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Все про:Закарпаття (803) ліс (250) СБУ (4670)

 СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті. ФОТО

СБУ викрила незаконну вирубку дерев в природно-заповідному фонді Ільницького лісництва на Закарпатті

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "На виконання Указу Президента України "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів" задокументовано незаконну вирубку дерев на території Ільницького лісництва у Закарпатській області.

Співробітники СБУ встановили, що посадовець лісогосподарства організував вирубування деревини на ділянці ввіреного йому обходу без відповідного документального обліку. Протиправно заготовлену лісопродукцію він планував реалізувати своїм спільникам.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки України, фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем). Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області".

СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті 01
СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145668
 
   
 Топ коментарі
 
Жлобье, заработает пару тысяч грн, а потом весной будет волать "памагите у нас паводки, дайте грошей!"
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ЧТО ОДИН СОВСЕМ ОДИН !!! А ГДЕ Ж СООБЩНИКИ !!!
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онанизмом это в смысле мыролюбным реформизмом? как свиновальц?
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форестер решил слегка нареформировать мыролюбно себе леса.
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При пете лесники лес не воровали! И контрабанды сигарет не было!
Ух этот Зеля!
Как пришел к власти - всех сразу на экон преступления прорвало!
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Зеленскому пора инициировать усиление ответственности за вырубку леса ,иначе это никогда не прекратится. Срубил дерево - срубили голову, тогда будет порядок.
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Цей лісник займався не тільки вирубкою,а мабуть й анонізмом ,в підконтрольному йому лісі!Якщо всі ці злочини йому буде доведено,то це незнана ПЕРЕМОГА,ЯК КАЗАВ КУМ ЮА, НАД КОГУПЦІЄЮ !!!
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онанизмом это в смысле мыролюбным реформизмом? как свиновальц?
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Жлобье, заработает пару тысяч грн, а потом весной будет волать "памагите у нас паводки, дайте грошей!"
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Них. я себе пару тысяч. Сейчас куб леса стоит в Украине в 2 раза дороже чем в США. Притом лучшее в Европу а украинцам сухостоя и трухляк, который только на пиллеты плохого качества можно переработать.
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а вместо лесника можна медведчука за держ зраду? думаю последнее намного серьезнее
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Йще цілих трьох стрілочників й п"ять кочегарів ...
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ЧТО ОДИН СОВСЕМ ОДИН !!! А ГДЕ Ж СООБЩНИКИ !!!
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Понятно, что откупились! А на этом леснику еще и премии получат!
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А такие ,кто не рубит ,бывают? У нас на зарплату живут романтики .
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Бывают! Ivan Rusev с Elena Popova и еще 2 в Національний природний парк "Тузлівські лимани".

ТАТАРБУНАРСЬКИЙ СУДДЯ - АДВОКАТ ЛІСОВИХ РОЗБІЙНИКІВ
НПП «Тузлівські лимани» проводив спільно з Саратским лісгоспом інспектування лебедівського лісу в межах НПП «Тузлівські лимани». Було виявлено самозахоплення лісу, масштабні протизаконні вирубки. А зовсім недалеко, в глибині лісу, склад напилених дров. Злісні порушники режиму охорони території нацпарку - сім'я Саченко, про яку я неодноразово писав на ФБ, заявляє, що десь купила їх? На прохання керівників двох державних установ показати документи на дрова, вони грубо заявляють, а хто ви взагалі такі і що ви тут робите?! Причому, браконьєри, частину напилених дров склали в спеціально закуплені сітки, щоб не викликало підозр. Відомий в науковому світі, ведучий вчений ботанік нацпарку, Олена Попова,
відразу зробила експертний висновок - це дрова з лебедівського лісу. Ірина Михайлівна Вихристюк і головний лісничий Саратського держлісгоспу Скалозуб Анатолій Анатолійович оцінюють масштаби знищення дерев і заявляють, що це грубе порушення, також як і тотальний самозахоплення 28 га лісу, де сімейка Саченко за рекреаційний період заробляє нелегально значні суми. А бюджети місцевих громад недоотримали сотні тисяч гривень від їх незаконної діяльності. Між тим, незважаючи на нахабство, хамство лісових браконьєрів, робота була виконана. Матеріали були направлені до суду.
І ось суд відбувся. Суддя Татарбунарського суду,Тимошенко, як і в багатьох випадках за направленими НПП "Тузлівські лимани" матеріалами на порушників українського законодавства, шукає лазівки, щоб захистити не державні інтереси, а навпаки - "не образити» порушника. Ось і цього разу, суддя просто стає адвокатом лісових розбійників, про які я вже четвертий рік пишу і не визнає їх провини. І це, незважаючи на те, що він сам не визнає їх липовий чек на придбання дров (див.ухвалу)... Це той дивний суддя Татарбунарського суду, який зазвичай не оголошує ухвалу в кінці суду, а говорить завтра підійдете і заберете...
Відео та посилання на інші публікації по лісовим розбійникам
https://www.facebook.com/search/top/…
https://www.youtube.com/watch?v=QrIC3PvlnXw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gaCnZp8cf2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N5XReeIQIWM
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/677453139107448
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/662635937255835
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/543844882468275
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/585467564972673
https://www.facebook.com/rusevivan/posts/696770270509068
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=595289637323799&set=a.455151204670977.1073741841.100005283042589&type=3
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Я был в этом году , там где порог Большой Буг (если память не изменяет), это где упали и погибли 14 Бульбашей. Был и выше , где лесовозы создали искусственное русло, которое размыло эту дорогу. На этой вотчине Балог, Шуфричей нищайший народ, либо у поляках, либо пилит лес.
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СБУшники Луганска уже президентами ЛНР стали, а эти лохи в кустах сидят, лесорубов ловят...
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Лесника-оборотня прибить к спиленному дереву и оставить на растерзание комарам. Так одного-двух и браконьерство прекратится как и не было его.
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..на херсонщине наблюдал,как многотонная фура с житомирских лесов, со свеже срубанным(с чуть привявшими листочками) лесом(береза,ясень) привезла этот двух метровый кругляк для сжигания в топках теплиц...своего леса практически не осталось. Все сжигается в топках теплиц,а их не(теплиц) не счесть....Так что,Лаур пилят по всей Украине. СБУ затримала лісника, який займався незаконною вирубкою лісу в національному парку на Закарпатті - Цензор.НЕТ 1095
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Бяроза і ясень не растут вместе у промислових обсягах, ти мабуть не аби якій фахівець з деревини якщо ідентифікував ясень по кругляку з житомирських лісів...))))))))))))))
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СБУ задержала лесника(с). Жуткое начало леденящего душу романа. Карпаты, туман, загадочные украинцы, КГБ, граф Дракула... Стивен Кинг отдыхает.
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Кажется мне, что задвча СБУ поймать того, кто построил схему и крышует лесника.
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Однозначно ,цей лісник разом із парашенко,планують переворот у грудні!І тільки Аваков зможе всіх спасти!
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Аж ціле СБУ ловило лісника, треба було ще допомоги у ФБР попросити, клоуни дістали вже з цим цирком
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Зубожіння, порох усіх обікрав, тепер просто вимушені лісом бадяжити, грошенят не вистачає навіть на розмитнення дешевого авто у хорошому стані...
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А лесничество в лице начальства-ангелы. Смешно и гадко от работы СБУ,
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«ТАТАРБУНАРСЬКА ПОЛІЦІЯ: ОХРАНА ЧИ ОТМЄНА?»
Відомо, що непокаране зло зростає. Ми можемо це довести на власних прикладах «співпраці» з поліцією. Мусимо констатувати, що правоохоронна система або бездіяльна через низьку кваліфікацію слідчих, саботажу ведення резонансних справ, в яких постраждалим визнано державну установу та працівників установи, або ж має ознаки злочинної діяльності, - відкрито підтримує правопорушників, зокрема коли це стосується депутатів рад, та відкриває провадження на працівників Парку за виконання ними посадових обов'язків.
Стає проблематичною охорона території, що має охоронний статус та визнана НАЦІОНАЛЬНИМ НАДБАННЯМ народу України, тому що порушники та злочинці почувають себе в Татарбунарському району у повній безпеці.
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СБУ!!! Лесника!!!
А почему не "корд"?
Две роты, как Корбана???
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