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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Маріуполь (581) перевезення (187) рекет (43) СБУ (4670)

 СБУ в Маріуполі знешкодила банду рекетирів, яка обкладала "даниною" місцевих автоперевізників. ФОТОрепортаж

У Маріуполі Донецької області СБУ знешкодила банду вимагачів, яка тероризувала автоперевізників.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вимаганням займалися директор і працівники однієї з міських автостанцій. Гроші вимагали з підприємців, які займалися міжміськими перевезеннями.

"Сума поборів становила 25% від щоденного прибутку комерсантів. У разі несплати грошей учасники групи погрожували автоперевізникам фізичною розправою. Щомісячний прибуток рекетирів, за оперативною інформацією, становив до ста тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "кришуванням" незаконної діяльності підозрюваних займалися місцеві кримінальні авторитети.

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Правоохоронці затримали організатора групи та чотирьох його спільників. Підозрюваних звинувачують у порушенні ч.2 ст.189 Кримінального кодексу (вимагання). Їм загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

СБУ в Маріуполі знешкодила банду рекетирів, яка обкладала даниною місцевих автоперевізників 01

СБУ в Маріуполі знешкодила банду рекетирів, яка обкладала даниною місцевих автоперевізників 02
СБУ в Маріуполі знешкодила банду рекетирів, яка обкладала даниною місцевих автоперевізників 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145606
 
   
 Топ коментарі
 
почему поспамить?
На главной странице "Темы дня", "новая Рада" первая среди них.
Я не против, да и Юзик выглядит красавчегом.
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почему поспамить?
На главной странице "Темы дня", "новая Рада" первая среди них.
Я не против, да и Юзик выглядит красавчегом.
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не гони..к теме новости отношение нулевое..
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Даунбас с 90 годов в этом дерьме . Судя по голосам , им это в кайф .
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Ну да, типа в других регионах "тишь да благодать"?
https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents/poimka-bandy-reketirov-iz-beloy-cerkvi-policiya-prosit-opoznat-podozrevaemyh-foto-1313132.html
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Бывшую главу Национального банка Украины (НБУ) Валерий Гонтареву на днях сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне (Великобритания).
Об этом «Главкому» стало известно от нескольких источников.
На сегодня Гонтарева находится в одной из больниц Лондона.
По имеющейся информации, жизни Гонтаревой ничего не угрожает, хотя она получила переломы различной степени тяжести.
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травма-"черепно-мозговая" или просто-ЧЕРЕПНАЯ???
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Перевозчиков постоянно и везде трясет рэкет. Мало того, что они кучу народа бесплатно возят, так еще и рэкетирам отдай. А потом ждем красивых и чистых маршруток. На какие шиши они могут быть красивыми и чистыми? Их годами не моют и не дезинфицируют.
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Так треба робити по всім містам України.
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