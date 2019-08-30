 Поліція розшукує водія "Мерседеса", який збив насмерть жінку в Академмістечку у Києві. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Водій, керуючи автомобілем "Мерседес", збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Від тілесних ушкоджень, що їх зазнала, вона померла на місці. Водій з місця пригоди втік.
За фактом смертельної ДТП слідчі столичного главку почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
На даний момент вдалося встановити особу водія. Це - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 року народження. Зараз місце його перебування невідоме.
Правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку відому інформацію, яка допоможе розшукати цю особу за номерами 271-99-22 або 102.
Откуда такое завозится в Украину ? Хто это пропускает на границе
как это гавно в Украине оказалось?
Откупится и от наших правоохранителей .
Новый/старый министр МВД почему не взял до сих пор под личный контроль?
Вон у брата Наема было дело - мопед спёрли! Так на следующий же день нашли! И ни к каким гражданам за помощью не обращались, все по камерам легко отследили.
у них бы за такое Украинца прилюдно четвертовали, а у нас гребаная толеранция к черножопым! вот и пожинаем плоды...
мало нам своих скотов??
вырезать тварей заранее нужно, чтобы не доводить до такого горя!