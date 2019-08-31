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Все про:марш (231) Одеса (2078) ЛГБТ-спільнота (175)

 Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі відбувся марш рівності "Одеса-прайд-2019". Участь в ньому взяли близько 300 представників ЛГБТ і тих, хто хотів їх підтримати. Проведенню маршу намагалися перешкодити прихильники сімейних цінностей, поліція затримала трьох.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні ми вчетверте проводимо в Одесі прайд-захід, який вважаємо правозахисним, спрямованим на привернення уваги жителів та гостей міста до дискримінації, з якою стикаються представники ЛГБТ-спільноти", - сказала журналістам голова оргкомітету "Одеса Прайд" Ганна Леонова.

Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів 01Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів 02

Учасники акції, серед яких було чимало іноземців, несли величезний прапор-веселку. Біля пам'ятника Дюку їх зустріли противники маршу - прихильники традиційних сімейних цінностей.

Одна з одеситок вигукувала на адресу учасників прайд-заходу: "Одеса не Содом, Одеса не Гоморра". Багато хто тримав у руках плакати "ЛГБТ- це культура смерті", "Гомосексуалізм - не вирок, є вихід" тощо. Коли виникла штовханина, втрутились працівники поліції, які затримали одного з праворадикалів.

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Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів 03

У подальшому колону, що рухалась в напрямку мерії та скандувала "Наша позиція - це свобода. Одеса вільне місто", супроводжували посилені наряди правоохоронців.

Однак пройшли представники ЛГБТ-спільноти лише до перехрестя вулиць Пушкінсько-Дерибасівської. Тут їм перекрили шлях противники маршу.

Загалом під час маршу поліція затримала трьох противників маршу рівності, складено адмінпротоколи за ознаками ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145718
 
 
 Топ коментарі
 
Фух, віднайшлись наші націоналісти. А я вже думав вони опустили руки у важку годину російського реваншу
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Навесні будуть марші "я не зебіл" в містах України.
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Вони десятиріччами в різних містах Світу так ходять і нічого не розхитується.
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"Пятый мой совсем не такой", "лучшие друзья девушек это бриллианты", "первое лето без него", "люби кохай права не віддавай" - это программирование молодежи на вырождение, осуществляемое иудоглобализаторской мафией, которая развернула свои средства массовой информации, коррумпировала государство и шагает в Новый Иерусалим по миллионам уничтоженных людей.

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Простите только полный идиот будет думать, что нужно жить по песням из телевизора.
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Одні проплачені підараси крмчаать чомусь про Україну іншим підарасам. А шо робить СБУ ?
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Ви по коментарях,люди з ментальністю москалів пишуть.
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вот поясните почему вы ***** неберете европейские ценности такие как дороги авто зарплаты. зачем вы суете своим гражданам пидаров соберитесь вы до кучи организаторы участники гей-парада пригласите будущего министра который х-й в жопе и отмечайте свою мерзость в вашем узком сообществе заднеприводных идите нах от основного социума. ps матом можна Супрун непротив
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Это вы на каком языке тут, извиняюсь? Вроде все понимаю, но как бы ничего не врубаюсь... Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів - Цензор.НЕТ 3860
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