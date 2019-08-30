EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  13369  120
Матеріали за темою:
Все про:Вакарчук (128) ВР (5506) Зеленський (2526) Порошенко (9609) фотожаба (8818) Богуцька Ліза (2) Богдан Андрій (148) Слуга народу (264) Голос партія (59) Європейська Солідарність (100) Радуцький Михайло (18)

 "Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 01

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ. ФОТОрепортаж

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ. ФОТО

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР. ВIДЕО

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 04

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 05

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради. ФОТОрепортаж

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 07

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 08

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 09

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 10

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 11

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах 12

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145647
 
   
 Топ коментарі
 
По-моему фото с Брондуковым самое креативное, вот что значит гениальный актёр, показана вся рада в одном лице
 показати весь коментар
 
Тошнит . Идиоты выбрали , разгребать будут все .
 показати весь коментар
 
Подивись на фото жаби креативний.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Але ж це ніякі не фотожаби . Це реальність . Сумна , позорна , але реальність.
 показати весь коментар
 
 
Цензор перетворився в бидлячу помийку, рашкованське ЗМІ десь курить в сторінці
 показати весь коментар
 
 
То не Цензор, а політика перетворилась в помийку.
Завдяки зєлєбобам дурнуватим.
 показати весь коментар
 
 
"-Алло,это министерство финансов?
-*******,это министерство культуры."
 показати весь коментар
 
 
Ну шо зробиш,соєва падаль ще не видохла....Терпи.Або дави!
 показати весь коментар
 
 
Есть альтернатива:
1. Рассмеши смешного
2. 95 квартал
3...ну и сереал Скоты...куда ж без него
Истинно украинский продукт для поцреотов под ЙуЭс ай пи
 показати весь коментар
 
Картинки - говно .
Да и сайт выродился .
Столько говна и на дважды ( или трижды ) судимого не лилось .
 показати весь коментар
 
 
А ось тут Ви не праві, зебобіки стільки вилили на Пороха, що янику і не снилось
 показати весь коментар
 
 
Пєця валіт баблом на свою ботоферму. Лячно йому. Не хоче сидіти до кінця днів своїх. А треба...
 показати весь коментар
 
 
Сначала сторонники ЗЕли просят дать ему 100 дней.
Потом, когда разочаруются, начнут просить дать ему 10 лет.
 показати весь коментар
 
 
Судячи по виразу обличчя ЗЕ і Богдана, першим вони пограбували Добкіна, скомуніздивши його заначку коксу "Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3969
 показати весь коментар
 
 
Жду пост от Ульяны Супрун про то, почему Радуцкому не грозит простатит!)))"Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9726

 показати весь коментар
 
 
Тупые и плоские шутки .
Даже не шутки , а голимое обсирание .
Мерзко.
 показати весь коментар
 
 
Ты щас о чем??? О клоунаде зелепоца? 95 квартал???
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору