться ????
Напрасно
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Вот так строишь, строишь а потом какой-то дебил забыл чайник выключить...
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Мда а сколько еще таких домиков понатыкали и ведь везде есть одобрение от пожарной инспекции.
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Все саме краще застройщики використовують для будівництва багатоповерхівок. Запам'ятайте,все саме краще.
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іване, на..я ми ту гуму палили..?
полістірольний утеплювач вище цокольного поверху використовують тільки в СНД
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Застройщик бурята сэкономил на негорючем утеплителе.
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нужно арестовать дворника, как он подписывал акт о утеплении ?
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Честно говоря не понимаю кто вообще дает разрешения на утепление домов ватой Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом - Цензор.НЕТ 1190
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