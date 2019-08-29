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 Політика України
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Все про:ВР (5407) Радуцький Михайло (12)

 "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ. ФОТО

Новообраний депутат від "Слуги народу", засновник клініки "Борис" і позаштатний радник президента Михайло Радуцький відреагував на новину щодо його листування з приводу кандидатури на посаду голови МОЗ, опублікованого раніше на нашому сайті.

Фотокореспонденту Цензор.НЕТ вдалося зняти листування Радуцького щодо реакції на опубліковану раніше новину.

"Бл#дь", - констатує співрозмовник нардепа.

"Ага, треба їм спробувати зняти", - пише Радуцький.

"Не чіпайте", - радять йому.

"Я про Цензор", - уточнює Радуцький.

"Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти. Тільки якщо у вас там чудові стосунки", - пояснили новоспеченому депутату.

Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти: Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ 01

Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти: Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ 02

Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти: Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Х#й їм в жопу!!! Моя людина Зоряна Черненко": нардеп від "Слуги народу" Радуцький про кандидата на пост глави МОЗ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145339
 
   
 Топ коментарі
 
Цензор в этот раз не прогнулся под быдло и продолжил его мочить....
10+ к карме....
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В первый день и такой слив
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хорошее слово для бака сбора фекальных стоков "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 5624
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напомним саму переписку "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3517
Новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время сегодняшнего заседания Верховной Рады вел переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.
"Мой человек Зоряна Черненко" - написал Радуцкий.
"А то все п#здят, что Супрун", - получил он в ответ.
"Х#й им в жопу!!!" - отреагировал Радуцкий.
Источник: https://censor.net.ua/p3145320
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п.с. в общем - спалили рудецкого по полной)) ждем зоряну черненко на пост в минздраве
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некрасиво подглядывать... еще в трусы загляните..
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Брюки носить нужно в общественном месте! На крайняк - юбку пускай оденет. "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 2913
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истинну духовно.. "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3255 блллллтЪ у них Зеленый норма.... "Бл#ть! Не трогайте. Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять": Переписка Радуцкого по поводу новости на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 897
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Цензор в этот раз не прогнулся под быдло и продолжил его мочить....
10+ к карме....
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не факт. Возможно и снял бы но переписку сфотали и выложили раньше, после этого снимать - зашквар.
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позор! какой позор! Странно, что он УЖЕ на б..ей не смотрит, в первый день работы))

Отбирать телефоны у всех перед началом работы!! У всех депутатов!
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зачем отбирать? ведь можно узнать много чего интересного
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Можна ще Цензор виключати, аби не заважав людям "працювати".
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не в телефоне дело - голова думает, руки печатают,
хз - може оттуда начать...
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Теперь, благодаря Радуцкому, крылатое выражение "слово лечит" получило новое значение.
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государство в телефоне- левел зеля "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7023А накидайте в коменты, что сделал Зеленский за 100 дней. Мож, он там тихо-тихо побеждает, но скромный и не говорит? Может, зря ругаем? Эй, ЗеКоманда - поделитесь инфой "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7023
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А что он мог сделать кроме бла-бла-бла? Вот теперь начинается реальный отсчет 100 дней.
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Бгггг)а хто бачив депутатшу в костюмі абібас,а ще в неї гумові папочки ПУМА на зелені носки. "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 769 "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 769 "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 769
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там еще лизка овна жжет,дебилка капец... "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3443
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Місяць назад зганьбився в інтерв'ю... і тут на тобі, знову
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Бугага, єтот... так и не понял, что его снимают)))
Плуга на ручник поставили)))
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****, ну как таким тупым можно быть?!!!
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Думаю, что это первый кандидат на вылет...Не жаль.
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Я думаю свадебные фотографы всякие еще тупее, так что этот будет вылетать последним
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здаётся мне, что отбросы всегда в меньшинстве... даже в 1917 году воду мутило около 10 % агрессивного быдла, а вы до 23 дотянули хотя не все из вас агрессивные
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Не отбросу бы с политической помойки об этом говорить.
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Депутат проявил себя в первый же день. А шо будет дальше? Страшно подумать. І оце бидло керує країною.
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-"Хйу им в жопу."..
-"ёпт, Миша, ты себе засунул !... "

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да что вы всё ретушируете, он же дохтор и выражается с помощью какой то латинской матерью...
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если так выражается, то можно только представить как этот дохтор лечит "Бл#дь! Не чіпайте. Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти": Листування Радуцького з приводу новини на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 809
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уберите этого черта из Рады - охренелый слуга - ну если корректно
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Радуцкий, как владелец независимой медицинской клиники "Борис", от Министерства здравоохранения материально не зависит, от слова "никак". Как и его пациенты, в подавляющем большинстве очень небедные персоны. Пусть они и оценивают уровень его личной (а не публичной) этики.
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вы что собственно хотели сказать ?.... А то у вас текст как-то по дебильному написан .
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Міко має на увазі що ліцензії приватним клінікам тепер видає Богдан, і МОЗ не має до цього відношення.
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З твоєю фантазією можеш сам малювати ліцензії і роздавати, та хоч паспорти марсіан. Мені то що? ))))
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Правильно, вдома можеш бути хоч педофілом, аби на людях краватку носив.
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Ну во-первых, это было до того как он стал депутатом от Зе. Он как работающий в этой сфере десятки лет знает наверняка почти все схемы заработка на медицине и лекарствах и теперь попытается их оседлать и зарабатывать сам, в том числе через ручного министра здравоохранения.

А во-вторых я буду очень удивлен если у него под крылом только клиника Борис, потому что клиники сами по себе особо денег не приносят у нас в стране (в отличии от США например), а вот на лекарствах заработок ощутимый при минимальных рисках и и напрягах (концепция купил дешевле, продал намного дороже) и тут как раз раз размер навара зависит напрямую от министерства.

И в-третьих дома, в кругу близкизх и друзей мы можем выражаться как душа пожелает, но если ты вышел в публичное поле, а уж тем более стал предстваителем многомиллионной нации, то должен подавать пример высокой морали и нравственности, а не продолжать переписываться как дворовое быдло прямо на заседаниях Верховной Рады.
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Слишком много слов.
Думаю, попавшую в прессу переписку депутата рассмотрит комиссия или комитет по депутатской этике. А морализируюшим мародёрам и любым другим, поддерживающим грабителей страны - клизму в анал. В переносном смысле.
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а обещали назначения по конкурсам..обещали советываться с земассой...бобики вас голобородько ******
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Та нічого неочікуванного, просто хід думки новообраних депутатів про можливість заткнути ЗМІ цікавий.
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Сразу видно, что Радуцкий - из народа (прям от сохи)!
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какой народ такие депутаты .вони все роБл#ть разом просто . і Україну зроблять .
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ну чому і як можна зібрати стільки ментально обмежених людей на одному маленькому місці(матерщинник радуцкий, фото під час гімну, лікоть на Конституціі...)
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А почему они все переписываются на русском. Им разве не запрещено?
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В українській мові матюків немає, от вони її і не розуміють.
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Дохтор проктолог лічить простату!
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