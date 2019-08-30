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 Суспільство
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Все про:бойовик (3071) референдум (306) Донбас (12867)

 "Мені ваша республіка нахрін не потрібна. Я і до війни нормально жив", - терорист Дмитро Простий про своє невдоволення "референдумом" на Донбасі. ФОТО

Учасник терористичного угрупування "ДНР" Дмитро Простий з Макіївки заявляє, що йому нормально жилося до окупації Донбасу РФ, але через "референдум" він в результаті взяв зброю і почав воювати проти України.

Про це він розповідає у листуванні, яке опублікував блогер Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені ваша республіка нахрін не потрібна. Я до війни норм жив. А тепер через ваш референдум змушений зі зброєю охороняти безпеку своєї дитини", - говорить він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексмер Білогірська Кангієв, який не визнав "референдум" окупантів у Криму, став колаборантом і очолив виборчий штаб "Единой России"

Мені ваша республіка нахрін не потрібна. Я і до війни нормально жив, - терорист Дмитро Простий про своє невдоволення референдумом на Донбасі 01

Мені ваша республіка нахрін не потрібна. Я і до війни нормально жив, - терорист Дмитро Простий про своє невдоволення референдумом на Донбасі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145565
 
 
 Топ коментарі
 
Нахер вы пиарете это ничтожество? Как новость в спам отправить?
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Боевой дрыщ,однако. Но никак ему не дойдет, что тот кто навалял ему в штаны собственно в них сейчас и ходит Мне ваша республика нахер не нужна, я и до войны нормально жил, - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе - Цензор.НЕТ 1413
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И это гивно Коломойша хочет забрать в Украину?
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Ну прямо чегевара!
А в террористической группировке участвовал по какой причине?
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Зебилы сдают Украину и ее интересы кацапы вами длвольны "Россия положительно оценивает намерение нового главы МИД Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе за полгода. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный дипломатический источник

«То, что господин Пристайко выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании, естественно, мы можем только приветствовать», - указал собеседник агентства. По его словам, похвально стремление заняться проблемой на деле, а не на словах.

В то же время он отметил, что сделать подобное можно лишь при соблюдении минских соглашений и прямом диалоге сторон. «Они являются основой урегулирования, отхода от них или изменения формата переговоров быть не может», - указали в МИД России.
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Нахер вы пиарете это ничтожество? Как новость в спам отправить?
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Боевой дрыщ,однако. Но никак ему не дойдет, что тот кто навалял ему в штаны собственно в них сейчас и ходит Мне ваша республика нахер не нужна, я и до войны нормально жил, - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе - Цензор.НЕТ 1413
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Завжди винен "хтось".
У зє"білів - Порох, ці звинквачують одне одного, а по суті скрізь та сама вата.
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сосать сигаретку в русском камо - это нормально жил???)), ну-ну)))
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Я так понял, что для селфи этот урод нашёл самое чистое место во всём своём свинарнике?
Мне ваша республика нахер не нужна, я и до войны нормально жил, - террорист Дмитрий Простой о своем недовольстве "референдумом" на Донбассе - Цензор.НЕТ 7873
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Жив нормально, та бандери ж не дозволяли ґаваріть парускі. Тепер здійснилась мрія ідійота.
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И шо им правда плохо было? Вода была. Свои туристы валом. Путь в Европу. Ну шо еще надо?
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И это гивно Коломойша хочет забрать в Украину?
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...Лучше б с черепахой жил, ТаТаТаТа
Ехай, ехай, на @уй...
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мене треба , щоб колабораціоністи і окупанти були температури оточуючого середовища.Їхні слова і сморід , виділення і справи - то лише побічний продукт на шляху до неминучої наглої смерті.
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Бред. Налицо нарушение причинно-следственных связей.
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тупой и еще тупее охраняют детей от рехверендума, или рехверендум от детей - хер этих дебилов разберешь (
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Цей Дмітрій Простой якийсь дебілкуватий. Референдум йому не подобається але наслідки референдуму він захищає зі зброєю в руках.Втім там у переважної більшості така думка.З жахом думаю що ми оце все повертаємо .
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Что Цензору больше не о чем рассказать ? Зачем здесь это дерьмо !!!! пиарить ,эти отбросы ?
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Мне вот интересно, а кто решил им пенсии платить, регресные? Кто в 14-м году рассказывал, что это ж наши люди? Уроды типа королевской с базарным прононсом не в счет...
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«Причем сирийские фосфаты отличаются от привычных нам тем, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности урана в количестве 300 г на метрическую тонну. А данные показатель значительно превышает допустимые нормы.
Что же, похоже, фосфаты, как и ожидалось, были доставлены и полным ходом перерабатываются, что на себе уже в полной мере ощутили жители Армянска и близлежащих населенных пунктов, жалующиеся на ухудшение самочувствия и едкий кислотный запах в воздухе.
Знатоки скажут, что выбросы радиоактивных элементов не чувствуются на запах, а потому, факт загрузки предприятия сирийками фосфатами сомнительная версия. Но, дело в том, что переработка данного сырья требует сложного технологического процесса, в результате которого и происходят значительные выбросы и осуществление которого на "Крымском титане" подтверждает следующий факт.
Дело в том, что намедни стало известно о временной остановке работы одного из цехов завода «Крымский титан» и увеличении объемов подаваемой воды в кислотонакопитель. Ранее, в Севастопольском отделении Государственного океанографического института имени Зубова был зафиксирован резкий скачок кислотности в данном районе с 7,5% в феврале, до 11,3% к концу мая. Как раз тогда, когда по имеющейся инсайдерской информации на "Крымский титан" и стали поставляться сирийские фосфаты.

И, конечно же, к августу, процесс их переработки перерос в очередную экологическую катастрофу, которую в отличие от нарушения радиационного фона, незаметного не вооруженным глазом, уже не скрыть.
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