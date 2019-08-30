 Співробітники ФСВП біля "Лефортово" випровадили журналістів усіх ЗМІ крім 112 каналу Медведчука, - журналіст Барабанов. ФОТО

Про це повідомив російський журналіст Ілля Барабанов, передає Цензор.НЕТ.
"Чекати можливого обміну туди (в Лефортово. - Ред.) приїхали сьогодні знімальні групи українського 112, RT, "Зірки", DW, РБК ... Замість обміну в ізолятор приїхали Віктор Медведчук і Вадим Рабінович з ОПЗЖ. Журналісти чекали їх разом у дворику, поки в справу не втрутився ФСВП. Вони випровадили всіх, крім знімальної групи 112-го з двору, перекрили огляд мікроавтобусом і загалом зробили все, щоб забезпечити ексклюзив каналу Віктора Володимировича", - описав ситуацію Барабанов.
Після цього, за його словами, Медведчук з Рабіновичем включилися спокійно на 112 канал, потім підійшли на кілька хвилин до всіх інших і поїхали.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився", і українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.
Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до погодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений у межах процедури обміну, не повідомлялося.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Вот пример важности подобной ответственности. Ты репостишь репост репоста, а потом, прости г-ди, "СМИ" ссылаются уже на тебя как на первоисточник, потому что ты, мать его, высшее должностное лицо. Не надо так. Или давай собственную инфу, или не репость. Это так сложно в 2к19?
А мне кажется,что они посоветовали путину и рабиновичу идти в жопу,и что бы эта прогулка оказалсь удачной,смазать ее этим же салом.