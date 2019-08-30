 "Х#й їм в жопу!!! Це Верховна рада!" Перший день роботи новообраної ВР у ФОТОжабах

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради. ФОТОрепортаж
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Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутерброди з ікрою за 55 грн і філе сьомги за 174: чим годують новообраних депутатів у їдальні Ради. ФОТОрепортаж
Більше фотошопів дивіться тут
«Меня в понедельник днём на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале», - сказала Гонтарева.
Самсоненко,ту вобще грохнули.
нормальный такой врачик, слуга народа, все у него лечитесь - с вазелином на прием....
Завдяки зєлєбобам дурнуватим.
-*******,это министерство культуры."
-Х#ячечная! Это-министерство культуры!
1. Рассмеши смешного
2. 95 квартал
3...ну и сереал Скоты...куда ж без него
Истинно украинский продукт для поцреотов под ЙуЭс ай пи
Да и сайт выродился .
Столько говна и на дважды ( или трижды ) судимого не лилось .
Потом, когда разочаруются, начнут просить дать ему 10 лет.
Даже не шутки , а голимое обсирание .
Мерзко.
красный95 квартал....
Так фото кацапи весь час роблять !
Тоді ,чувак, для тебе питання простіше - А чим пОртфель від портфЕлю вдрізняється ---Це я знаю точно: в пОртфелі носять стаканИ , а в портфЕлі стакАни
По-сути Пу, с которым Зе собрался говорить о мире, выдвинул ему два варианта: «могу х...ем по губам, могу в левое ухо. Выбирай».
Теперь, вне зависимости от принятого решения, Пу ****** Зе - в любом случае. Арестович про шпагат для ЗЕ - віддати Цимаха чи не отримати полоненних ... можна прочитати у Фейсбуці чи на Лінкодромі у Шрайка
То ли ещё будет,
То ли ещё будет ой, йой, йой...
Mason Lemberg - https://www.facebook.com/mason.lemberg/posts/883516535368635
❌ Злити позиції в ПАРЄ взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Злити навіть натяки на нові санкції за видачу кремлем паспортів на Донбасі взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Злити позицію України по Північному потоку - 2. Ніхто вже навіть про це не говорить, навіть Коболев мовчить. Взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Злити Станицю Луганську. Взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Називати "миром" чи "перемирям" вбивства українських солдат, неможливість їм нормально захищатися, неможливість їм відомстити за смерті побратимів. Взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Мовчати про бажання ***** повернутися до G7. Не висловлювати жодної позиції до того часу, поки через декілька днів вже інші країни не сказали "ні". Взамін за ОБІЦЯНКИ ***** про звільнення полонених
❌ Випускати вбивць, державних зрадників на волю. Взамін за обіцянки ***** звільнити полонених.
А тепер нове побажання *****. Випустити людину, що причетна на страшного злочину проти цивільних, до збиття літака, що може вироком вже для самого *****.
Що далі? Випустить?
Скільки ще можна йти на поступки? Скільки ще поступок буде? Де межа поступок?
Де якась гідність особиста і як глави держави, що п'ять років, до твого приходу, успішно відстоювала свою незалежність, свої інтереси і свою гідність?
Правда принцип обмена будет простой: Х#й в жопу от ***** в обмен на еще один Х#й в жопу от *****.
И вот после 254 обмена может быть эти идиоты поймут, что что-то идет не так.