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Все про:гральний бізнес (75) СБУ (4677)

 СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ "Олімпійський", який працював під "дахом" поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили діяльність підпільного казино в центрі Києва.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що у торгівельному центрі "Олімпійський" ділки організувати нелегальний гральний заклад із різним рівнем "доступу". Для пересічних гравців працювали 113 гральних автоматів, елітні "клієнти" могли потрапити до замаскованого віп-залу дотримуючись всіх умов конспірації. Правоохоронці понад годину годину заходили у приміщення, де розташовано 17 гральних столів та шість рулеток.

СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ Олімпійський, який працював під дахом поліції 01
СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ Олімпійський, який працював під дахом поліції 02
СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ Олімпійський, який працював під дахом поліції 03
СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ Олімпійський, який працював під дахом поліції 04

Під час проведення санкціонованих слідчих дій вилучено носії інформації, "чорну бухгалтерію", які підтверджують здійснення протиправної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті. ФОТО

Також опитано понад десять осіб, які засвідчили, участь у функціонування підпільного закладу. За інформацією СБ України незаконне казино працювало за сприянням працівників правоохоронних органів. Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генеральної прокуратури України. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145711
 
   
 Топ коментарі
 
Даю наводку !!! Игорные залы на каждом углу !!!
Можете не благодарить
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Сейчас вам Рюкзаков покажет, что значит его подопечных трогать
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Еще с полгодика назад беняботы орали бы о коррупции в МВД во главе с Аваковым, а сейчас только в две дырки сопут. СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции - Цензор.НЕТ 2001
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Сейчас вам Рюкзаков покажет, что значит его подопечных трогать
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СБУ только сейчас начала работать, потому что эти игорные заведения , где и играют и наркотой торгуют под крышей аваковской полиции по всей Украине и в каждом городе. Так что работы немеряно и каждый второй полицейский - бандит.)
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Нужно легализовать игорный бизнес и не заниматься ху...й! Пусть государство получает с этого налог, да и все.
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Какой конкретно налог? Такие как ты хотят легализовать и вырубку лесов, и кражу янтаря - что б платить государству 1000 грн. в год, а самим получать миллионы.
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Ты прикалываешься?? Вырубка леса и игорный бизнес - рядом стоят?? Вырубку леса и варварскую добычу янтаря с уничтожением природы и наследия для следующих поколений одобрил твой пи...р петя пороОнка, алкоголическая мерзкая, грязная тварь... которая нанесла непоправимый вред Украине. Прикрываясь ***...ой по вере, вышмванкам и тд, ну чисто для рагулей. Хватит, этой дряни, наелись. Игорный бизнес нужно легализовать и государство с этого будет иметь доход.
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петька свыня, это без вопросов. Так какой доход будет иметь государство?Это как со спором про легализацию проституции. Тоже говорят о доходах для страны. На вопрос - так что и 20% НДС будут платить или найдут ворох справок, что бы платить копейки - молчок. Тогда зачем легализация, что бы государство получало копеечный доход?
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Какой еще ндс в игорном бизнесе?? Покупается лицензия за каждый стол к примеру... Почтайте об этой теме. В Украине можно зарабатывать миллиарды на этом! Сюда будут стекаться со всего СНГ и восточной Европы... это огромные бабки!
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да-да.. это в идеале.. а на деле зачем платить большие налоги, если и сейчас игорные залы есть?
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А люди что будут иметь? Смерти? Наркоманию? Убийства? Это ты считаешь нормальным?Может ты хочешь этим заниматься и так яростно тут доказываешь необходимость разрешения сатанинского бизнеса?
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Чего?? Сделать вход от 100 баксов и бедноты там в помине не будет! Это бизнес, который к примеру Монако приносит миллиарды долларов!
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Раз уж вспомнили про Монако - там местным жителям играть в казино ЗАПРЕЩЕНО.
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Тогда уже и шоколадные батончики с героином. И мальдивских шоколадных проституток.
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Не хотелось бы. Это моральное б..ядство. Государство, если оно само не б..ядское по сути не должно потворствовать низким инстинктам недоразвитых в морально-этическом плане людей. Элиты должны быть лучшими в обществе, и нетерпимыми к порокам. Хотя тут, возможно, стоит вопрос и по другому, это общество и государство уже не спасти, оно источает одни миазмы. Тогда, может вы и правы - лучше пустить эту телегу с горы, и покончить с ней. Тогда - легализовать. Вместе с травой, и короткостволом. Пол года стремительной венесуэллизации - и останется только территория, пригодная для построения чего-то более вразумительного.
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так правда же у кого бабок нет не пойдет а коль ума нет и проигрывает последние трусы так это его проблемы в чем запрет? это что наркотики,оружие, которое рпспространяется
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Промышленности нет, технологий нет, отстали от нормальных стран на десятилетия.... Так можно таким путем деньги завлечь, почему нет!
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Игромания, это болезнь. Ты хочешь ее развивать?
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Даю наводку !!! Игорные залы на каждом углу !!!
Можете не благодарить
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Большое дело - люди хотят играть пусть играют,ловите свинарчуков гниды.
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Справа ж не іграть чи не іграть, а в податках. За ці гроші можна вилікувати людину або наповнити кишені поліцаїв, щоб підспівували, коли треба.
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Дело в том,что свои ресурсы СБУ тратит на баловство,а не борьбу с врагами страны,чем они и должны заниматься.
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поліцейська мафія це не вороги України?
Вони ж завтра будуть за гроші громадян України вбивати, якщо їх вчасно не зупинити.
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А налоги кто будет платить государству? Пушкин?!
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Пушкин это на твоей засрашке платильщик.
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Туда ходят зависимые люди. Часто наркоманы (я про однорукие бандиты) - и проигрывают, конечно. А где взять деньги на очередную дозу-игру? Сам же потом будешь верещать, когда вот такие вот игроманы тебя ограбят.
+ выводятся деньги из страны, вместо того, что бы человек оплачивал товар-услугу, а получивший по цепочке деньги тоже это делал.
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Тому є компроміний варіант - легалізувати лише дорогі елітні казино для багатих, а з ігровими салонами, де гопота просиджує, боротися нещадно!
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согласен.. так вроде Зеленский так и сделал..
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Люди хотят колоться, пусть колються? А давайте наркоту в ассортименте в ларьках продавать.
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Еще с полгодика назад беняботы орали бы о коррупции в МВД во главе с Аваковым, а сейчас только в две дырки сопут. СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции - Цензор.НЕТ 2001
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Про корупцію в МВС голосили завжди. Особливо коли Аваков став Петру неугодним.
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Это какой аваков, не тот, который 5 лет с порохоботами, и которого так укоренился, что теперь полгода выкорчевывать надо?
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Смешной ты. Выкорчевывать надо попгода!!! Во как. А Грицака из СБУ, а Полоторака из МО, а Луценко из Генпрокуратуры выкорчевывать не надо было полгода, нет? Что на это скажешь беняботик, или язычок залезет в одно место?
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Ну хоть полгодика еще, а? Гебен зи мир битте еще полгодика, голодранцу-министру...все статки можно уложить в рюкзак...последний...
Зеленоиды, вот почему вы такие ссыкуны? Вы лействительно путча боитесь??? Ну-ну, таки не напрасно...
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Шайзе!!!Шесть месяцев не хватит.Ну хотя бы двести дней,что бы завершить реформы и подшить еще рюкзаков.Данке за понимание,партайгеноссе. СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ "Олімпійський", який працював під "дахом" поліції - Цензор.НЕТ 6576
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"Правоохранители пресекли деятельность подпольного казино в центре Киева." - поставили воза перед кобилою.
Якби "правоохранітєлі прєсеклі діяльність поліції / Авакова", це був би результат. А так перегнали з одного місця на інше.
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Смешно. Хотите, я вам десяток адресов контор подкину. И это только тех, что из окна видно.
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ты смотришь на мир из окна личного автомобиля СБУ накрила підпільний гральний зал у столичному ТЦ "Олімпійський", який працював під "дахом" поліції - Цензор.НЕТ 3863
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При ПетРылло такого никада не было!!!
🤑
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Видимо папику отстегивать перестали, вот он их на ноль и помножил..
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А маміку (Авакову) продовжують башляти, от він їх і кришує.
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Ну вообще-то я именно Авакова и имел ввиду
Он в доле, да там многие в доле, Луцику тоже отстегивали..
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Не трогайте кристально-чистого человечища Авакова, он теперь свой.
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"работавший под "крышей" полиции"

Авакову можна, преЗЕдент його підтримує.
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Не трогайте Авакова, а то Порошенко готовит путч. СБУ накрыла подпольный игорный зал в столичном ТЦ "Олимпийский", работавший под "крышей" полиции - Цензор.НЕТ 4508
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а точно це рюкзакові кришували? Тому що нацжонівські морди, наприклад - на паритеті в бені і авакова; і вони могли бути там.
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поліція не кришувала! Поліція виявляла зв'язки, паролі, явки.
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г.Глухов Сумская область по ул. Терещенко 56 и 57 работают два таких же заведения и тоже крышуют их мусора.
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Скільки раз ти повідомив це протягом 5 років?
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Будет решения суда, тогда результат будет засчитан .
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Навіть не смішно... у чому новина? Цих гральних залів тисячі по Україні і УСІ працюють під дахом поліції. Це особистий бізнес Авакова, він цього Баканову не пробачить...
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Тепер цей зал буде працювати під дахом СБУ? 😂
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Невже таке можливо при новому міністрі МВС від Зе команди?
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а я думав, з якого це переляку зєпрєздент деякий час тому назад про легалізацію ігрового бізнесу кувікав у готелях 5-тизіркових, начебто піклуючись про додаткові надходження до бюджету...Ржунеможу...а ці всі побрехеньки були задля збагачення рюкзакова та новогообраних "слуг"....Обрали шайку-лєйку під видом "покращення" для народу...Знову локшина на вуха лохторатові...І як у цього лохторату вуха досі не повідпадали від кількості побрехеньок зєзадранта та його команди??...
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Видать на путч к новому году собирали гривни эти нелегальные казино
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Правильно Зеля хочет сделать: игры только в 5-звездочных отелях.
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Где то я этот цирк уже видел ? А вспомнил Папередники тоже так начинали Погуглите какой вой предыдущей власти стоял в 15-16 годах насчёт янтаря , леса , игорного бизнеса , а потом сели на потоки и всё замолкло Власть в Украине меняется , а темы для наживы нет Так что я поверю только той власти , которая без лишней шумихи урегулирует такие вопросы законодательным путем с равными возможностями для любого украинца
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Украина в надёжных руках! Даже в выходной работают! Социальные блага перераспределяют!
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Безперечно треба лишати Авакова міністром МВД,це все без нього накриється мідним тазом.
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бакланов проти авакова - запасаємося попкорном
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игорній бизнес, проституцию и накотики надо легализовать !
єто все есть итак ! и не прекратится !
єто просто надо сделать легальнім и если кто-то хочет сдіхать особенім путем пусть сдіхает на наркоте.
если чел болен игрой пусть болеет ! вілечить можно только того кто хочет вылечится
если человек хочет зарабтывать проникновением в его тело пусть зарабтывает ! его право !
почему кто-то решил что вправе за него решать что ему хорошо что плохо ?
плохо это насилие !
остальное по желанию легально.
и получайте доход который нарпавляйте н аобразование, форимрование условий апри которых не нужно продавать тело а достаточно продавать мозг или рууки !
когда неудобно неприятно и позорно принимать наркоту, и когда играть не хочется потому что есть маса дургих дел которые приносят удовольствие получше...

можно запретить рождаться в этой стране ? ведь многим жизнь тут не мила !
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Все не креативно!
ТЦ "Олимпийский" теперь отель пять звезд+.
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Медвкдчук обидел Зельцмана, ему погрозили пальчиком.
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