 "Мені ваша республіка нахрін не потрібна. Я і до війни нормально жив", - терорист Дмитро Простий про своє невдоволення "референдумом" на Донбасі. ФОТО

Про це він розповідає у листуванні, яке опублікував блогер Necro Mancer, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені ваша республіка нахрін не потрібна. Я до війни норм жив. А тепер через ваш референдум змушений зі зброєю охороняти безпеку своєї дитини", - говорить він.

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