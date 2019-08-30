 Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Повідомляється, що під час брифінгу іноземних гостей ознайомили з життєдіяльністю підрозділів, що виконують службово-бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також поділилися надбаннями, досягненнями та організацією побуту гвардійців.

"Упродовж останніх п’яти років я бачу, як змінюється та вдосконалюється Національна гвардія та Збройні сили, тому від себе особисто хочу подякувати за всі зусилля, яких ви докладаєте заради миру в Україні" - зауважив керівник іноземної групи від Данії підполковник Єнс Хьорт.

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Фото: пресцентр ОС/Facebook





