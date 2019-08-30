 Мати військовослужбовця 72-ї бригади Максима Пархоменка заявляє про зникнення сина в зоні ООС. За версією слідчих, він утік. ФОТО

Про це повідомляє волонтерка Дар'я Ільїна з посиланням на матір зниклого бійця Наталю, передає Цензор.НЕТ.
"Прошу допомогти у пошуках мого сина, Пархоменка Максима Дмитровича, котрий зник 16 серпня 2019 року в місці проведення бойових дій. Розслідування військових не йде належним чином, вони приховують факти, та лише вважають що він втік самостійно. Я знаю свого сина, не міг він так вчинити, окрім випадків, котрі загрожували його життю. Він два роки вже проходить службу в армії та не вперше був у зоні АТО, має нагороди. Зі слів військових служб безпеки він втік, та більш нічого іншого не роблять, бо так простіш всього. Натомість в нас є факти неправомірних дій у ході розслідування. Офіційно його відсутність помітив черговий, котрий прийшов його змінити. Як мій син, молодший сержант, міг чергувати самостійно та зникнути безслідно. Допоможіть знайти мого сина", - йдеться в повідомленні матері зниклого бійця.
Ільїна також звертається до комбрига 72 бригади з проханням відреагувати на цю подію.
Скільки таких зниклих завдяки зеліному перемир'ю...
Человек на фото выглядит не терпилой каким нибудь...
Скорее всего преступление с плохим исходом...
Цензор, найдите нормального переводчика с украинского...
"Змiнити" - имелось в виду "сменить" (на посту, на дежурстве...).
Тепер не буде загиблих, буде "порушення правил поводження зі зброєю".
По Г+Г казатимуть що настав Зє!мир.
А хто гавкатиме, до того прийдуть з обшуком і заведуть справу.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!