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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1761) Дніпропетровщина (590) Нацполіція (8115)

 На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо. ФОТОрепортаж

Унаслідок вибуху було пошкоджено автомобіль Mitsubishi Outlander. На місце події виїхали керівництво обласної поліції, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"Подія сталася сьогодні вранці в м. Першотравенськ. Як попередньо встановлено, начальник Першотравенського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух задньої частини автомобіля", - йдеться в повідомленні.

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За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо 01
На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145514
 
 
 Топ коментарі
 
ага конверт со взяткой бабахнут ..от стыдобы.... На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 228
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Откуда у скромного начальника палюции такой автомобиль? Связи с криминалом- вот вам и результат.
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Головна версія , судячи з пошкоджень . Певно загазованість попала на іскру .
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БЫЛ БЫ ГАЗ, ВСЁ БЫЛО БЫПО ДРУГОМУ. БО ГАЗ ЕЩЁ И СРАЗУ ЖЕ ГОРИТ. В ОТЛИЧИИ ОТ ХОЛОДНОЙ СОЛЯРЫ.
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скорее не автомобиль взорвался...а установленное под ним взрывное устройство
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ага конверт со взяткой бабахнут ..от стыдобы.... На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 228
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и это прекрасно. как говорят , сколько не реформируй а все равно придется отвечать.
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та какой там у полицая рейтинг. так, медведей отгонял, стандартно заявил им о своём присутствии )
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о нежелании уходить,бо нужен так-аж взрывают На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо - Цензор.НЕТ 8153
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Дядя явно хочет остаться у корыта при новой власти На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 658Счяс пожалеют и оставят страдальца На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 7051
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не страдальца, а свиносоевого страстотерпца.
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не оставят, взрыв -- какой-то неубедительный оказался...
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на что только люди не идут чтобы их не обвиняли в мыролюбном реформизме.
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Главное пукнуть. А там вонь разойдется и из говна сделают даже не пулю, а бимбу На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо - Цензор.НЕТ 7323
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Откуда у скромного начальника палюции такой автомобиль? Связи с криминалом- вот вам и результат.
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"Палермо" -- одессая наркомафия давно застолбила!
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картошка видимо улетела метров на 400 и выбила кому-то зубы.Ищем дротил!
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утром в г.. Першотравенск\\\\\\\\\

Хорошо что не город имени первого похода Ленина на горшок.
Какого хрена людоедские совковые названия не поменяли? Полусовок, как и в Белороссии(почти)
Может хоть сейчас этим займутся? На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль - Цензор.НЕТ 3515 (проверяет свои акции МММ)
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Аваков " накрайщий " міністр ВС ! Його зе залишив !
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собака авака луТшая, как луТшая пьяная жаба галактики сатановская по кличке гонтарева, по версии свиновальца?
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Разве мусор был при исполнении на гражданском авто? К чему тогда вы инкриминируете статью о нападении на должносное лицо? Здесь тупо криминальные разборки в нерабочее время. Кому то надоело постоянно платить мусору дань
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Місто Першотравенськ? Це хто недогледів? Тепер вже й не перейменують. Епоха більш менш законного закінчилася.
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Такое впечатление, что лампочка в стопаре разорвалась. Адназначно терракт!
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Так мусора не люди,так сказал их босс,поменяйте статью-это же издевательство над животными.
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Петарда бабахнула? На газоне припарковался наверное или типа того.
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Постидались би про таку фуйню писать. Ну всрався мєнт і що? Випере штани і знову "як огірок". На Дніпропетровщині автомобіль начальника поліції вибухнув, коли він сів за кермо - Цензор.НЕТ 3673
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ага. и еще в него стрЫляли люди без признаков одежды. очьень важьно.
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На Днепропетровщине автомобиль начальника полиции взорвался, когда он сел за руль. ФОТОрепортаж
і шо тільки мусорня не попридумає шоб в мусарні залишитись)))
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А що, начполіції не людина? Ну не зміг себе проконтролювати. Влада міняється, колишніх саджають, страшно...
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Журналисты - как не стыдно публиковать подобную ерунду?
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Це що - вибух? Відлетів ліхтар, якісь накладки з бамперу, паливо витекло, але не загорілося. Колесо ціле. Це ж скільки мегатон туди запхнули?
Боялися, щоб дядечко за кермом дупу не обсмалив.
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