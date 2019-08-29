 "Азов" показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Азова".
У повідомленні наголошується: "Під час зміни особового складу противника на посту, бійцями "Азову" була помічена група найманців, що рухалася по сірій зоні та намагалася проникнути на наші позиції, тим самим порушуючи Мінські домовленості. Групою розвідки полку "Азов", що несла чергування на спостережному посту, було вирішено відкрити вогонь по окупантах. У результаті короткочасного бою, четверо окупантів були знищені, один окупант – тяжко поранений та взятий азовцями у полон разом із наявною у нього зброєю та іншими речами. Пораненому полоненому було надано медичну допомогу та доставлено у лікарню.
Бойовик розповів, що служить у 2-му взводі 2-ї роти 1-го батальйону третьої бригади "ДНР". Найманець розказав, що їхня група вийшла у сіру зону з метою диверсійних дій, щоб зірвати перемир’я та звинуватити у цьому українську сторону. Сам він – уродженець української Горлівки, як і більшість особового складу бригади. Він неодноразово намагався покинути місце служби, проте його тримали там насильно.
На передову, як свідчить полонений, найманців відправляють у якості покарання. Командування батальйону, за словами найманця, складають російські офіцери, також стало відомо, що у бойових підрозділах псевдо республік некомплект – у більшості підрозділів служить не більше третьої частини від особового складу. Казарми для розміщення бойовиків знаходяться в житлових приміщеннях місцевого населення українських населених пунктів, захоплених окупантами.
Бойова техніка, в тому числі танки, які мали б перебувати у зоні відведення згідно з мінськими домовленостями, розміщені на території цивільних об‘єктів. За інформацією найманця, російський куратор його бригади проживає у колишньому управлінні УБОЗ м.Горлівка. Ця та багато іншої інформації, яку азовцям здав полонений ворог, укотре підтверджує наявність на наших окупованих територіях російських солдатів, які, як і раніше, не мають жодних намірів виконувати будь-які мирні домовленості.
Бійці полку "Азов" сьогодні укотре захистили честь української зброї. Бійці підрозділу довели своє бажання звільнити українські землі та український народ від ворожого ярма, боротьба з яким триває вже шостий рік".
Петька їх би ніколи не виконував, бо має розум в голові.
вони полегшено видихнули, коли українці обрали ЗЕ, стали відверто говорити, що конфлікт можна залагодити, бо це не Петя, який нічого не віддасть, а ЗЕ поступиться...
Но тогда пусть Зеля (или Беня) объяснят, если смогут, почему подобный "гражданский конфликт" возникает пока ещё существует вонючая параша везде уже 30 лет- в Латвии, Литве, Сумгаите, Баку, Карабахе, Молдове, Грузии, Крыму, Донбассе, Сирии, Венесуэле...
И вишенка на торт- в Британии с "их сугубо гражданскими" "Новичком" и Полонием...
что во всех гражданских конфликтах есть третья сторона
наши, к примеру, бегали по Приднестровью и Чечне
а официально по всему миру
13 тысяч паспортов и 300 тысяч паспортов в Ужгороде
Одесса, Черновцы
А Харьков. Там просто каждый второй завидует ОРДЛОвцам
ну и сами стараются. Всё в красках деды ваевали и совковом ностальжи.
Какой это конфликт?
при голодоморе было голодно, но на Донбассе меньше всего
мои бабки из Харькова выжили, т.к. прибились к сестре в Енакиево
а в Харькове да, там горы трупов.
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меня смутила наклейка на автомат! такие таблички сомневаюсь что вешают в боевых подразделениях, а особенно те, кто идут на задание в общем то как в разведку! и второе - как то свежо и чисто он выглядит, как для окопной жизни... белизна больничных простыней и ни одной царапины на скотче ))))
лугандонская сводка
,,29.08.19. Обзор информации от военкоров.
"Всего за сегодня погибло 10 ополченцев - сообщает А. Смирнов. .
Еще трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в ходе минометного обстрела позиций.⚡Украинская армия нанесла артудар по посёлку Григоровка. В результате атаки трое бойцов ДНР погибли, пятеро получили ранения
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР. В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения.
Командованию ООС ночной вылазки диверсантов оказалось недостаточно. Сегодня в 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты с разрешения командующего ООС КРАВЧЕНКО, под непосредственным командованием комбрига ПАЛАСА спланировали и осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Вопреки действующему режиму прекращения огня и принятым дополнительным мерам по контролю за его соблюдением, украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям ПЯТНАДЦАТЬ 120-мм мин.
В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывается необходимая помощь.
Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики.
за 2 года отловили ОДНОГО сепара
Да станьте в Майорском
Там каждый второй за пенсией сепар
лови и спрашивай
у них полно родственников и т.д.
Черный BMW чуть не сбил мать с трехлетним ребенком на одном из пляжей Севастополя вечером 25 августа, передает портал Anews.com со ссылкой на очевидцев.
В ответ на замечание женщины из машины выскочил кавказец и начал ее избивать, повалив на землю и пиная ногами на асфальте.
Когда один из свидетелей попытался вмешаться, кавказец и его знакомые набросились и на этого мужчину.
По номерам автомобиля очевидцы сделали вывод, что нападавшие приехали из Дагестана.
Прибывшая на место полиция ничуть не смутила агрессоров, которые продолжили вести себя вызывающе и материться, пока один из них «кому-то звонил».