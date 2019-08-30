 Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Повідомляється, що під час брифінгу іноземних гостей ознайомили з життєдіяльністю підрозділів, що виконують службово-бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також поділилися надбаннями, досягненнями та організацією побуту гвардійців.
"Упродовж останніх п’яти років я бачу, як змінюється та вдосконалюється Національна гвардія та Збройні сили, тому від себе особисто хочу подякувати за всі зусилля, яких ви докладаєте заради миру в Україні" - зауважив керівник іноземної групи від Данії підполковник Єнс Хьорт.
Все люди как люди а наши как в зоновской робе...
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428