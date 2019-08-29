 Під парламентом палили фаєри, вимагаючи відставки Авакова. ФОТОрепортаж

Участь в акції беруть кілька десятків людей. Вони розгорнули плакати з написами "Зеленський - слуга Авакова", а також виклали буквами питання "Лишаємо мусорів?" і запалили фаєри, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Протестувальники вважають, що Аваков провалив реформу органів внутрішніх справ. Його звинувачують у переатестації, наслідком якої стала реабілітація старих кадрів і "беркутів"; у десятках нерозкритих замовних убивств і нападів на громадських діячів, адвокатів, журналістів, політиків, правозахисників; у корупційних, на їхню думку, закупівлях авто для патрульної поліції, рюкзаків тощо.

"Ми бачимо, що замість того, щоб спитати українських громадян - нашу думку повністю ігнорують. Навіть, коли ми самі приходимо під ОП, щоб її висловити", - оголосили організатори акції у гучномовець.

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Акція відбулася мирно, наразі учасники заходу очікують на розгляд Верховною Радою кандидатур на посади міністрів.

Напередодні аналогічний протест з вимогою відставки Авакова відбувся біля будівлі Офісу Президента. Тоді участь в акції взяли кілька сотень мітингувальників.

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