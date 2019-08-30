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Все про:хабар (2733) Укрзалізниця (794) Військова прокуратура (562)

 Посадових осіб "Укрзалізниці" викрито на хабарі в 200 тис., - військова прокуратура. ФОТОрепортаж

У скоєнні корупційного злочину викрито посадових осіб регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону України.

"За процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України у кримінальному провадженні, спільно зі співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області та УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, на хабарництві викрито посадових осіб регіональної філії "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця"", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що начальник служби колії разом із головним інженером служби колії, перебуваючи в м. Одесі, одержали від директора приватного товариства неправомірну вигоду в розмірі 200 тис. гривень.

Зазначені кошти призначалися за організацію підписання та видачу акту прийому, а також введення в експлуатацію збудованої селищним фермерським господарством під’їзної залізничної колії.

Посадових осіб затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Нині тривають першочергові слідчі дії. Військова прокуратура готує затриманим повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням такої вигоди) КК України, і клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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Посадових осіб Укрзалізниці викрито на хабарі в 200 тис., - військова прокуратура 01
Посадових осіб Укрзалізниці викрито на хабарі в 200 тис., - військова прокуратура 02
Посадових осіб Укрзалізниці викрито на хабарі в 200 тис., - військова прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145515
 
   
 Топ коментарі
 
так сам суд нужен, та рошеносрань не очень на суд похожа...
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Новость с такими обвинениями должна быть из зала суда, а это очередная постановка - "борьба с коррупцией"
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Надо им ещё больше зарплаты поднять а то им кушать наверное нечего, приходится взятки выбивать, бедняжки.
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Всего 100 подстаканников!Мне стыдно за таких крохоьоров!
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Вот гниды,десять тысяч гривен за такое им вполне хватило бы.
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Всю руководство зализныци поменять под ноль до мелких начальников. Там бешеная коррупция,хотя и нет огромных сумм, которая шлифовалась до блеска десятками лет
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Там коррупция бешеная и суммы огромные (работал проводником при совке на поезде Харьков-Владивосток) все осталось как при совке и откаты и поборы только увеличились ВЛИВАНИЯ С БЮДЖЕТА в гос предприятия УЗ . А самое главное НИКТО ЗА 28 ЛЕТ НЕ СЕЛ В ТЮРЬМУ ЗА РАЗВАЛ УЗ!!!
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при Совке такого масштаба воровства небыло, не бреши...
началось, со времен питараса-рехворматора, а заодно и изменника Родины - Горбатого...
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Это да. Там это давным давно назрело. Более корумпированной структуры не найти.
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Новость с такими обвинениями должна быть из зала суда, а это очередная постановка - "борьба с коррупцией"
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так сам суд нужен, та рошеносрань не очень на суд похожа...
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Надо им ещё больше зарплаты поднять а то им кушать наверное нечего, приходится взятки выбивать, бедняжки.
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Угу.Надо таки поднять,а то кидаются на всякую мелочевку.Что это за взятка?Это надо квалифицировать как мелкое хулиганство.Сума ущерба -мизерная.Всего четыре месячных зарплаты депутата.Сразу видно,что тупо недоедают и с голодухи вынуждены подворовывать.
Нужно отнестись к этому с пониманием.
Понять и простить.
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История говорит о том, что никого не нкажут. И эта инфа сойдет на нет...
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