 Мати військовослужбовця 72-ї бригади Максима Пархоменка заявляє про зникнення сина в зоні ООС. За версією слідчих, він утік. ФОТО

Про це повідомляє волонтерка Дар'я Ільїна з посиланням на матір зниклого бійця Наталю, передає Цензор.НЕТ.

"Прошу допомогти у пошуках мого сина, Пархоменка Максима Дмитровича, котрий зник 16 серпня 2019 року в місці проведення бойових дій. Розслідування військових не йде належним чином, вони приховують факти, та лише вважають що він втік самостійно. Я знаю свого сина, не міг він так вчинити, окрім випадків, котрі загрожували його життю. Він два роки вже проходить службу в армії та не вперше був у зоні АТО, має нагороди. Зі слів військових служб безпеки він втік, та більш нічого іншого не роблять, бо так простіш всього. Натомість в нас є факти неправомірних дій у ході розслідування. Офіційно його відсутність помітив черговий, котрий прийшов його змінити. Як мій син, молодший сержант, міг чергувати самостійно та зникнути безслідно. Допоможіть знайти мого сина", - йдеться в повідомленні матері зниклого бійця.

Ільїна також звертається до комбрига 72 бригади з проханням відреагувати на цю подію.

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