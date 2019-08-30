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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2226) Луганщина (1826) тероризм (2114)

 Найманця РФ, що служив у "народній міліції ЛНР", затримано в пункті пропуску на Луганщині, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Прикордонники Луганського загону виявили чоловіка, який протягом 2014 і 2015 проходив службу в "міліції ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Учора в пункт пропуску "Мілове" автомобілем "GEELY" прибув громадянин України 1973 року народження. Під час огляду транспортного засобу, в особистих речах чоловіка, прикордонники спільно зі співробітниками ДФС, виявили десять предметів схожих на боєприпаси калібру 7,62 та 9 мм, два чистих бланки перепусток до артилерійської бригади "ЛНР" та посвідчення "Поисковый отряд ТАМАНЬ ДОСААФ России"", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники з’ясували, що цей громадянин упродовж 2014 та 2015 років добровільно проходив службу в інженерно-саперній роті міліції "ЛНР". На посаді водія він неодноразово здійснював перевезення військового майна та боєприпасів.

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За цим фактом до компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 201, 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають процесуальні дії.

Найманця РФ, що служив у народній міліції ЛНР, затримано в пункті пропуску на Луганщині, - Держприкордонслужба 01
Найманця РФ, що служив у народній міліції ЛНР, затримано в пункті пропуску на Луганщині, - Держприкордонслужба 02
Найманця РФ, що служив у народній міліції ЛНР, затримано в пункті пропуску на Луганщині, - Держприкордонслужба 03
Найманця РФ, що служив у народній міліції ЛНР, затримано в пункті пропуску на Луганщині, - Держприкордонслужба 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145601
 
   
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просто отпустят..., по закону Савченко.....
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Судьи Пети отпустят, а не по закону чьему-то.
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по пенсію приїхав, напевно...заодно і вбити когось, виходячи з захованих набоїв...напевно, рушниця вже на мирній території десь прихована..
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Судьи порошенко этого террориста отпустят, так что без разницы зачем приехал
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Краще відразу відпустити і вибачитися, бо потім потужнореформовані суди ще й компенсацію за моральні збитки присудять.
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то нічого! зеро скоро амністію обьявить! під"р!
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Это как в анекдоте про штирлица - ничто не выдавало в нем шпиона, кроме волочащего за ним парашюта.
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