 СБУ в Маріуполі знешкодила банду рекетирів, яка обкладала "даниною" місцевих автоперевізників. ФОТОрепортаж

Про це повідомили в пресцентрі СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вимаганням займалися директор і працівники однієї з міських автостанцій. Гроші вимагали з підприємців, які займалися міжміськими перевезеннями.
"Сума поборів становила 25% від щоденного прибутку комерсантів. У разі несплати грошей учасники групи погрожували автоперевізникам фізичною розправою. Щомісячний прибуток рекетирів, за оперативною інформацією, становив до ста тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "кришуванням" незаконної діяльності підозрюваних займалися місцеві кримінальні авторитети.
Правоохоронці затримали організатора групи та чотирьох його спільників. Підозрюваних звинувачують у порушенні ч.2 ст.189 Кримінального кодексу (вимагання). Їм загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.
На главной странице "Темы дня", "новая Рада" первая среди них.
Я не против, да и Юзик выглядит красавчегом.
https://www.segodnya.ua/kiev/kaccidents/poimka-bandy-reketirov-iz-beloy-cerkvi-policiya-prosit-opoznat-podozrevaemyh-foto-1313132.html
Об этом «Главкому» стало известно от нескольких источников.
На сегодня Гонтарева находится в одной из больниц Лондона.
По имеющейся информации, жизни Гонтаревой ничего не угрожает, хотя она получила переломы различной степени тяжести.