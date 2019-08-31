 СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ "Олімпійський", який працював під "дахом" поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужби встановили, що у торгівельному центрі "Олімпійський" ділки організувати нелегальний гральний заклад із різним рівнем "доступу". Для пересічних гравців працювали 113 гральних автоматів, елітні "клієнти" могли потрапити до замаскованого віп-залу дотримуючись всіх умов конспірації. Правоохоронці понад годину годину заходили у приміщення, де розташовано 17 гральних столів та шість рулеток.
Під час проведення санкціонованих слідчих дій вилучено носії інформації, "чорну бухгалтерію", які підтверджують здійснення протиправної діяльності.
Також опитано понад десять осіб, які засвідчили, участь у функціонування підпільного закладу. За інформацією СБ України незаконне казино працювало за сприянням працівників правоохоронних органів. Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України.
Можете не благодарить
Вони ж завтра будуть за гроші громадян України вбивати, якщо їх вчасно не зупинити.
+ выводятся деньги из страны, вместо того, что бы человек оплачивал товар-услугу, а получивший по цепочке деньги тоже это делал.
Зеленоиды, вот почему вы такие ссыкуны? Вы лействительно путча боитесь??? Ну-ну, таки не напрасно...
Якби "правоохранітєлі прєсеклі діяльність поліції / Авакова", це був би результат. А так перегнали з одного місця на інше.
🤑
Он в доле, да там многие в доле, Луцику тоже отстегивали..
Авакову можна, преЗЕдент його підтримує.
єто все есть итак ! и не прекратится !
єто просто надо сделать легальнім и если кто-то хочет сдіхать особенім путем пусть сдіхает на наркоте.
если чел болен игрой пусть болеет ! вілечить можно только того кто хочет вылечится
если человек хочет зарабтывать проникновением в его тело пусть зарабтывает ! его право !
почему кто-то решил что вправе за него решать что ему хорошо что плохо ?
плохо это насилие !
остальное по желанию легально.
и получайте доход который нарпавляйте н аобразование, форимрование условий апри которых не нужно продавать тело а достаточно продавать мозг или рууки !
когда неудобно неприятно и позорно принимать наркоту, и когда играть не хочется потому что есть маса дургих дел которые приносят удовольствие получше...
можно запретить рождаться в этой стране ? ведь многим жизнь тут не мила !
ТЦ "Олимпийский" теперь отель пять звезд+.