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 Події, За кордоном
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Все про:Німеччина (1263) замовне вбивство (47) ФСБ (757) Чечня (137)

 Татуювання у вигляді пантери і корони та підроблений паспорт на прізвище Соколов: що відомо про вбивцю Хангошвілі, - розслідування. ФОТО

Вбивця ветерана чеченського опору РФ, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі мав підроблений паспорт на прізвище Соколов, виданий за 10 днів до поїздки до Франції, звідки він пізніше перебрався до Німеччини, щоб здійснити ліквідацію.

Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat і Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, журналістам вдалося встановити, що вбивця приїхав до Німеччини через Францію зі щойно випущеним закордонним паспортом (18 липня 2019 року) на ім'я Вадима Андрійовича Соколова, з датою народження 20 серпня 1970 (в реальності такої людини не існує в жодній базі, включно з базою російських паспортів).

"Уже сам цей факт, що "Соколов" зміг отримати закордонний паспорт на вигадане ім'я, вказує на його безпосередній зв'язок з державою - навіть якби йому якимось чином вдалося підробити паспорт самостійно, він не зміг би пройти з ним  російський прикордонний контроль, бо система автоматично співвідносить дані відсканованого паспорта з системою Роспаспорту, де Соколова немає. Таким чином, або він проходив кордон в особливому порядку (в супроводі співробітників ФСБ), або тоді він був у системі Роспаспорт і пізніше був звідти видалений (і те, й інше неможливо без офіційного залучення російських спецслужб)", - зазначають розслідувачі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитий у Берліні ветеран чеченського опору Хангошвілі був у розстрільному списку ФСБ із 2002 року, - The New York Times

Татуювання у вигляді пантери і корони та підроблений паспорт на прізвище Соколов: що відомо про вбивцю Хангошвілі, - розслідування 01

За даними місцевих правоохоронців, у вбивці (зріст 176 см, вага 86 кг) також була виявлено ​​татуювання у вигляді пантери і корони на лівому плечі і змії на руці нижче ліктя. Зазначається, що співробітники спецслужб собі татуювання не набивають (якщо це не спеціальна операція з впровадження), тому, найімовірніше, сам "Соколов" не був  кадровим співробітником.

"За тюремними поняттями такі наколки може дозволити собі авторитет, що перебуває на вищому щаблі в злодійський ієрархії. Це вже не перший випадок, коли спецслужби використовують представників кримінального світу для виконання спецоперацій", - пишуть журналісти.

За їхніми словами, також не можна відкидати, що "Соколов" і сам є чеченцем за походженням, у всякому разі такий спосіб усунення ворогів теж поширений наприклад, бандит (і чеченець за походженням) Артур Денісултанов-Курмакаев (Дінго) в 2017 році в Києві вчинив замах на чеченця Адама Осмаєва.

Крім того, неіснуючою виявилася і його адреса в Санкт-Петербурзі, яку він вказував під час подачі документів на візу. Як французьке консульство видало багаторазову візу людині з порожнім,  не біометричним паспортом, оформленим на неіснуюче ім'я - велика загадка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині затримали росіянина, який застрелив ветерана чеченського опору РФ Хангошвілі

Нагадаємо, Хангошвілі застрелили 23 серпня в берлінському парку. Як повідомляють очевидці, до нього під'їхав невідомий на велосипеді і вистрілив двічі в голову з пістолета з глушником. Після цього кілер викинув знаряддя вбивства і велосипед в річку, проте пізніше був затриманий поліцією. При ньому була велика сума грошей і паспорт громадянина Росії, достовірність якого поки не підтверджена. Відомо, що в Берлін він приїхав із Москви з пересадкою в Парижі за кілька днів до вбивства. З німецької столиці підозрюваний збирався летіти назад в російську столицю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145708
 
   
 Топ коментарі
 
Его не "поймали позже", а когда он переодевался в кустах. Рядом оказалась патрульная машина, которым сообщили свидетели убийства. Просто куча счастливых совпадений.
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Меркель уже озаботилась ?
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Лягушкоеды в доле с ботоксным педофилом.
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Ты же знаешь, что твое законное место - спам. Зачем тратишь время?
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Ванька твой тупой высер не зачтен ,тут не те уши ,вали нах отсюда чепушило кацапское
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Владимир Владимирович Путин будет повешен народом голым за ноги, как Муссолини, или сожжён в канаве охранником, как Гитлер. Ты что выберешь?
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Его не "поймали позже", а когда он переодевался в кустах. Рядом оказалась патрульная машина, которым сообщили свидетели убийства. Просто куча счастливых совпадений.
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так шо,понять и простить кацапа соколова?
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Жабоїди такі загадкові.. друзі німаків!
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Лягушкоеды в доле с ботоксным педофилом.
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Макрон и Земан - два европейских дебила официально приедут в Столицу Масковии на празднование 75-я победы во второй мировой войне.
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Ассимметричная складка между бровями может отличать человека, который много лет постоянно упражняется в стрельбе, прижмуривая глаз.
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СБУ - филиал ФСБ
Тем кто борется с ********** режимом, в Украине стало небезопасно
Страна наводнена фсбшной агентурой, совершаются убийства патриотов, воевавших на стороне Украини
Власть бездействует
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Тату пантеры : власть, сила, хитрость, стремительность, расчётливость.Тату змея значение на зоне означает хладнокровие и причастность человека к убийству. Татуировка в виде короны в тюремных наколках указывает, что её обладатель имеет авторитет в уголовном мире. Цапяча борідка алая мозговий, можливо говорить, що це ледар, який побував на донбасі.
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Крымский сепаратист и по совместительству директор парка львов окупированного крыма *Тайган*, Зубков несмотря на амни с неба, собрался драпать из крыма в Португалию. Очень хотелось бы узнать от СБУ кто выдал ему биометрический паспорт или другие визы для поездок за границу?
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Он в шкуре одного из своих львов, которых он на полном серьезе обещал натравить на бандеровцев, поедет в ЕС по ветеринарному паспорту.
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Nado ego bit kazdy 2 casa i togda skazet vsio i familiju i kto emu dal prikaz ubit celoveka Татуировка в виде пантеры и короны и поддельный паспорт на фамилию Соколов: что известно об убийце Хангошвили, - расследование - Цензор.НЕТ 8642
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Немцы ради Северного потока 2 и не такое переморгают.
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типаж американского серийного убийцы...
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В конце 2016 года Зелимхан К. приехал в Берлин - ему пришлось бежать после нескольких покушений. Вначале 2017 года председатель Германо-Кавказского общества Эккехард Маасс обратился в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) и запросил для грузина(на самом деле он кистинец, так называют этнических чеченцев, живущих в Панкисском ущелье) защиту по причине его преследования в России. По его словам, власти не должны были посылать К. туда, где до него могла бы дотянуться «длинная рука Путина». Однако Зелимхану К. такая защита не была предоставлена.

https://www.tagesspiegel.de/berlin/kopfschuss-mord-in-berlin-moabit-eine-spurensuche-in-sieben-kapiteln/24946156.html
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Комсомолка Ангела снова ненавязчиво помогла *****.
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Вот BND и отправить лягушатникам интересный запрос по визе киллера Татуювання у вигляді пантери і корони та підроблений паспорт на прізвище Соколов: що відомо про вбивцю Хангошвілі, - розслідування - Цензор.НЕТ 4279
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Будет аргумент у немцев, для снижения цены на газ. Бизнес сэр .
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это чеченец...ну вернее не чеченец а кадыровская мразь.
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коментар відмічено як спам  
 
Один бандюган убил другого.
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простите, а нам зачем новость о татуировках убийцы чеченца в Берлине?
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Это одна из зацепок следствия. Чем более широкая аудитория знает, тем больше вероятность что кто-то опознает.
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Тупо попался? Уголовник, нанятый через третьи руки.
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