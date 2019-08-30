 СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "На виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" задокументовано незаконну вирубку дерев на території Ільницького лісництва у Закарпатській області.

Співробітники СБУ встановили, що посадовець лісогосподарства організував вирубування деревини на ділянці ввіреного йому обходу без відповідного документального обліку. Протиправно заготовлену лісопродукцію він планував реалізувати своїм спільникам.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України, фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".



