Учасник терористичного угрупування "ДНР" Дмитро Простий з Макіївки заявляє, що йому нормально жилося до окупації Донбасу РФ, але через "референдум" він в результаті взяв зброю і почав воювати проти України.
Про це він розповідає у листуванні, яке опублікував блогер Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені ваша республіка нахрін не потрібна. Я до війни норм жив. А тепер через ваш референдум змушений зі зброєю охороняти безпеку своєї дитини", - говорить він.
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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145565
А в террористической группировке участвовал по какой причине?
«То, что господин Пристайко выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании, естественно, мы можем только приветствовать», - указал собеседник агентства. По его словам, похвально стремление заняться проблемой на деле, а не на словах.
В то же время он отметил, что сделать подобное можно лишь при соблюдении минских соглашений и прямом диалоге сторон. «Они являются основой урегулирования, отхода от них или изменения формата переговоров быть не может», - указали в МИД России.
У зє"білів - Порох, ці звинквачують одне одного, а по суті скрізь та сама вата.
Ехай, ехай, на @уй...
Что же, похоже, фосфаты, как и ожидалось, были доставлены и полным ходом перерабатываются, что на себе уже в полной мере ощутили жители Армянска и близлежащих населенных пунктов, жалующиеся на ухудшение самочувствия и едкий кислотный запах в воздухе.
Знатоки скажут, что выбросы радиоактивных элементов не чувствуются на запах, а потому, факт загрузки предприятия сирийками фосфатами сомнительная версия. Но, дело в том, что переработка данного сырья требует сложного технологического процесса, в результате которого и происходят значительные выбросы и осуществление которого на "Крымском титане" подтверждает следующий факт.
Дело в том, что намедни стало известно о временной остановке работы одного из цехов завода «Крымский титан» и увеличении объемов подаваемой воды в кислотонакопитель. Ранее, в Севастопольском отделении Государственного океанографического института имени Зубова был зафиксирован резкий скачок кислотности в данном районе с 7,5% в феврале, до 11,3% к концу мая. Как раз тогда, когда по имеющейся инсайдерской информации на "Крымский титан" и стали поставляться сирийские фосфаты.
И, конечно же, к августу, процесс их переработки перерос в очередную экологическую катастрофу, которую в отличие от нарушения радиационного фона, незаметного не вооруженным глазом, уже не скрыть.