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 Події, Київські новини
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 Поліція розшукує водія "Мерседеса", який збив насмерть жінку в Академмістечку у Києві. ФОТО

Поліція просить допомогти встановити місце перебування чоловіка, який 20 серпня смертельно травмував жінку у столичному Академмістечку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Водій, керуючи автомобілем "Мерседес", збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Від тілесних ушкоджень, що їх зазнала, вона померла на місці. Водій з місця пригоди втік.

За фактом смертельної ДТП слідчі столичного главку почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

На даний момент вдалося встановити особу водія. Це - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 року народження. Зараз місце його перебування невідоме.

Поліція розшукує водія Мерседеса, який збив насмерть жінку в Академмістечку у Києві 01

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням повідомити будь-яку відому інформацію, яка допоможе розшукати цю особу за номерами 271-99-22 або 102.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145623
 
 
 Топ коментарі
 
" На данный момент удалось установить личность водителя. Это - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно."

Откуда такое завозится в Украину ? Хто это пропускает на границе Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве - Цензор.НЕТ 2166
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Страна пятый год воюет, а органы до сих пор не знают, кто где и как.
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так он в Киргизии наверное давно
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" На данный момент удалось установить личность водителя. Это - Кулматов Рахмонжон Кундузович, 1979 года рождения. Сейчас его местонахождение неизвестно."

Откуда такое завозится в Украину ? Хто это пропускает на границе
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комп погранцов не смог расшифровать набор букв Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве - Цензор.НЕТ 3005
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А вы как хотели, чтоб иностранцы покупали жилье в Киеве и не жили ? Нормальный человек не заработает на квартиру в Киеве, вот и приезжают преступники, которым разрешали дома безнаказанно совершать преступления .
Откупится и от наших правоохранителей . Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве - Цензор.НЕТ 6071
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Я знаю очень много нормальных людей, которые заработали чесным трудом на квартиру. В том числе и Я
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Страна пятый год воюет, а органы до сих пор не знают, кто где и как.
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А как же камеры по всему городу? С определением лиц и даже походки? А отследить перемещение машины в предыдущие дни и недели, и по маршрутам понять ключевые точки и место проживания Равшана Джумшутовича? А небыло ли у него умысла на тракт? Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве - Цензор.НЕТ 707
Новый/старый министр МВД почему не взял до сих пор под личный контроль?
Вон у брата Наема было дело - мопед спёрли! Так на следующий же день нашли! И ни к каким гражданам за помощью не обращались, все по камерам легко отследили. Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве - Цензор.НЕТ 5336
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блин, да сколько можно?!?!
у них бы за такое Украинца прилюдно четвертовали, а у нас гребаная толеранция к черножопым! вот и пожинаем плоды...
мало нам своих скотов??
вырезать тварей заранее нужно, чтобы не доводить до такого горя!
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при правильном Президенте Рахмонжон Кундузович вместе со всей роднёй уже пару лет,как обживался бы на Мадагаскаре..
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Прошло 10 дней. Пешком уйти можно было. Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", сбившего насмерть женщину на Академгородке в Киеве - Цензор.НЕТ 8906
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Грьобана діаспора повинна принести або його живого,або його скальп.Роблять з України кішлак,а все тому що громодянство по купається і продається
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Не знайдуть - Джамшути своїх не видають !
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Там на академе на каждом столбе по 2-3 камеры...но никто ничего как обычно не видел. Я так думаю эти камеры даже не работают. Бабки освоили и хер с ним. Органы оперативны как всегда. Он уже неделю как баранину на родине жрет.
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