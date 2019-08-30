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 Новий спікер, прем'єр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання. ФОТОрепортаж

29-30 серпня на першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання депутати ухвалили низку важливих кадрових рішень. Так, було обрано спікера Дмитра Разумкова, депутати підтримали призначення прем'єр-міністром Олексія Гончарука і дали свою згоду на призначення нових міністрів закордонних справ, оборони і внутрішніх справ. Також Рада дала згоду на призначення нового глави СБУ, було затверджено склад Кабміну та дано згоду на призначення нового Генпрокурора.

Перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 01

Глава фракції "Голос"  Рахманін

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 02

Фракція ОПЗЖ - у центрі Королевська 


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 03

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 04

 Вакарчук та ексглава ВР Парубій 


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 05

Віцеспікер  Стефанчук та глава фракції "ЄС" Герасимов  

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 06

Члени фракції ОПЗЖ -  Кузьмін, Королевська, Фельдман


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 07

Усі депутати отримали газету з портретами матерів загиблих воїнів 


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 08

Порошенко та Ірина Геращенко з "ЄС"


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 09

Яременко зі "СН"

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 10

Позафракційний Довгий 

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 11

Склад Кабміну, що пішов у відставку


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 12

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 13

Обраний спікером Разумков

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 14

Тимчасовий президіум


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 15

Одіозний Олександр Пономарьов


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 16

 Папієв з ОПЗЖ


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 17
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 18

Жан Беленюк зі "СН"

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 19

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 20

Останній виступ Гройсмана у ВР як прем'єра

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 21

Селфі  Порошенка й  Супрун


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 22

Порошенко в Раді


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 23

Новинський і Деркач

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 24

Медведчук

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 25
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 26

Зеленський у Раді за трибуною

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 27

На президентському кріслі

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 28

Глава ОП Богдан 

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 29

Новий прем’єр - Гончарук

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 30
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 31

У Зеленського і Вакарчука однакові браслети

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 32
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 33

Новий міністр оборони Загороднюк

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 34
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 35

Новий глава МЗС Пристайко 


Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 36
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 37
Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 38

Глава СБУ Баканов 

Новий спікер, премєр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання 39

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145427
 
   
 Топ коментарі
 
За 12 ч работы больше дел чем за год работы ВР. Браво. Этот день войдет в историю!
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Депутатскую(воровскую) неприкосновенность как рукой сняло в первый же день. Свинарчукам это было не с руки. Каламбур.
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куча соевого гавна твой свиновальц.
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НХ твоя жо хороша, выкидыш! Новий спікер, прем'єр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 2787 ПЕТИкантроп, у нас такси не заказывают, а "ловят". Новий спікер, прем'єр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 2787 Во деревня! Новий спікер, прем'єр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 2787
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Голосование за законы, тексты которых вообще не существуют, полностью ликвидировало любые признаки легитимности этой власти. Это не парламент; это цырк.
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А почему не проголосовать "Какой Закон будем готовить первым?" Какой регламент это запрещает?
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A почему не проголосовать "есть ли жизнь на Марсе" ?
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Они не были опубликованы, но это не значит, что они не существуют.
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короче - Украина не хочет защищаться от кацапов?,
вам не нада ?
рыжему ето еще 300 раз ни на никуда не упало - он снижает ставки...
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В 1919-м они перестали стрелять. В 1933-м они ели своих детей.
Сейчас на дворе 2019-й. Бараны ничему не учатся.
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- Сейчас на дворе 2019-й.
- и стрелять не перестали: В районе Горловки разведгруппа полка Нацгвардии "Азов" уничтожила четырех российских наемников. Еще один тяжело ранен и захвачен в плен. (https://m.censor.net.ua/news/3145230/voiny_azova_otbili_ataku_okkupantov_pod_gorlovkoyi_unichtojeny_chetyre_naemnika_rf_odin_zahvachen_v)
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все шо я вынес за вчераших новостей - ****** шо вы сделали....
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Ничего особенного. Просто прекратили существование независимого государства Украина. С сегодняшнего дня, такой страны нет. Есть Новомалоросский федеральный округ РФ.
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я бы не был настолько категоричен.
Украина была и будет!
она стока зеленых пережила, шо опа....
и даже не предлагайте шаурму - сыт и гавна не ем...
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Эта ситуация не имеет мирного решения, вы же понимаете. Если законы принимаются пачками, без регламента, и даже без текстов - часть общества откажется их выполнять, и вообще сочтёт нынешнюю власть нелегитимной.
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зеленые думают - шо шо то сдадут, чем то поступятся и все поправится? - не поправится.
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"Отсутствие на сайте парламента текстов законопроектов, передаваемых из Офис апрезидента, не мешает голосованию за их передачу."

"Эти законопроекты были переданы как неотложные президентом. Может быть, их еще не успели обнародовать на сайте, но физически законопроекты были переданы от ОП. И мы согласно регламенту их передавали", - отметил он.

https://m.censor.net.ua/news/3145466/daje_esli_teksty_zakonoproektov_ne_byli_obnarodovany_na_sayite_parlamenta_fizicheski_oni_byli_peredany
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Та ти шо? Водії таксі у Нью-Йорку вже навчились користуватись інтернетом
😂🤣😂🤣😂👍
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Вообще-то, в отличие от твоей деревни, у нас даже школьники умеют им пользоваться.
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😂🤣😂🤣😂
Ідіото. Як вас таких, прокацаплених, Америка прийняла?
😂🤣😂🤣
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раджу ольгінських пі..арасів з їх філософією -Україна фсьо -відправляти відразу у спам...
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У п'ятницю, 30 серпня, відбувся обмін полоненими між Україною і Росією.
Про це з посиланням на співробітницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - йдеться в повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової.
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Rouslan Riaboshapka4 ч. назад

Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва - Цензор.НЕТ 2920 Anna IslamovaРаботает в Верховна Рада України · 7 091 подписчик · 5 ч. · Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва - Цензор.НЕТ 1646

Молимося🙏🏻
Обмін завершився: Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб летять додому!
Чекаємо✨ Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва - Цензор.НЕТ 5088
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Морской трибунал ООН животворящий - чудеса делает.
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цікаво що ми за них віддали
путлєр просто так нічого не дарує..
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Если бы не отдали моряков, через несколько дней все мировые порты были бы закрыты для входа кораблей под российским флагом. Международное морское судоходство - фундамент мировой торговли. Если бы моряков не отдали, то российские олигархи просто решили бы проблему с Царём методом табакерки.
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Слуга народу




У Порошенко был плохой Аваков, Свинарчук и "Роттердам". А у Зеленского хороший Аваков, Свинарчук и "Роттердам". Не перепутайте.
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А ще у пєті були порохоботи, за допомогою яких він просрав вибори... Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва - Цензор.НЕТ 1724
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А вы просрали Украину, но разве это кого-то из вас волнует?
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Знаєш, без порошенка, Сонце, як сходило так і сходить, трава як була зеленою, так зеленою й залишилась, а небо синє-сине, неначе волошки в житі... А Україна, як була прекрасною, так вона й залишеться на віки вічні!
А вам, собакам свиночолим, які предрікають кінець моєї країни - оглоблю в сраку... по-вашому не буде
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Знаєш, при Порошенку, і сонце сходило, і трава була зеленою, і небо синє-сине, неначе волошки в житі, і Україна була прекрасною...
А чи залишеться так на віки вічні?
Знаешь, сракоголовый, когда детей своих едят - это не очень прекрасно.
И да - сподіваюсь, що по-вашому не буде!
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А чи залишеться так на віки вічні?

Залишиться! Тільки якщо такі як ти не будуть ходить і гавкати , що без порошенка ВСЬО ПРАПАЛО
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А тебе уже больше нечего сказать?
Принято.
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А ты и не разговариваешь, ты срешься и, видимо, полагаешь, что являешь собой при этом гордость нации.
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Намагаєшся приховати зелькіні про..махи під своює спідницею ?
Чи надовго тобі тканини вистачить...
Лусне, лише в спідньому лишишся.
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оксене, а ти борщ справжній український вмієш варити..? Затовчений салом... з свининкою..? Чи тільки срать на Цензорі вмієш?
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Тоже мне бином Ньютона. А ты только жрать тот борщ и можешь, и, по всей видимости, не отходя от сральни.
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Я не люблю борщ.
Жирне та засмальцьоване.
Бульони..
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продали за шмат хліба та совкових видовищ.
ФУ. Отакий контраст в державі. Одні за неї вмирають, інші лошари , яким війна пофіг і держава нафіг - голосують.
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Ви вже знайшли тих порохоботів ?
До того ж певні шахраї та артисти скористались з вашої ненависті до Петі.
І тепер вас поімєют і вздовж і поперек.
Радійте, дурнуваті зелєбоби...
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а він вміє читати ? і головне -розуміти..
щось ти забагато очікуєш від лошари..
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Ну, да... порохобот нє чітатєль, порохобот - пісатєль! Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва - Цензор.НЕТ 4414
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ХЗ, що краще: тупі Слуги Народу, чи грамотні та підступні не вибрані обранці останніх скликань.
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Грамотные всегда побеждают тупых. Поимеют вовчика в особо извращенной форме.
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не ожидал что Авакова оставят...Вова? ты сдурел? чё творишь? Луценко ещё оставь тогда.... да и Петю... ****..
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Авакян "напрацював"..
Нейтралітетом на виборах..

але подивимось..
Обіцяв"здати в казну" янтарний бізнес..

Є на чому перевірити 100 днів уряду ЗЕ.
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С проходом в ВР Богуцкой парламент наконецто обратит внимание на такие проблемы как Нубиру, засилье рептилоидов и дороговизна фольги для шапочек!
(С)
@odinspam
😂🤣😂🤣
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https://www.radiosvoboda.org/a/news-zvilneni-moryaky-v-kyjevi/30137307.html
Звільнені Росією моряки вже в Києві - родичі
👍😄👍👍👍
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Итоги вчерашней сессии; ПЕСики лают, но как веревочке не виться, а порошенко будет сидеть.
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папийкин как переходящее знамя геращенка - мигрирует поо борделям ))
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Так хто в нас прем'єр??? Я щось проморгав???
Новый спикер, премьер, Кабмин, главы ГПУ и СБУ, - первый день Рады 9 созыва - Цензор.НЕТ 1538
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Аувидерчи Украина. Следующее поколение будет спрашивать, а что было такое государство. Скорее была территория, а не государство. Скоро сорвут миллиарды на продаже земли и все. Больше тут брать нечего, пусто.
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Пішли кудись порохоботи
Напевне на..уй в нікуди
Забравши речі і папери
Країна їх послала
"за труди"... Новий спікер, прем'єр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання - Цензор.НЕТ 5030
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вчора був цікавий момент..


КОМАНДА ЗЕ "нагнула " Дубинського...

Ще позавчора Дубинський називав ТИмофія Милованова "пустим армійським барабаном" і
"сферичним конем у вакуумі" ...
А вночі вже його заставили "штовхнути" примирювальну промову...
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Ой. РБК України:
_____________________

Ночью состоялось очередное историческое событие. Верховная Рада абсолютным большинством проголосовала за нового Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапко.
За назначение Рябошапка проголосовало 312 народных депутатов Украины.
Во время голосования в зале Верховной Рады Украины присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский и подозреваемый в зверских преступлениях Петр Порошенко.
Депутаты Верховной Рады Украины публично попросили нового Генерального прокурора Украины сделать все для того, чтобы преступления совершенные Петром Порошенко и его вооруженной кликой были расследованы, а виновные отправились в клетки на длительные сроки.
В это время Президент Зеленский смотрел прямо в глаза подозреваемому Порошенко. Последний побелел от страха и попросил последнее слово.
«Вы не имеет права! Я патриот» - орал Порошенко.
Также он плевался в бешенстве и орал, что все должно быть по Конституции и Закону. Подозреваемый наконец понял, что правосудие вот-вот настигнет его…
Зеленский просто смотрел ему в глаза и без капли жалости дал понять, что никто не избежит правосудия.
В свою очередь новый Генеральный прокурор Украины публично и на всю страну пообещал народу Украины, что Порошенко и его клика будет расследована по кусочкам. Если факт мародерства и наживы на войне будут подтверждены, они получат сроки в плоть до пожизненного заключения.
Во время голосования за нового Генерального прокурора, Порошенко и члены его преступного сообщества срочно покинули здание Верховной Рады Украины.
Где сейчас находится подозреваемый гражданин Порошенко неизвестно.
Помимо этого, партия «Слуга Народа» в полном составе проголосует за снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Украины уже сегодня, на первом заседании новой рады.
Это революционное решение, которое так и не смог внедрить в жизнь ни один из Президентов, ни один из политиков.
Будучи кандидатом в президенты Зеленский обещал украинскому народу, что депутат будет обычным гражданином, без всяких привилегий и уже сегодня команда Зеленского в полном составе проголосует за это решение.
Отметим, что против этого только группировка Порошенко «ПЕС». Члены группировки готовы даже блокировать трибуну. Они понимают, что 90% членов «ПЕС» являются фигурантами тяжелых преступлений.
После отмены депутатской неприкосновенности, Порошенко, Парубий и другие члены группировки отправятся в уготовленные им клетки.
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Пєця сьогодні може зробити лише одну розумну річ. Знайти патрульного(патрульну) і зробити спробу його згвалтування. Хоч у сізо, хоч на критій дурці на Павлова у Пєці буде гарантія, що його пуйло не дістане, як небажаного свідка. Інакше Пєця буде завжди в прицілі.
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