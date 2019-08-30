 Найманця РФ, що служив у "народній міліції ЛНР", затримано в пункті пропуску на Луганщині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора в пункт пропуску "Мілове" автомобілем "GEELY" прибув громадянин України 1973 року народження. Під час огляду транспортного засобу, в особистих речах чоловіка, прикордонники спільно зі співробітниками ДФС, виявили десять предметів схожих на боєприпаси калібру 7,62 та 9 мм, два чистих бланки перепусток до артилерійської бригади "ЛНР" та посвідчення "Поисковый отряд ТАМАНЬ ДОСААФ России"", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники з’ясували, що цей громадянин упродовж 2014 та 2015 років добровільно проходив службу в інженерно-саперній роті міліції "ЛНР". На посаді водія він неодноразово здійснював перевезення військового майна та боєприпасів.

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За цим фактом до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 201, 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають процесуальні дії.







