 Рябошапку представили колективу ГПУ, - Сарган. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила прессекретарка Юрія Луценка Лариса Сарган.

Сарган процитувала слова Юрія Луценка: "Упевнений, що моїй команді є чим пишатися. Однак робота в Генпрокуратурі ніколи не закінчується. Тому бажаю новому Генпрокуророві та його команді удачі".

Нагадаємо, вчора Юрій Луценко написав заяву про відставку з посади.

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Пізніше депутати парламенту проголосували за звільнення Юрія Луценка з посади Генпрокурора, а Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Рябошапки новим Генеральним прокурором.





