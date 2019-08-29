 Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова. ФОТОрепортаж

Участь в акції беруть кілька десятків людей. Вони розгорнули плакати з написами "Зеленський - слуга Авакова", а також виклали буквами питання "Лишаємо мусорів?" і запалили фаєри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
Протестувальники вважають, що Аваков провалив реформу органів внутрішніх справ. Його звинувачують у переатестації, наслідком якої стала реабілітація старих кадрів і "беркутів"; у десятках нерозкритих замовних убивств і нападів на громадських діячів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників; у корупційних, на їхню думку, закупівлях авто для патрульної поліції, рюкзаків тощо.
"Ми бачимо, що замість того, щоб спитати українських громадян - нашу думку повністю ігнорують. Навіть, коли ми самі приходимо під ОП, щоб її висловити", - оголосили організатори акції у гучномовець.
Акція відбулася мирно, наразі учасники заходу очікують на розгляд Верховною Радою кандидатур на посади міністрів.
Напередодні аналогічний протест з вимогою відставки Авакова відбувся біля будівлі Офісу Президента. Тоді участь в акції взяли кілька сотень мітингувальників.
Того ж обіцяли Зебіли.
Це сьогоднішнє фото парковки біля Ради.
І питання: Скільки проіснували ті Зелені?
90-х, рюкзаки, коррупцию в МВД я все-таки могу сказать спасибо Авакову за 2 его
решающих многое для украинского народа поступка:
1. - в марте 2014, когда власть и менты без выстрелов
сдавали город за городом сепарам, армия собирала силы, он, хотя многие из
власти этого боялись, разрешил выдать
оружие добробатам для защиты страны;
2. - защитил
активистов «Патриота» - первых убийц сепаров и ФСБ-шников в Харькове на
Рымарской, хотя многие во власти боялись злить кремль.
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На первом заседании Верховной Рады девятого созыва журналисты подловили нардепа от «Слуги народа» Лизу Богуцкую за написанием кому-то сообщения, в котором она объяснила причину, почему глава МВД Арсен Аваков останется на должности. Соответствующие фото опубликовало издание «Страна.ua».
В сообщении, которое Богуцкая писала кому-то в мессенджере на смартфоне, говорится о путче, который якобы готовит экс-президент Петр Порошенко.
«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», - написала в сообщении нардеп.