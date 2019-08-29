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Все про:Азов (169) полонені (417)

 "Азов" показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян. ФОТО

У ніч на 29 серпня бійці полку "Азов" завдали ворогу серйозного удару в зоні своєї відповідальності на Світлодарській дузі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Азова".

У повідомленні наголошується: "Під час зміни особового складу противника на посту, бійцями "Азову" була помічена група найманців, що рухалася по сірій зоні та намагалася проникнути на наші позиції, тим самим порушуючи Мінські домовленості. Групою розвідки полку "Азов", що несла чергування на спостережному посту, було вирішено відкрити вогонь по окупантах. У результаті короткочасного бою, четверо окупантів були знищені, один окупант – тяжко поранений та взятий азовцями у полон разом із наявною у нього зброєю та іншими речами. Пораненому полоненому було надано медичну допомогу та доставлено у лікарню.

Бойовик розповів, що служить у 2-му взводі 2-ї роти 1-го батальйону третьої бригади "ДНР". Найманець розказав, що їхня група вийшла у сіру зону з метою диверсійних дій, щоб зірвати перемир’я та звинуватити у цьому українську сторону. Сам він – уродженець української Горлівки, як і більшість особового складу бригади. Він неодноразово намагався покинути місце служби, проте його тримали там насильно.

На передову, як свідчить полонений, найманців відправляють у якості покарання. Командування батальйону, за словами найманця, складають російські офіцери, також стало відомо, що у бойових підрозділах псевдо республік некомплект – у більшості підрозділів служить не більше третьої частини від особового складу. Казарми для розміщення бойовиків знаходяться в житлових приміщеннях місцевого населення українських населених пунктів, захоплених окупантами.

Бойова техніка, в тому числі танки, які мали б перебувати у зоні відведення згідно з мінськими домовленостями, розміщені на території цивільних об‘єктів. За інформацією найманця, російський куратор його бригади проживає у колишньому управлінні УБОЗ м.Горлівка. Ця та багато іншої інформації, яку азовцям здав полонений ворог, укотре підтверджує наявність на наших окупованих територіях російських солдатів, які, як і раніше, не мають жодних намірів виконувати будь-які мирні домовленості.

Бійці полку "Азов" сьогодні укотре захистили честь української зброї. Бійці підрозділу довели своє бажання звільнити українські землі та український народ від ворожого ярма, боротьба з яким триває вже шостий рік".

Азов показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян 01
Азов показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян 02
Азов показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145440
 
   
 Топ коментарі
 
Слава воинам! Смерть врагам! Никакого перемирия с оккупантами.
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Огромное вам спасибо за зашиту территориальной целостности Украины
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Молодці хлопці!!!
Слава Україні!!!
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... российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности.Источник: https://censor.net.ua/p3145440 - це було зрозуміло впродовж 5 років - чому тоді , цей порошенківсько-хуйловський фейк , Україну змушують виконувати ?
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дурнику, а хіба то не ЗЕ мінські угоди виконує ?
Петька їх би ніколи не виконував, бо має розум в голові.
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Пепа так і казав Макрону з Меркель :"Не буду я ті Мінські угоди виконувати?І взагалі відійдіть від мене, нехристі, - АрміяМоваВіра, крабле-бабле-бумс! "
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так він постійно тримав їх за руки і наголошував на санкціях.
вони полегшено видихнули, коли українці обрали ЗЕ, стали відверто говорити, що конфлікт можна залагодити, бо це не Петя, який нічого не віддасть, а ЗЕ поступиться...
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дурнику, а багато твоя Пепа оголосила санкцій проти РФ ...?
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Все так і було... Санкціі вже зняли? Долар вже по 100? ВСУ розбіглась по домівках? ***** окупував Украіну? Це все мало бути на теперішній момент згідно слів мінстецьків. Чи може... порохоботи брешуть і нагнітають істерику? Та ні, маячня якась. Вони ж всі патріоти, он як вишиванку на собі рвуть. Такі брехати точно не будуть...
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харя-да!. звали вже на хрін з форуму...аба зміни платівку(мєтодічку), шпариш одне й те , дебіл!!! чи мєтодічку прокурив вже, одна сторінка тільки залишилися??? в голові- повний нуль...ні думок, ні змоги щось висловити ...убоге...
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порохоботы про азовцев пару месяцев назад)))
"Азов" показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян - Цензор.НЕТ 1574
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Нічого він не змушує. А от Порошенко віддав злочинний наказ, коли здав без бою арткатери в минулому році, у іншому випадку - моряки зрадники, виходить або Порошенко зрадник, або моряки. Таких косяків у Зе не було, будуть лише якщо не виправить.
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ще одне лайно пропарашинське...оце зашморгане вами "злочинний наказ" вже до реготу...які ві одноманітні та тупі...сіре парашйлайно, хоч і під різними прапорами...
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Зеля и Беня- ведь это "гражданский конфликт", правда?
Но тогда пусть Зеля (или Беня) объяснят, если смогут, почему подобный "гражданский конфликт" возникает пока ещё существует вонючая параша везде уже 30 лет- в Латвии, Литве, Сумгаите, Баку, Карабахе, Молдове, Грузии, Крыму, Донбассе, Сирии, Венесуэле...
И вишенка на торт- в Британии с "их сугубо гражданскими" "Новичком" и Полонием...
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бо ані Рошенко , ані Зеленський не закриють кордон. Мільйон кацапів заїхало в Україну лише цього року.Цього досить ? бо є ще ...
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Я тебе открою страшную правду
что во всех гражданских конфликтах есть третья сторона
наши, к примеру, бегали по Приднестровью и Чечне
а официально по всему миру
13 тысяч паспортов и 300 тысяч паспортов в Ужгороде
Одесса, Черновцы
А Харьков. Там просто каждый второй завидует ОРДЛОвцам
ну и сами стараются. Всё в красках деды ваевали и совковом ностальжи.
Какой это конфликт?
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Выходит Потрох слуга Бени и по этому не называл войну - войной.
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родителей этого ублюдка завезли на нашу землю взамен заморенных голодомором украинцев
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не мели ерунды
при голодоморе было голодно, но на Донбассе меньше всего
мои бабки из Харькова выжили, т.к. прибились к сестре в Енакиево
а в Харькове да, там горы трупов.
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А довбонути по УБОПу Горловки, координати ж 100% є!?
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щас соевые заскулят, что низя, что тамжынашилюди. , что при свиновальце такого не было.
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Пока что проскулил ты. Причем, содержимое своей башки выплеснул.
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а "ваш" що скулить зєлєбєня? на коліна перед х8йлом, телефонувати до х*йла, чтоб нє убівалі , та "нє стрєлять"???? стратегія сцикливого дезертира, відхилявшого від служби...Вже б мовчали про цього сцикла, що навіть насцяти в баночку засцяв...классна тавтологія...самому подобається...
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неужели так дорого стоит слить откровения этой мрази в ввс или десяток других сми, мочите карлика его же оружием. сдохните мрази, а европа если не проснется, то ждите дебилы кельнскую республику, очень обеспокоенные. историю учите, а не менеджмент- благополучные
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В заголовке написано "ефрейтора 3-й бригады ВС РФ Попова". Далее по тексту это бригада ДНР. Так всё таки, где он служит, Попов, в ВС РФ и ВС ДНР?
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ну вот опять дамбасянен горбатого лепит, что заставили его кацапы, что он за мыролюбство. Вообще в таких случаях головы дамбасне отрезают.
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Шо, правда, отрезают? "Азов" показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян - Цензор.НЕТ 6597 И маленьких мальчиков распинают??? (в трусиках...)
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о, а тут на днях какой-то пудель кремлевский рассказывал, что "их там нет".
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к херам ваши коменты типа служил не служил а может дослуживал а может он паски нес святить ...вата получила свое и все и так должно быть каждый день ...ров с кракадилами и роботы =торелли что б не рисковать солдатами .а чеченский метод 1991 года 1 рпг одна мишень ....и вата там просто таяла в Грозном
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и всех этих ушлепков насильно заставляют "Азов" показав захопленого єфрейтора 3-ї бригади ЗС РФ Попова і повідомив деталі ліквідації 4 росіян - Цензор.НЕТ 1282
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Что то я запутался..? Этот Попов уроженец Горловки россиянин? Горловка это уже что Россия?
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А я что? Там в заголовке про ВС РФ и россиян написано а если читать саму статью так получается уроженцы Горловки там почти все
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Кобзон тоже из Донецкой области, но вы же его украинцем не назовете? Булгаков из Киева, но всю жизнь был любителем Российской империи и ненавидел все украинское. Так и здесь.
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Кобзон гражданин РФ.. а этот===.. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады.Источник: https://censor.net.ua/p3145440
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А шо тут "плутатися"? - Попов, той шо "недостреленный" - наш місцевий кацап - "... уроженец Горловки", ну а четверо 200-х жмурів - "чисто-скрепные из запоребрика".В заголовку вірно написано: "...детали ликвидации 4 россиян"...
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получается что не россиян.. Сам он - уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригадыИсточник: https://censor.net.ua/p3145440
.
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Ах какой несчастный убийца из Горловки! Собакам - собачья смерть.
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все хорошо и все правильно в статье и действиях наших парней!

меня смутила наклейка на автомат! такие таблички сомневаюсь что вешают в боевых подразделениях, а особенно те, кто идут на задание в общем то как в разведку! и второе - как то свежо и чисто он выглядит, как для окопной жизни... белизна больничных простыней и ни одной царапины на скотче ))))
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ну а шо?

лугандонская сводка

,,29.08.19. Обзор информации от военкоров.
"Всего за сегодня погибло 10 ополченцев - сообщает А. Смирнов. .
Еще трое военнослужащих ДНР погибли и пятеро ранены в ходе минометного обстрела позиций.⚡Украинская армия нанесла артудар по посёлку Григоровка. В результате атаки трое бойцов ДНР погибли, пятеро получили ранения
Экстренное заявление официального представителя НМ ДНР. В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения.

Командованию ООС ночной вылазки диверсантов оказалось недостаточно. Сегодня в 18.30 боевики 35-й бригады морской пехоты с разрешения командующего ООС КРАВЧЕНКО, под непосредственным командованием комбрига ПАЛАСА спланировали и осуществили прицельный обстрел позиций наших защитников недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Вопреки действующему режиму прекращения огня и принятым дополнительным мерам по контролю за его соблюдением, украинские боевики применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие. Всего противник выпустил по нашим позициям ПЯТНАДЦАТЬ 120-мм мин.

В результате вражеского обстрела ТРОЕ военнослужащих народной милиции погибли, ПЯТЕРО получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Раненым оказывается необходимая помощь.

Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников Республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против Республики.
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Просто подвиг какой-то
за 2 года отловили ОДНОГО сепара
Да станьте в Майорском
Там каждый второй за пенсией сепар
лови и спрашивай
у них полно родственников и т.д.
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еозломордое, шо даги с бутылки погулять выпустили?

Черный BMW чуть не сбил мать с трехлетним ребенком на одном из пляжей Севастополя вечером 25 августа, передает портал Anews.com со ссылкой на очевидцев.
В ответ на замечание женщины из машины выскочил кавказец и начал ее избивать, повалив на землю и пиная ногами на асфальте.
Когда один из свидетелей попытался вмешаться, кавказец и его знакомые набросились и на этого мужчину.
По номерам автомобиля очевидцы сделали вывод, что нападавшие приехали из Дагестана.
Прибывшая на место полиция ничуть не смутила агрессоров, которые продолжили вести себя вызывающе и материться, пока один из них «кому-то звонил».
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о на ватных сайтах утопия ...со жмуров бендеровцы сняли скальпы .но вроде только ухами удолетворились ...но всеже приятно ...я б им еще носы в трофеи брал как любопытным Варварам
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Як кажуть, з почином. "В результаті арт-удару по позиціям окупантів біля с.Григорівка 3 200-хх і 5 300-хх"
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