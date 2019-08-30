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Все про:пропажа (27) військовослужбовці (2501) 72 окрема механізована бригада (82) операція Об'єднаних сил (1523)

 Мати військовослужбовця 72-ї бригади Максима Пархоменка заявляє про зникнення сина в зоні ООС. За версією слідчих, він утік. ФОТО

У зоні проведення операції Об'єднаних сил зник військовослужбовець 72-ї ОМБр Максим Пархоменко.

Про це повідомляє волонтерка Дар'я Ільїна з посиланням на матір зниклого бійця Наталю, передає Цензор.НЕТ.

"Прошу допомогти у пошуках мого сина, Пархоменка Максима Дмитровича, котрий зник 16 серпня 2019 року в місці проведення бойових дій. Розслідування військових не йде належним чином, вони приховують факти, та лише вважають що він втік самостійно. Я знаю свого сина, не міг він так вчинити, окрім випадків, котрі загрожували його життю. Він два роки вже проходить службу в армії та не вперше був у зоні АТО, має нагороди. Зі слів військових служб безпеки він втік, та більш нічого іншого не роблять, бо так простіш всього. Натомість в нас є факти неправомірних дій у ході розслідування. Офіційно його відсутність помітив черговий, котрий прийшов його змінити. Як мій син, молодший сержант, міг чергувати самостійно та зникнути безслідно. Допоможіть знайти мого сина", - йдеться в повідомленні матері зниклого бійця.

Ільїна також звертається до комбрига 72 бригади з проханням відреагувати на цю подію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від 1 серпня в зоні ООС загинуло 8 українських воїнів, - Бутусов

Мати військовослужбовця 72-ї бригади Максима Пархоменка заявляє про зникнення сина в зоні ООС. За версією слідчих, він утік 01

Мати військовослужбовця 72-ї бригади Максима Пархоменка заявляє про зникнення сина в зоні ООС. За версією слідчих, він утік 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145588
 
 
 Топ коментарі
 
Мда...
Скільки таких зниклих завдяки зеліному перемир'ю...
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Согласен! Куда ему до Петиных "зелёных коридоров"!
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Официально его отсутствие заметил дежурный, который пришел его изменить. Источник: https://censor.net.ua/p3145588
Цензор, найдите нормального переводчика с украинского...
"Змiнити" - имелось в виду "сменить" (на посту, на дежурстве...). Мать военнослужащего 72-й бригады Максима Пархоменко заявляет о пропаже сына в зоне ООС. По версии следователей, он сбежал - Цензор.НЕТ 480
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Мда...
Скільки таких зниклих завдяки зеліному перемир'ю...
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Согласен! Куда ему до Петиных "зелёных коридоров"!
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Тут не зеперемирие, Ксюша. Я помню, как год назад тоже появилась инфо, что военный перешел на сторону врага. Об этом трубили все силовики. А потом оказалось, что солдат погиб. Тут все сложнее.
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не верю что сбежал, верю его матери..
Человек на фото выглядит не терпилой каким нибудь...
Скорее всего преступление с плохим исходом...
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Официально его отсутствие заметил дежурный, который пришел его изменить. Источник: https://censor.net.ua/p3145588
Цензор, найдите нормального переводчика с украинского...
"Змiнити" - имелось в виду "сменить" (на посту, на дежурстве...).
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какой ты вумный! а так прям никто и не понял бы... Мати військовослужбовця 72-ї бригади Максима Пархоменка заявляє про зникнення сина в зоні ООС. За версією слідчих, він утік - Цензор.НЕТ 924
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Не зрозуміло. Я теж бував на посту, в мирний час, в обов'язки входило періодично, через 15-20 хвилин робити доклади АБО в інший спосіб передавати інформацію , заодно в штабі знали що зі мною все гаразд. Так от, був у нас офіцер, то коли йому не було вчасно докладу, то він сам ніколи не телефонував, не слав запити,не посилав когось взнати що тралось, а підіймав всіх по тривозі, доводив до особового складу інформацію що можливо сталася біда з постовим,хоча, візьми та зателефонуй, заодно і повиховуй, а ставив задачу вияснити , що трапилось усіма наявними силами. Ми бігли зі зброєю , хтось займав оборону, хтось блокував навколішні шляхи, хтось ішов в розвідку. Так от, який був правильний офіцер !
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Тепер не буде зниклих безвісті, будуть дезертири.
Тепер не буде загиблих, буде "порушення правил поводження зі зброєю".
По Г+Г казатимуть що настав Зє!мир.
А хто гавкатиме, до того прийдуть з обшуком і заведуть справу.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Або приховують втрату, або самі здали бо був дуже правільний.
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