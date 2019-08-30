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 Політика України
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Все про:ГПУ (3185) Луценко (2615) Сарган (353) Рябошапка Руслан (77)

 Рябошапку представили колективу ГПУ, - Сарган. ФОТО

Новопризначеного Генпрокурора Руслана Рябошапку представили колективу Генеральної прокуратури України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила прессекретарка Юрія Луценка Лариса Сарган.

Сарган процитувала слова Юрія Луценка: "Упевнений, що моїй команді є чим пишатися. Однак робота в Генпрокуратурі ніколи не закінчується. Тому бажаю новому Генпрокуророві та його команді удачі".

Нагадаємо, вчора Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади.

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Пізніше депутати парламенту проголосували за звільнення Юрія Луценка з посади Генпрокурора, а Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки новим Генеральним прокурором.

Рябошапку представили колективу ГПУ, - Сарган 01
Рябошапку представили колективу ГПУ, - Сарган 02
Рябошапку представили колективу ГПУ, - Сарган 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145549
 
 
 Топ коментарі
 
А Богдан там за смотрящего?
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Знак питання зайвий. Начінаєтся барьба с карупцієй.
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После того как оставили крышивателя янтарного бизнеса , наркоторговли , игрового бизнеса . проституции и рейдерства в министерском кресле . А да еще продаже рюкзаков бракованных на фронт . Я ИМ НЕ ВЕРЮ !
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Знак питання зайвий. Начінаєтся барьба с карупцієй.
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Ще цього б прихопили для переконливості...

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Особняк Рябошапки во Франции коллективу ГПУ показали?
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Налейте буряту, а то я вижу у него похмелье.
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Так и смотрит на стол чего бы тяпнуть))))))))
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После того как оставили крышивателя янтарного бизнеса , наркоторговли , игрового бизнеса . проституции и рейдерства в министерском кресле . А да еще продаже рюкзаков бракованных на фронт . Я ИМ НЕ ВЕРЮ !
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Я прозрел давно . Но ***** конченной не когда не буду .
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а чьо так Богдана хочеться з носка пнуть ...а ?
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не тебе одному...
хозяин Украины сидит блд..
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так всьо, нема вже Парасюка, нема кому носаками всяких богданів копати
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Устроил сына в музыкальную школу...Куда? По классу КОНТРАБАССА!
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Богдан там для того щоб потім контролювати звіт про "зроблене"...

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Рябошапке нечем будет заняться ,Луцик за последнюю неделю всех переловил.
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а може он хотел себе губы подкачать, а вкололи в веки? от я не знаю даже шо и думать...
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ето они в царских палатах, во дворце в лувре или где???
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Представляю как прокурорские сдерживали ха-ха, после сегодняшнего прокола .
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по идее, сейчас Горбатюк должен подавиться степлером и умереть в агонии..
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