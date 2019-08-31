 Пожежа в столичній новобудові: небо затягнуло чорним димом. ФОТОрепортаж

Вогонь охопив новобудову на вул. Бережанській. Цю інформацію журналістам ТСН підтвердила речниця Управління ДСНС у Києві Світлана Водолага, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, пожежа розпочалася через займання утеплювача, вона охопила площу 200 кв. м. Наразі пожежу ліквідовано. Значних пошкоджень будівля не зазнала.

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