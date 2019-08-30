 Новий спікер, прем'єр, Кабмін, глави ГПУ та СБУ, - перший день Ради 9 скликання. ФОТОрепортаж

Перший день роботи Верховної Ради 9-го скликання від парламентського кореспондента Цензор.НЕТ.
Глава фракції "Голос" Рахманін
Фракція ОПЗЖ - у центрі Королевська
Вакарчук та ексглава ВР Парубій
Віцеспікер Стефанчук та глава фракції "ЄС" Герасимов
Члени фракції ОПЗЖ - Кузьмін, Королевська, Фельдман
Усі депутати отримали газету з портретами матерів загиблих воїнів
Порошенко та Ірина Геращенко з "ЄС"
Яременко зі "СН"
Позафракційний Довгий
Склад Кабміну, що пішов у відставку
Обраний спікером Разумков
Тимчасовий президіум
Одіозний Олександр Пономарьов
Папієв з ОПЗЖ
Жан Беленюк зі "СН"
Останній виступ Гройсмана у ВР як прем'єра
Селфі Порошенка й Супрун
Порошенко в Раді
Новинський і Деркач
Медведчук
Зеленський у Раді за трибуною
На президентському кріслі
Глава ОП Богдан
Новий прем’єр - Гончарук
У Зеленського і Вакарчука однакові браслети
Новий міністр оборони Загороднюк
Новий глава МЗС Пристайко
Глава СБУ Баканов
Кацапсько-ж... ідіототос
😂🤣😂🤣😂
вам не нада ?
рыжему ето еще 300 раз ни на никуда не упало - он снижает ставки...
Сейчас на дворе 2019-й. Бараны ничему не учатся.
- и стрелять не перестали: В районе Горловки разведгруппа полка Нацгвардии "Азов" уничтожила четырех российских наемников. Еще один тяжело ранен и захвачен в плен. (https://m.censor.net.ua/news/3145230/voiny_azova_otbili_ataku_okkupantov_pod_gorlovkoyi_unichtojeny_chetyre_naemnika_rf_odin_zahvachen_v)
Украина была и будет!
она стока зеленых пережила, шо опа....
и даже не предлагайте шаурму - сыт и гавна не ем...
"Эти законопроекты были переданы как неотложные президентом. Может быть, их еще не успели обнародовать на сайте, но физически законопроекты были переданы от ОП. И мы согласно регламенту их передавали", - отметил он.
https://m.censor.net.ua/news/3145466/daje_esli_teksty_zakonoproektov_ne_byli_obnarodovany_na_sayite_parlamenta_fizicheski_oni_byli_peredany
😂🤣😂🤣😂👍
Ідіото. Як вас таких, прокацаплених, Америка прийняла?
😂🤣😂🤣
Лише питання якою вона буде...
Про це з посиланням на співробітницю Верховної Ради повідомляє новообраний генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
"Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому", - йдеться в повідомленні співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової.
Anna IslamovaРаботает в Верховна Рада України · 7 091 подписчик · 5 ч. ·
Молимося🙏🏻
Обмін завершився: Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гріб летять додому!
Чекаємо✨
путлєр просто так нічого не дарує..
Слуга народу
У Порошенко был плохой Аваков, Свинарчук и "Роттердам". А у Зеленского хороший Аваков, Свинарчук и "Роттердам". Не перепутайте.
А вам, собакам свиночолим, які предрікають кінець моєї країни - оглоблю в сраку... по-вашому не буде
А чи залишеться так на віки вічні?
Знаешь, сракоголовый, когда детей своих едят - это не очень прекрасно.
И да - сподіваюсь, що по-вашому не буде!
Залишиться! Тільки якщо такі як ти не будуть ходить і гавкати , що без порошенка ВСЬО ПРАПАЛО
Привыкай.
Принято.
Чи надовго тобі тканини вистачить...
Лусне, лише в спідньому лишишся.
Жирне та засмальцьоване.
Бульони..
ФУ. Отакий контраст в державі. Одні за неї вмирають, інші лошари , яким війна пофіг і держава нафіг - голосують.
До того ж певні шахраї та артисти скористались з вашої ненависті до Петі.
І тепер вас поімєют і вздовж і поперек.
Радійте, дурнуваті зелєбоби...
щось ти забагато очікуєш від лошари..
Нейтралітетом на виборах..
але подивимось..
Обіцяв"здати в казну" янтарний бізнес..
Є на чому перевірити 100 днів уряду ЗЕ.
(С)
@odinspam
😂🤣😂🤣
Звільнені Росією моряки вже в Києві - родичі
👍😄👍👍👍
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=prGU6GvFdDQ
Напевне на..уй в нікуди
Забравши речі і папери
Країна їх послала
"за труди"...
КОМАНДА ЗЕ "нагнула " Дубинського...
Ще позавчора Дубинський називав ТИмофія Милованова "пустим армійським барабаном" і
"сферичним конем у вакуумі" ...
А вночі вже його заставили "штовхнути" примирювальну промову...
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Ночью состоялось очередное историческое событие. Верховная Рада абсолютным большинством проголосовала за нового Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапко.
За назначение Рябошапка проголосовало 312 народных депутатов Украины.
Во время голосования в зале Верховной Рады Украины присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский и подозреваемый в зверских преступлениях Петр Порошенко.
Депутаты Верховной Рады Украины публично попросили нового Генерального прокурора Украины сделать все для того, чтобы преступления совершенные Петром Порошенко и его вооруженной кликой были расследованы, а виновные отправились в клетки на длительные сроки.
В это время Президент Зеленский смотрел прямо в глаза подозреваемому Порошенко. Последний побелел от страха и попросил последнее слово.
«Вы не имеет права! Я патриот» - орал Порошенко.
Также он плевался в бешенстве и орал, что все должно быть по Конституции и Закону. Подозреваемый наконец понял, что правосудие вот-вот настигнет его…
Зеленский просто смотрел ему в глаза и без капли жалости дал понять, что никто не избежит правосудия.
В свою очередь новый Генеральный прокурор Украины публично и на всю страну пообещал народу Украины, что Порошенко и его клика будет расследована по кусочкам. Если факт мародерства и наживы на войне будут подтверждены, они получат сроки в плоть до пожизненного заключения.
Во время голосования за нового Генерального прокурора, Порошенко и члены его преступного сообщества срочно покинули здание Верховной Рады Украины.
Где сейчас находится подозреваемый гражданин Порошенко неизвестно.
Помимо этого, партия «Слуга Народа» в полном составе проголосует за снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Украины уже сегодня, на первом заседании новой рады.
Это революционное решение, которое так и не смог внедрить в жизнь ни один из Президентов, ни один из политиков.
Будучи кандидатом в президенты Зеленский обещал украинскому народу, что депутат будет обычным гражданином, без всяких привилегий и уже сегодня команда Зеленского в полном составе проголосует за это решение.
Отметим, что против этого только группировка Порошенко «ПЕС». Члены группировки готовы даже блокировать трибуну. Они понимают, что 90% членов «ПЕС» являются фигурантами тяжелых преступлений.
После отмены депутатской неприкосновенности, Порошенко, Парубий и другие члены группировки отправятся в уготовленные им клетки.