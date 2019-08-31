 Татуювання у вигляді пантери і корони та підроблений паспорт на прізвище Соколов: що відомо про вбивцю Хангошвілі, - розслідування. ФОТО

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, журналістам вдалося встановити, що вбивця приїхав до Німеччини через Францію зі щойно випущеним закордонним паспортом (18 липня 2019 року) на ім'я Вадима Андрійовича Соколова, з датою народження 20 серпня 1970 (в реальності такої людини не існує в жодній базі, включно з базою російських паспортів).

"Уже сам цей факт, що "Соколов" зміг отримати закордонний паспорт на вигадане ім'я, вказує на його безпосередній зв'язок з державою - навіть якби йому якимось чином вдалося підробити паспорт самостійно, він не зміг би пройти з ним російський прикордонний контроль, бо система автоматично співвідносить дані відсканованого паспорта з системою Роспаспорту, де Соколова немає. Таким чином, або він проходив кордон в особливому порядку (в супроводі співробітників ФСБ), або тоді він був у системі Роспаспорт і пізніше був звідти видалений (і те, й інше неможливо без офіційного залучення російських спецслужб)", - зазначають розслідувачі.

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За даними місцевих правоохоронців, у вбивці (зріст 176 см, вага 86 кг) також була виявлено ​​татуювання у вигляді пантери і корони на лівому плечі і змії на руці нижче ліктя. Зазначається, що співробітники спецслужб собі татуювання не набивають (якщо це не спеціальна операція з впровадження), тому, найімовірніше, сам "Соколов" не був кадровим співробітником.

"За тюремними поняттями такі наколки може дозволити собі авторитет, що перебуває на вищому щаблі в злодійський ієрархії. Це вже не перший випадок, коли спецслужби використовують представників кримінального світу для виконання спецоперацій", - пишуть журналісти.

За їхніми словами, також не можна відкидати, що "Соколов" і сам є чеченцем за походженням, у всякому разі такий спосіб усунення ворогів теж поширений наприклад, бандит (і чеченець за походженням) Артур Денісултанов-Курмакаев (Дінго) в 2017 році в Києві вчинив замах на чеченця Адама Осмаєва.

Крім того, неіснуючою виявилася і його адреса в Санкт-Петербурзі, яку він вказував під час подачі документів на візу. Як французьке консульство видало багаторазову візу людині з порожнім, не біометричним паспортом, оформленим на неіснуюче ім'я - велика загадка.

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Нагадаємо, Хангошвілі застрелили 23 серпня в берлінському парку. Як повідомляють очевидці, до нього під'їхав невідомий на велосипеді і вистрілив двічі в голову з пістолета з глушником. Після цього кілер викинув знаряддя вбивства і велосипед в річку, проте пізніше був затриманий поліцією. При ньому була велика сума грошей і паспорт громадянина Росії, достовірність якого поки не підтверджена. Відомо, що в Берлін він приїхав із Москви з пересадкою в Парижі за кілька днів до вбивства. З німецької столиці підозрюваний збирався летіти назад в російську столицю.