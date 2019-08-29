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 Політика України
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Все про:Аваков (1221) ВР (5407) протест (978)

 Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Верховної Ради відбувається акція протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Участь в акції беруть кілька десятків людей. Вони розгорнули плакати з написами "Зеленський - слуга Авакова", а також виклали буквами питання "Лишаємо мусорів?" і запалили фаєри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Протестувальники вважають, що Аваков провалив реформу органів внутрішніх справ. Його звинувачують у переатестації, наслідком якої стала реабілітація старих кадрів і "беркутів"; у десятках нерозкритих замовних убивств і нападів на громадських діячів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників; у корупційних, на їхню думку, закупівлях авто для патрульної поліції, рюкзаків тощо.

"Ми бачимо, що замість того, щоб спитати українських громадян - нашу думку повністю ігнорують. Навіть, коли ми самі приходимо під ОП, щоб її висловити", - оголосили організатори акції у гучномовець.

Також читайте: Зеленський запропонував кандидатуру Авакова на посаду глави МВС, - нардепка Підласа

Акція відбулася мирно, наразі учасники заходу очікують на розгляд Верховною Радою кандидатур на посади міністрів.

Напередодні аналогічний протест з вимогою відставки Авакова відбувся біля будівлі Офісу Президента. Тоді участь в акції взяли кілька сотень мітингувальників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маркарова має залишитися в Кабміні, а Аваков - дуже складне питання, - Арахамія

Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 01
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 02
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 03
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 04
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 05
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 06
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 07
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 08
Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3145337
 
   
 Топ коментарі
 
авакяна на лаву підсудних
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Если снять авакова, то Порошенко нападет!
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Нельзя уволить Авакова, а то Порошенко нападе Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова - Цензор.НЕТ 4019
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Кто жег? Аваковские нацжены?) Снова шоу для наивных гоев?))
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такое впечатление, шо собрались одне юродивые за плату
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Нельзя уволить Авакова, а то Порошенко нападе Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова - Цензор.НЕТ 4019
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На самом деле если серьезно то будет еще одна перезагрузка власти. После местных выборов. Тогда и увидим настоящую Бенину власть. Вот тогда возможно Авакова и уберут и поставят какого нибудь Менделя очередного.
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Колись Партія Зелених на перше засідання приїхала на велосипедах.
Того ж обіцяли Зебіли.
Це сьогоднішнє фото парковки біля Ради.
І питання: Скільки проіснували ті Зелені?
Под парламентом жгли файеры, требуя отставки Авакова - Цензор.НЕТ 6369
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Які зебіли тобі, дебіл, шось обіцяли?
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шо за народ нє панімаєт какой класний чювак етат авакав
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і самє главнає хатітє наплєвать на мнєніє ігарь валєріча
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Не смотря на бандита
90-х, рюкзаки, коррупцию в МВД я все-таки могу сказать спасибо Авакову за 2 его
решающих многое для украинского народа поступка:

1. - в марте 2014, когда власть и менты без выстрелов
сдавали город за городом сепарам, армия собирала силы, он, хотя многие из
власти этого боялись, разрешил выдать
оружие добробатам для защиты страны;

2. - защитил
активистов «Патриота» - первых убийц сепаров и ФСБ-шников в Харькове на
Рымарской, хотя многие во власти боялись злить кремль.
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Аваков теперь хороший. Все понятно. А где вы были до президентских выборов?) Волали про Сабакова и Свынарчукив?))
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Ему нельзя простить убийство Александра Музычко (Саши Белого)
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вот за это убийство его и нужно судить
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Чет совсем слабенько, вчера под АП хоть пара сотен собралось.
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«Порошенко готовит путч»: Нардеп «Слуги народа» в переписке пояснила, почему оставляют Авакова

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На первом заседании Верховной Рады девятого созыва журналисты подловили нардепа от «Слуги народа» Лизу Богуцкую за написанием кому-то сообщения, в котором она объяснила причину, почему глава МВД Арсен Аваков останется на должности. Соответствующие фото опубликовало издание «Страна.ua».
В сообщении, которое Богуцкая писала кому-то в мессенджере на смартфоне, говорится о путче, который якобы готовит экс-президент Петр Порошенко.
«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», - написала в сообщении нардеп.
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Надо ввести обязательное независимое психиатрическое обследование кандидатов в депутаты.
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