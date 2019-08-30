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 Політика України
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Все про:Медведчук (484) Москва (635) СІЗО (421)

 Співробітники ФСВП біля "Лефортово" випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов. ФОТО

Федеральна служба виконання покарань підпустила до представників фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і Вадима Рабіновича, які побували сьогодні в СІЗО "Лефортово", де утримують незаконно утримуваних в Росії українців, які готуються до обміну, лише журналістів 112 каналу, що належить куму Путіна.

Про це повідомив російський журналіст Ілля Барабанов, передає Цензор.НЕТ.

"Чекати можливого обміну туди (в Лефортово. - Ред.) приїхали сьогодні знімальні групи українського 112, RT, "Зірки", DW, РБК ... Замість обміну в ізолятор приїхали Віктор Медведчук і Вадим Рабінович з ОПЗЖ. Журналісти чекали їх разом у дворику, поки в справу не втрутився ФСВП. Вони випровадили всіх, крім знімальної групи 112-го з двору, перекрили огляд мікроавтобусом і загалом зробили все, щоб забезпечити ексклюзив каналу Віктора Володимировича", - описав ситуацію Барабанов.

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Після цього, за його словами, Медведчук з Рабіновичем включилися спокійно на 112 канал, потім підійшли на кілька хвилин до всіх інших і поїхали.

Співробітники ФСВП біля Лефортово випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов 01

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Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Співробітники ФСВП біля Лефортово випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145636
 
 
 Топ коментарі
 
Ну вы все поняли благодаря кому сегодня обмена не состоялось?
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Ну так знамо дело, что кроме мертветчука, только зря мертветчук надеется, что это как-то поднимет его реноме в глазах Украины и украинского народа.
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Ні, вони єдині, хто "панастаящему" хочуть звільнення полонених.
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Ні, вони єдині, хто "панастаящему" хочуть звільнення полонених.
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нет... только 112 анал. Читай внимательно Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов - Цензор.НЕТ 7206
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Был, но ты спал и ничего не почувствовал. Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов - Цензор.НЕТ 5953
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две подкацапские суки примажутся к этому обмену..?
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Ясен пень. Тут ***** еще хочет цемаха Шо б зебелята выдали, что бы тот его грохнули на мордоре. А у наших пока ума хватает этого ценного свидетеля не выдавать. Идет торг, **** еще одну пакость подкидывает зелю на день пАбеды например пригласить. Думаю он не поедет но душок по стране пойдет не хилый...
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и не говори..вонючее дерьмо не быстро выветришь.. Співробітники ФСВП біля "Лефортово" випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов - Цензор.НЕТ 4238
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Заложников освободят однозначно, но только под соусом *********, мол благодаря его усилиям произошёл обмен. А наш народ легковерный, сразу поверит и воспрянет над Украиной знамя мышебратства.
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знову Медведчук обміном займається? Як так? Не зєлємойські хіба? Вони ж відхрестилися від мертветчука, бо тож мовляв суто "порошенківський представник" у пермовинах з ******. Ну а зєлємойські ж звісно, що ніякого відношення і справ з мертветчуком не мають і мати за визначенням не можуть.
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Так Рабінович розпинався перед камерами, що вони з кумом займаються "асвабаждениєм", а обмін то справа держави.
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Ну вы все поняли благодаря кому сегодня обмена не состоялось?
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Ну так знамо дело, что кроме мертветчука, только зря мертветчук надеется, что это как-то поднимет его реноме в глазах Украины и украинского народа.
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Зе как вас там, что за фигня, почему Барыги нет, а мертвечук в деле? Как это понимать?! Сотрудники ФСИН возле "Лефортово" выпроводили журналистов всех СМИ кроме 112 канала Медведчука, - журналист Барабанов - Цензор.НЕТ 2873
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Обмен был на грани срыва, но приехал Мертвечук и всё порешал
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А надо было просто позвонить хутину.
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Joseph the Fox‏ @ExiledFox1 13 часов назад

Вот пример важности подобной ответственности. Ты репостишь репост репоста, а потом, прости г-ди, "СМИ" ссылаются уже на тебя как на первоисточник, потому что ты, мать его, высшее должностное лицо. Не надо так. Или давай собственную инфу, или не репость. Это так сложно в 2к19?

Співробітники ФСВП біля "Лефортово" випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов - Цензор.НЕТ 7209
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Кацапы пишут,что рабинович и медведчук привезли задержанным сало и хлеб,и они были очень этому благодарны.
А мне кажется,что они посоветовали путину и рабиновичу идти в жопу,и что бы эта прогулка оказалсь удачной,смазать ее этим же салом.
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Сори,не путину и рабиновичу,а медведчуку и рабиновичу,хотя и путин в этой компании будет не лишним.
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Агентуру кремля оставили, а остальных выгнали.
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