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Все про:Гонконг (8) кіно (408) майдан (502) протест (979)

 Протестувальники в Гонконзі подивилися фільм про Майдан "Зима в вогні": організаторів показу затримали. ФОТО

29 серпня учасники протестів у Гонконзі влаштували масовий показ українського документального фільму "Зима в вогні" про події зими 2013-2014 років під час Революції Гідності в Україні. За кілька годин трьох організаторів показу заарештувала поліція.

Про це пише Kyiv Post, передає Цензор.НЕТ.

Стрічку показали на 40 різних майданчиках міста. Документальний фільм проектували на стіни або на екрани, які принесли городяни.

"Ми натхненні документальним фільмом "Зима в вогні" і тим, як люди в Україні почали страйк, щоб боротися за свою свободу", - сказав один з лідерів протестів Джошуа Вонг.

Вранці 30 серпня організатори показу фільму Джошуа Вонг, Агнес Чоу і Енді Чен були по черзі затримані поліцією і відвезені в невідомому напрямку.

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Протестувальники в Гонконзі подивилися фільм про Майдан Зима в вогні: організаторів показу затримали 01
Протестувальники в Гонконзі подивилися фільм про Майдан Зима в вогні: організаторів показу затримали 02Протестувальники в Гонконзі подивилися фільм про Майдан Зима в вогні: організаторів показу затримали 03
Протестувальники в Гонконзі подивилися фільм про Майдан Зима в вогні: організаторів показу затримали 04

Нагадаємо, учасники протесту вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, який дозволить екстрадувати людей в Китай. Противники законопроекту штурмували барикади біля Законодавчої ради. Поліція застосувала проти протестувальників гумові кулі, газ і кийки. Закон могли ухвалити 12 червня. Прихильники законопроекту бачили в ньому інструмент для боротьби з транснаціональною злочинністю. Його численні противники заявляли, що з недовірою ставляться до судової системи Китаю. Уряд Гонконгу на невизначений термін припинив розгляд поправок до закону про екстрадицію в Китай на тлі масових протестів. 16 червня учасники протесту знову вийшли на вулиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145717
 
   
 Топ коментарі
 
Герої Небесної Сотні продовжують свою боротьбу за Свободу Вже поза межами України, спонукаючи інші нації до БОРОТЬБИ основоположні права Людини.
Сльози навертаються на очі від тих фото. Гонконг це все ж не деспотичний Китай , тут люди хочуть і добробуту і свободи, але ціна свободи дуже і дуже велика.
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А в Рашке второй месяц мусолят что надо сделать с извергом ударившим женщину в живот...

Протестувальники в Гонконзі подивилися фільм про Майдан "Зима в вогні": організаторів показу затримали - Цензор.НЕТ 5626
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нужна не рогатка, а несколько пулемётов
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Воля народа закон. Майдан, референдум, Гонконгская народная республика. Банду геть.
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