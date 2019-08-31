 Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом. ФОТОрепортаж

Вогонь охопив новобудову на вул. Бережанській. Цю інформацію журналістам ТСН підтвердила речниця Управління ДСНС у Києві Світлана Водолага, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, пожежа розпочалася через займання утеплювача, вона охопила площу 200 кв. м. Наразі пожежу ліквідовано. Значних пошкоджень будівля не зазнала.
Ничего не меняется. Бабло решает всё. Ничего не изменится и при Зе!-жуликах.
давайте разберём этот бред в котором набор тупых отсылок каких то слов и так :
- ЕВРОБЛЯХИ
- ПЕТЯ
- ЗАГРЯЗНЕНИЕ
- ПОРОХОСРАНЬ
Не горющий...
Только тлеет, воняет, и ***** дымит не подеЦки!
А так да, не горющий...
Абдула, поджигай!
Напрасно
полістірольний утеплювач вище цокольного поверху використовують тільки в СНД