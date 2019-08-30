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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Сумщина (360) військкомат (88) Глухів (11)

 Під час одержання хабара $3000 затримали військового комісара Глухова, - військова прокуратура. ФОТО

Військова прокуратура Сумського гарнізону спільно з оперативниками Управління захисту економіки в Сумській області ДЗЕ Нацполіції та слідчими слідчого управління ГУ Нацполіції в Сумській області викрили на хабарі військового комісара Глухівського об’єднаного міського військового комісаріату.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Фейсбуці прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

Він зазначив: "30 серпня 2019 підполковника затримано після одержання 3000 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Винагороду" військком вимагав і одержав за сприяння військовозобовязаному в уникненні призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та видачу приписного посвідчення.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Після них фігурантові планується повідомити про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає від 5 до 10 років тюремного ув‘язнення. До суду готується клопотання про обрання військовому комісарові запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаної посади".

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Під час одержання хабара $3000 затримали військового комісара Глухова, - військова прокуратура 01
Під час одержання хабара $3000 затримали військового комісара Глухова, - військова прокуратура 02
Під час одержання хабара $3000 затримали військового комісара Глухова, - військова прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145670
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понял, что если бы не было этого шухера насчёт ликвидации, то и этого задержания не было бы...
А так, нужно работать При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6090
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3000 баксов за уклонение от срочной службы?!.. они что, сына Шуфрича призвали?!
цена вопроса 500 баксов и на выход..
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От сука, продажна тварь. Такий продасть все і всім. На палю гада, або руки повідрубувати і відпустити не хай бігає з обрубками іншим наука.
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Я так понял, что если бы не было этого шухера насчёт ликвидации, то и этого задержания не было бы...
А так, нужно работать При получении взятки $3000 задержан военный комиссар Глухова, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 6090
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А працювало ГУ Нацполіції😁 Тобто перший коментар можна в топку.
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От ****, продажна тварь. Такий продасть все і всім. На палю гада, або руки повідрубувати і відпустити не хай бігає з обрубками іншим наука.
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страна в войне, а тварино обогащается. расстрелять показательно *****.
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Русня, смотрю, работаете по старому сценарию: часть вбрасывает за Петю, остальные - против, лишь бы срач и раскол в обществе
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Спробуй повкидати ;за;. Для різноманітності.
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3000 баксов за уклонение от срочной службы?!.. они что, сына Шуфрича призвали?!
цена вопроса 500 баксов и на выход..
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за 3000 сам бы пошел на службу))+ зарплата и компот!)))
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упразднят военкомов вкупе с прокуратурой...крутая месть за повестки кварталу...погромы таки будут.
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На передавую выезжал, чтобы даже просто подбодрить ребят, соевый?
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Эй на цензоре а ну ка просветите историю с Мотор Сич ,китайцами и приостановкой продажи оружия Украине США
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Конгресс США трампу сказал, что Украина союзник против россии. Помощь разблокирована.
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У прокурорів взагалі зарплати гарні, що вони всі гребуть, як скажені?
Так треба як в Сингапурі - прокурорів за грати, а на їх місце адвокатів.
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цікаво, Вовчик заносив бабоси якому комісарові за не призив ?
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І губи облизує. Наслідки вживання кокаїну.
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берут же только криворожские..киевские ж только рошен, вместо водки на зарплату в Киеве покупают??)))
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Да, служба в совковой армии Петра на благо совка-нынешнего оккупанта.Хотя "совок" и есть советская оккупация сокращённо.А вот такие вот взяточники- плоды барыжной системы из бывших таких служак-армия совковая научила,как на шее у народа сидеть,когда народ за свою свободу борется против оккупации.
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