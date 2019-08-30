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 "Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 01

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ. ФОТОрепортаж

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ. ФОТО

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "И шо вы орете все время?" - нардеп від "ЄС" Герасимов рознервував Зеленського зауваженнями під час засідання ВР. ВIДЕО

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 04

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 05

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради. ФОТОрепортаж

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 07

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 08

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 09

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 10

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 11

Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада! Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах 12

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145647
 
   
 Топ коментарі
 
По-моему фото с Брондуковым самое креативное, вот что значит гениальный актёр, показана вся рада в одном лице
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Тошнит . Идиоты выбрали , разгребать будут все .
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Це вже виходить, що ВР буде буде вищою владою ніж нарід ?
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це виходить,шо нарід зовсім не є владою.а владою можуть бути принаймні слуги
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Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Об этом она сообщила «Украинским новостям».
«Меня в понедельник днём на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале», - сказала Гонтарева.
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Гонтарева не плохо поработала на Запад.
Самсоненко,ту вобще грохнули.
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Слухайте! Це тільки мені здається, що Зеленський із Добкіним як два брати близьнюки, чи як Володя та Віталік Клички?! Ну гляньте! Однояйцеві!
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Нет, у них только выражение лиц похожи, оба ведь под наркотой в этой самой Раде.
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Нагадує приход яника, думалось ну все пропало, але заходиш на цензор, а тут однодумці, фотожаби і на душі легше, так і зараз!
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так же ничего не шопить ни придумывать (почти)
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"Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9563

нормальный такой врачик, слуга народа, все у него лечитесь - с вазелином на прием....
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эта мразь #уем в рот зелемойского собралась тыкать?
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Але ж це ніякі не фотожаби . Це реальність . Сумна , позорна , але реальність.
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Цензор перетворився в бидлячу помийку, рашкованське ЗМІ десь курить в сторінці
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То не Цензор, а політика перетворилась в помийку.
Завдяки зєлєбобам дурнуватим.
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Похоже, что в Трускавце с депутатами поработал профессор Преображенский. "Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7744 В июне уехала из страны, вернулась сейчас в дурдом.
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"-Алло,это министерство финансов?
-*******,это министерство культуры."
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-Але, это прачечная?
-Х#ячечная! Это-министерство культуры!
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Ну шо зробиш,соєва падаль ще не видохла....Терпи.Або дави!
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Есть альтернатива:
1. Рассмеши смешного
2. 95 квартал
3...ну и сереал Скоты...куда ж без него
Истинно украинский продукт для поцреотов под ЙуЭс ай пи
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Картинки - говно .
Да и сайт выродился .
Столько говна и на дважды ( или трижды ) судимого не лилось .
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А ось тут Ви не праві, зебобіки стільки вилили на Пороха, що янику і не снилось
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Пєця валіт баблом на свою ботоферму. Лячно йому. Не хоче сидіти до кінця днів своїх. А треба...
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Сначала сторонники ЗЕли просят дать ему 100 дней.
Потом, когда разочаруются, начнут просить дать ему 10 лет.
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Судячи по виразу обличчя ЗЕ і Богдана, першим вони пограбували Добкіна, скомуніздивши його заначку коксу "Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3969
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нє,100% в жізні поярче і посмєшнєє - но еще нам хватіт времені оценіть самиє яркіе моменти
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Жду пост от Ульяны Супрун про то, почему Радуцкому не грозит простатит!)))"Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9726

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Тупые и плоские шутки .
Даже не шутки , а голимое обсирание .
Мерзко.
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Ты щас о чем??? О клоунаде зелепоца? 95 квартал???
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та вы шо? а со стороны да самокритично на себя -НЕ?
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Мерзко сейчас в Раде, все равно, что пришел на красный 95 квартал....
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ну что могу сказать.. раз путча не было, то...
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це - не повага до президентського штандарту і порушення законодавства України !
Так фото кацапи весь час роблять !
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Точно - это новый Гарант "КАНСТИТУЦИИ"
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Чувак, ти рогосував за кого в прем'єри? - За розумного та молодого , справжньогоо спеціаліста...
Тоді ,чувак, для тебе питання простіше - А чим пОртфель від портфЕлю вдрізняється ---Це я знаю точно: в пОртфелі носять стаканИ , а в портфЕлі стакАни
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Чувак, а ти знаєш в чому різниця у фортепіано з пісуаром -Так! знаю - пісуар, то прилад лише для... того ... ну котрого Радуцький у жопу ЇМ побажав , а фортепіано - то іннструмент музикальний для того що в жопу, а щей для рук...
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Навіть ні на крихту не смішно, тому, що це правда.
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.....9. Нам остаётся дружно смотреть на готовность Зе принимать непопулярные решения, нести за них ответственность и аргументировать обществу причины этих решений.
По-сути Пу, с которым Зе собрался говорить о мире, выдвинул ему два варианта: «могу х...ем по губам, могу в левое ухо. Выбирай».
Теперь, вне зависимости от принятого решения, Пу ****** Зе - в любом случае. Арестович про шпагат для ЗЕ - віддати Цимаха чи не отримати полоненних ... можна прочитати у Фейсбуці чи на Лінкодромі у Шрайка
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То ли ещё будет,
То ли ещё будет,
То ли ещё будет ой, йой, йой...
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я так понял этот мудак зелемойского в рот #уем собрался тыкать.
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Главное, ребята, не унывать! Все-равно здравый смысл победит эту тошнотворную мглу.
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Ну ви це самі обирали, зебли:...
  Mason Lemberg - https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/883516535368635
❌ Злити позиції в ПАРЄ взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Злити навіть натяки на нові санкції за видачу кремлем паспортів на Донбасі взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Злити позицію України по Північному потоку - 2. Ніхто вже навіть про це не говорить, навіть Коболев мовчить. Взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Злити Станицю Луганську. Взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Називати "миром" чи "перемирям" вбивства українських солдат, неможливість їм нормально захищатися, неможливість їм відомстити за смерті побратимів. Взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Мовчати про бажання ***** повернутися до G7. Не висловлювати жодної позиції до того часу, поки через декілька днів вже інші країни не сказали "ні". Взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Випускати вбивць, державних зрадників на волю. Взамін за обіцянки ***** звільнити полонених.

А тепер нове побажання *****. Випустити людину, що причетна на страшного злочину проти цивільних, до збиття літака, що може вироком вже для самого *****.
Що далі? Випустить?
Скільки ще можна йти на поступки? Скільки ще поступок буде? Де межа поступок?
Де якась гідність особиста і як глави держави, що п'ять років, до твого приходу, успішно відстоювала свою незалежність, свої інтереси і свою гідність?


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Чтобы решить все проблемы обмена ЗЕдебилам надо согласиться на х#й в жопу от *****.
Правда принцип обмена будет простой: Х#й в жопу от ***** в обмен на еще один Х#й в жопу от *****.
И вот после 254 обмена может быть эти идиоты поймут, что что-то идет не так.
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