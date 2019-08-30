 СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.
У повідомленні зазначається: "На виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" задокументовано незаконну вирубку дерев на території Ільницького лісництва у Закарпатській області.
Співробітники СБУ встановили, що посадовець лісогосподарства організував вирубування деревини на ділянці ввіреного йому обходу без відповідного документального обліку. Протиправно заготовлену лісопродукцію він планував реалізувати своїм спільникам.
У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України, фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.
Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".
Ух этот Зеля!
Как пришел к власти - всех сразу на экон преступления прорвало!
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ СУДДЯ - АДВОКАТ ЛІСОВИХ РОЗБІЙНИКІВ
НПП «Тузлівські лимани» проводив спільно з Саратским лісгоспом інспектування лебедівського лісу в межах НПП «Тузлівські лимани». Було виявлено самозахоплення лісу, масштабні протизаконні вирубки. А зовсім недалеко, в глибині лісу, склад напилених дров. Злісні порушники режиму охорони території нацпарку - сім'я Саченко, про яку я неодноразово писав на ФБ, заявляє, що десь купила їх? На прохання керівників двох державних установ показати документи на дрова, вони грубо заявляють, а хто ви взагалі такі і що ви тут робите?! Причому, браконьєри, частину напилених дров склали в спеціально закуплені сітки, щоб не викликало підозр. Відомий в науковому світі, ведучий вчений ботанік нацпарку, Олена Попова,
відразу зробила експертний висновок - це дрова з лебедівського лісу. Ірина Михайлівна Вихристюк і головний лісничий Саратського держлісгоспу Скалозуб Анатолій Анатолійович оцінюють масштаби знищення дерев і заявляють, що це грубе порушення, також як і тотальний самозахоплення 28 га лісу, де сімейка Саченко за рекреаційний період заробляє нелегально значні суми. А бюджети місцевих громад недоотримали сотні тисяч гривень від їх незаконної діяльності. Між тим, незважаючи на нахабство, хамство лісових браконьєрів, робота була виконана. Матеріали були направлені до суду.
І ось суд відбувся. Суддя Татарбунарського суду,Тимошенко, як і в багатьох випадках за направленими НПП "Тузлівські лимани" матеріалами на порушників українського законодавства, шукає лазівки, щоб захистити не державні інтереси, а навпаки - "не образити» порушника. Ось і цього разу, суддя просто стає адвокатом лісових розбійників, про які я вже четвертий рік пишу і не визнає їх провини. І це, незважаючи на те, що він сам не визнає їх липовий чек на придбання дров (див.ухвалу)... Це той дивний суддя Татарбунарського суду, який зазвичай не оголошує ухвалу в кінці суду, а говорить завтра підійдете і заберете...
Відео та посилання на інші публікації по лісовим розбійникам
https://www.facebook.com/search/top/…
https://www.youtube.com/watch?v=QrIC3PvlnXw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gaCnZp8cf2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N5XReeIQIWM
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/677453139107448
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/662635937255835
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/543844882468275
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/585467564972673
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/696770270509068
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=595289637323799&set=a.455151204670977.1073741841.100005283042589&type=3
Відомо, що непокаране зло зростає. Ми можемо це довести на власних прикладах «співпраці» з поліцією. Мусимо констатувати, що правоохоронна система або бездіяльна через низьку кваліфікацію слідчих, саботажу ведення резонансних справ, в яких постраждалим визнано державну установу та працівників установи, або ж має ознаки злочинної діяльності, - відкрито підтримує правопорушників, зокрема коли це стосується депутатів рад, та відкриває провадження на працівників Парку за виконання ними посадових обов'язків.
Стає проблематичною охорона території, що має охоронний статус та визнана НАЦІОНАЛЬНИМ НАДБАННЯМ народу України, тому що порушники та злочинці почувають себе в Татарбунарському району у повній безпеці.
А почему не "корд"?
Две роты, как Корбана???