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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Національна гвардія (574) операція Об'єднаних сил (1523)

 Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Військовослужбовців Національної гвардії України, які виконують завдання на сході України, відвідали представники міжнародної делегації з Данії, Норвегії та Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Повідомляється, що під час брифінгу іноземних гостей ознайомили з життєдіяльністю підрозділів, що виконують службово-бойові завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, а також поділилися надбаннями, досягненнями та організацією побуту гвардійців.

Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС 01

"Упродовж останніх п’яти років я бачу, як змінюється та вдосконалюється Національна гвардія та Збройні сили, тому від себе особисто хочу подякувати за всі зусилля, яких ви докладаєте заради миру в Україні" - зауважив керівник іноземної групи від Данії підполковник Єнс Хьорт.

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Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС 02
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145505
 
   
 Топ коментарі
 
Для того, чтобы твоё хуйло обосралось
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Наші військові з західними військовими завжди знайдуть спільну мову.
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Показали показушний підрозділ дармоїдів,що на блокпостах штани протирають ? Для чого ?
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Для того, чтобы твоё ***** обосралось
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та ні - то ви з своїм кумиром по жизні обісраті:
Іноземна делегація відвідала військовослужбовців Нацгвардії, які виконують завдання в районі проведення ООС - Цензор.НЕТ 2829
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Я українець,ґаґаузе,а в України глобальний ворог-Московія.
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Наші військові з західними військовими завжди знайдуть спільну мову.
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Неужели нельзя было чтобы у наших тоже была камуфляжная форма!..
Все люди как люди а наши как в зоновской робе...
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Это менты..поэтому и форма соответствующая..
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ДЛЯ АКТИВНЫХ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ - тех, кто говорит на русском языке и готов отстаивать права говорить на русском свободно!
Петиция на сайте президента Украины: Придать русскому языку статус второго государственного
https://petition.president.gov.ua/petition/57428
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а как на свободноговорящем русском - "пошёл на йху" ?
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кацап, я те русским говорю: со своим обоссанным "срусским миром" иди на х.й.
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Цікаві однострої в нац.гвардії , підходять саме для виконання бойових задач.
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