 Маршрутка протаранила припарковані вантажівку і легковик у Запоріжжі: постраждали семеро людей. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

29 серпня близько 11:50 Дніпровський відділ поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

Поліцейські встановили, що водій маршрутного таксі "ГАЗ", чоловік 1953 року народження, рухаючись по вулиці Хакаській, відволікся від керування транспортним засобом та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем "ІФА", який був припаркований біля правого краю дороги. В результаті сталося зіткнення вантажівки з легковим автомобілем "Шкода", який був також припаркований біля дороги.

На момент аварії в салоні маршрутного таксі перебувало близько 10 пасажирів.

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В результаті аварії семеро пасажирів маршрутного таксі: жінки 1949, 1970, 1991 року, 1972, 1961 1971, 2003 років народження були доставлені в лікарню.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що в Шевченківському районі Запоріжжя водій автомобіля не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з іншим транспортним засобом.



Фото: пресслужба Нацполіції