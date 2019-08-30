 "Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради. ФОТОрепортаж
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради. ФОТОрепортаж
Більше фотошопів дивіться тут
Завдяки зєлєбобам дурнуватим.
-*******,это министерство культуры."
1. Рассмеши смешного
2. 95 квартал
3...ну и сереал Скоты...куда ж без него
Истинно украинский продукт для поцреотов под ЙуЭс ай пи
Да и сайт выродился .
Столько говна и на дважды ( или трижды ) судимого не лилось .
Потом, когда разочаруются, начнут просить дать ему 10 лет.
Даже не шутки , а голимое обсирание .
Мерзко.